โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ จับมือ ยูนิโคล่ จัดกิจกรรมเทนนิสคลินิกที่เซี่ยงไฮ้

จัดงานซีรีส์อีเวนต์ระดับโลก

ครั้งล่าสุด ณ วังโบราณเทียนหัว นครเซี่ยงไฮ้

นักเทนนิสระดับตำนานเข้าร่วมกิจกรรมโค้ชชิ่งเพื่อพัฒนานักเทนนิสรุ่นเยาว์จาก Juss Sports’ Shanghai Tennis Youth Training Team โดยกิจกรรมเทนนิสคลินิกจัดขึ้นที่คอร์ทกลางแจ้งที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงามจาก Peng Cheng นักออกแบบกราฟิกสไตล์มินิมัลผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์

ซีรีส์อีเวนต์ Around the World with Roger Federer เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม UNIQLO Next Generation Development กิจกรรมนี้เชื่อมโยงทั้งยูนิโคล่และเฟเดอเรอร์เข้ากับชุมชนของเมืองต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเน้นย้ำเรื่องการสนับสนุนและการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ระดับความตื่นเต้นของอีเวนต์ในวันนี้เพิ่มมากขึ้น เมื่อเฟเดอเรอร์แบ่งปันเบื้องหลังประสบการณ์เทนนิสของตัวเองกับผู้เล่นดาวรุ่งรุ่นใหม่ ทั้งเฟเดอเรอร์และนักเทนนิสรุ่นเยาว์ร่วมเล่นเทนนิสบนคอร์ทที่ได้รับการออกแบบอย่างงดงามจาก Peng Cheng ณ ลานกว้างของวังเทียนหัว เหล่านักเทนนิสและแฟนๆ นอกสนามต่างสนุกสนานไปกับโอกาสสำคัญครั้งหนึ่งของชีวิตที่จะได้เรียนรู้ทักษะจากนักเทนนิสระดับตำนาน

นอกจากช่วงโค้ชชิ่งแล้ว เหล่าเยาวชนได้ร่วมพูดคุยโดยตรงกับเฟเดอเรอร์ในฐานะนักกีฬาอาชีพและผู้นำชุมชน ผ่านช่วงกิจกรรมถาม - ตอบ ซึ่งเขาได้ให้คำแนะนำเรื่องปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเล่นเทนนิสและการใช้ชีวิต คำแนะนำที่เปิดกว้าง เรียบง่าย และความจริงใจที่จะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ที่เขาได้เรียนรู้มาตลอด 20 ปี ณ จุดสูงสุดของการเป็นนักกีฬา ได้สร้างแรงบันดาลใจอย่างมากให้กับเหล่าผู้ร่วมกิจกรรม

เฟเดอเรอร์กล่าวว่า “นครเซี่ยงไฮ้คือเมืองที่เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจแห่งหนึ่งของโลก และผมรู้สึกยินดีที่ได้พบปะกับแฟนๆ ที่นี่ผ่านซีรีส์อีเวนต์ Around the World with Roger Federer ที่ร่วมกับยูนิโคล่ ผมชอบที่จะได้ส่งต่อประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ และหวังว่างานในวันนี้จะเพิ่มทักษะเทนนิสของทุกคนให้แข่งแกร็งยิ่งขึ้น”

อีกไฮไลท์ของวันนี้คือ การร่วมมือกันสร้างไลฟ์อาร์ตเวิร์คกับ Zhu Jungyi ศิลปินแนวผสมผสาน (cross-media) ที่สร้างสรรค์ศิลปะแนวอักษรวิจิตรจากตัวอักษรจีน Zhu สาธิตการออกแบบอักษรดั้งเดิมขนาดใหญ่ ณ อีเวนต์ และเฟเดอเรอร์ได้มีส่วนร่วมในงานนี้เช่นกัน

เป้าหมายหลักของอีเวนต์ Around the World with Roger Federer คือการสนับสนุนที่สำคัญต่อชุมชน เช่นเดียวกับหนึ่งในเป้าหมายหลักของอีเวนต์ในวันนี้ ยูนิโคล่ร่วมมือกับมูลินิธิ Soong Ching Ling ในนครเซี่ยงไฮ้ เพื่อนำเงินบริจาคไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน รวมถึงการสร้างสนามเทนนิสอีกด้วย

จอห์น ซี เจ ประธานฝ่ายโกลบอลครีเอทีฟ บริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง จำกัด บริษัทแม่ของยูนิโคล่ กล่าวถึงอีเวนต์ที่น่าประทับใจนี้ว่า “ความรักของโรเจอร์ต่อเมืองนี้นั้นมาจากใจจริง การตอบรับจากผู้คนที่นี่ ในวันนี้นั้นสุดยอดมาก และเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีความหมายอย่างมากกับทุกๆ คน”

อีเวนต์ที่เกิดขึ้นในนครเซี่ยงไฮ้ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองนี้ เป็นอีกกิจกรรมของยูนิโคล่จากซีรีส์อีเวนต์ระดับโลก Around the World with Roger Federer ต่อเนื่องจากอีเวนต์ที่นิวยอร์กในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน

