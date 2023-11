“ฟาสต์ รีเทลลิ่ง” ปรับเปลี่ยนซัพพลายเชน สร้างสมดุลย์ความยั่งยืนกับธุรกิจที่เติบโต

โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ จับมือ ยูนิโคล่ จัดกิจกรรมเทนนิสคลินิกที่เซี่ยงไฮ้

ยูนิโคล่ จัดงานซีรีส์อีเวนต์ระดับโลก Around the World with Roger Federer ครั้งล่าสุด ณ วังโบราณเทียนหัว นครเซี่ยงไฮ้ โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ นักเทนนิสระดับตำนานเข้าร่วมกิจกรรมโค้ชชิ่งเพื่อพัฒนานักเทนนิสรุ่นเยาว์จาก Juss Sports’ Shangha