“บิ๊กซี” ยกทัพของฝากพันรายการ เจาะตลาดดูดเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ผู้จัดการรายวัน360 - บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำ “ทัวร์ริส เดสติเนชัน” จุดหมายปลายทางแห่งการเลือกซื้อของฝากคุณภาพจากประเทศไทยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อตอบรับกระแสท่องเที่ยวไฮซีซั่นและร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศช่วงโค้งสุดทาย ปลายปี 66 จัดงาน “Tourist Fair Experience Thailand at Big C” มหกรรมของฝากจากประเทศไทยครั้งใหญ่ส่งท้ายปี ขนทัพสินค้าคุณภาพแบรนด์ไทยยอดฮิตจากทุกภาคมาให้เลือกสรรทุกหมวดหมู่ รวมถึงสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของไทย กว่า 1,000 รายการ ­พร้อมจัดโปรโมชันลดราคาพิเศษสำหรับลูกค้าบิ๊กซี รวมถึงมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งสุดสนุกกับกิจกรรมมากมายตลอดทั้งแคมเปญ ตั้งแต่ 15 พ.ย.2566 – 3 ม.ค. 2567 ที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำรินางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของภาคการท่องเที่ยว เห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเยือนไทยขยับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสัญญาณบวกและแรงส่งที่ดีต่อภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อไต่ระดับสู่ขาขึ้น ถือเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีของประเทศในการเร่งเครื่องกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยสู่ จึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ภาคเอกชนต่างพร้อมใจกันขานรับนโยบายของรัฐบาล ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยในทุกมิติสำหรับงาน “Experience Thailand at Big C” ถือเป็นอีกหนึ่งมิติสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่สร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่ดีแบบ Meaningful Relationship อีกทั้งยังตอบโจทย์ด้าน Soft power ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์สูงสุด ทำให้การท่องเที่ยวไทยเป็น “Preferred destination” โดยสมบูรณ์แบบ ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวไทยได้ 365 วัน หรือ Thailand All Year Round ตลอดจนสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นจุดหมายของการช้อปปิ้ง กระตุ้นการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อของขวัญ-ของฝากจากประเทศไทย เพื่อได้สัมผัสสินค้าของฝากจากเมืองไทย ได้แก่ สินค้า OTOP ของดีชุมชนจากทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศและกระจายรายได้สู่ชุมชน พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “ระยะ 9 เดือนที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าไทยที่บิ๊กซี มีจำนวนถึง 5 ล้านคน เพิ่มขึ้น 210 % จากปี 2565 มียอดการใช้จ่ายเฉลี่ย 1,700 บาท/คน/ครั้ง และมีแนวโน้มว่าเพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ จีน ไต้หวัน เวียดนาม ฮ่องกง ที่เข้ามาช้อปที่บิ๊กซีและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเห็นได้ชัดจึงเป็นโอกาสที่ดีในการร่วมผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างเต็มที่ บิ๊กซีในฐานะห้างค้าปลีกของคนไทยที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มาช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากจากประเทศไทย โดยเฉพาะบิ๊กซี สาขาราชดำริ ซึ่งเป็นสาขายอดนิยมของนักท่องเที่ยว จึงพร้อมเดินหน้าเต็มที่เพื่อดึงดูดผู้คน ทั่วโลกอยากมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยด้วยการสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ตื่นตาตื่นใจด้วยทัพสินค้าคุณภาพที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อร่วมถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก“ รวมถึงเปิดโอกาสและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยกว่า 66 ราย ที่เป็นพันธมิตรกับบิ๊กซีมารวมตัวกันครั้งใหญ่ในการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทย ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร สินค้าแฟชั่น สินค้าดีไซเนอร์ ฯลฯ สู่สายตาชาวโลกให้เห็นถึงศักยภาพแบรนด์ไทย ผ่านบิ๊กอีเวนต์ “Experience Thailand at Big C” ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศในภาพรวมรวมถึงช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซันให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้น“โดยภายในงานบิ๊กซีได้รวบรวมสินค้ายอดนิยมของชาวต่างชาติ ที่ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ จากทั่วทุกภาค 77 จังหวัดของประเทศไทย มากกว่า 1,000 รายการ มาให้เลือกช้อป ได้แก่ สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปราชินีแห่งผลไม้ไทยอย่างทุเรียนและมังคุด ผักผลไม้อบกรอบ พร้อมทั้งเครื่องปรุงสำเร็จรูป อาทิ ผัดไทย, เครื่องแกงและซอสต่างๆ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ขนมและเครื่องดื่ม, อาหารพร้อมปรุงสำเร็จรูป, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ชุดเครื่องครัว, เครื่องหอม ตลอดจนชุดตกแต่งภายในบ้าน สินค้าแฟชั่น เครื่องประดับ นอกจากสินค้าของฝากหลากหลายรายการ ยังมีกิจกรรมไฮไลต์ตลอดแคมเปญเพื่อให้ลูกค้าบิ๊กซีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งที่แปลกใหม่ พบกับการแสดงรำโขนชุดรามเกียรติ์และรำมวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่างาม อลังการและอ่อนช้อย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาชมได้ยากโปรโมชั่นสุดพิเศษ !! สำหรับลูกค้าบิ๊กซี เฉพาะงานนี้ที่สาขาราชดำริ เท่านั้น• ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ครบ 3,500 บาท/ใบเสร็จ รับฟรี กางเกงช้าง มูลค่า 179 บาท• ซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ เถ้าแก่น้อย ครบ 990 บาท รับฟรี กระเป๋าเถ้าแก่น้อย มูลค่า 399 บาท จำนวน 1 ชิ้น หรือ ซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท รับฟรี ชุดนักเรียนมูลค่า 990 บาทงาน “ Experience Thailand at Big C” มีตั้งแต่ 15 พ.ย.2566 – 3 ม.ค.2567 นี้ ที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ