“บิ๊กซี" ทุ่มงบพันล.ยกเครื่องCRM

ผู้จัดการรายวัน 360 - "บิ๊กซี" เปิดแผนยกเครื่อง CRM ทุ่มงบ 1,000 ล้านบาท ภายใน 5ปี จัดระบบใหม่ ทั้ง สิทธิพิเศษ บริการ ปรับโฉมใหม่ Big Point ให้การสะสมแต้มของลูกค้าสนุกและคุ้มค่า มากขึ้นนางสาวบุษยา ยินดีสุข รองประธานเจ้าหน้าที่ สายธุรกิจบริหารคุณค่าลูกค้า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในมุมธุรกิจค้าปลีกที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้น ล่าสุด บิ๊กซี ทุ่มงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทใน 5 ปี ลงทุนนวัตกรรมด้าน ดูแลลูกค้า แบบ Personalized CRM และ Seamless Omni-Channel ต่อยอดพัฒนาระบบ Intelligent Platform ต่างๆ อาทิ ระบบการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM), ระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Big Data), ระบบเชื่อมโยงทุกช่องทาง (Omni-Channel)รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าในเชิงลึก เพื่อทำให้ เข้าใจ รู้จัก รู้ใจ สามารถรู้ความต้องการที่อยู่ในใจของลูกค้าและตอบโจทย์ลูกค้าของบิ๊กซีทุกคนทุกกลุ่มได้อย่างลึกซึ้งจากการสำรวจข้อมูลลูกค้า 3 ไตรมาสแรกใน ปี 2566 สมาชิก Big Point มียอดแลกสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจาก 60% เป็น 75% รวมทั้ง ค่าความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการที่บิ๊กซี (CSI ) สูงถึง 93% และ ค่าการแนะนำของลูกค้าให้เพื่อน ญาติพี่น้องมาใช้บริการที่บิ๊กซี (NPS) สูงถึง 79% ขณะเดียวกัน ลูกค้าสมาชิก (Member) มีการจับจ่ายมากกว่าลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิก (Non-Member) ถึง 3 เท่า รวมถึงการรับรู้ต่อแบรนด์ (Brand Awareness) และประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์ (Brand Experience) มีพัฒนาการดีขึ้นในทิศทางเดียวกันในส่วนของประสบการณ์การช้อปปิ้งของลูกค้า เราให้ความสำคัญกับการประเมินรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) โดยทำการสำรวจหลายช่องทาง โดยในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบกลับจากลูกค้าประมาณ 1 ล้านราย รวมถึงใช้บริษัทชั้นนำภายนอกในการประเมินคุณภาพทุกด้านของบิ๊กซี ข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกนำมาวิเคราะห์และใช้ในการวางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นกับบิ๊กซียิ่งๆขึ้นไปดังนั้นจึงเป็นที่มาของแคมเปญ “สุขไปกันใหญ่ บิ๊กพอยต์ แต้มความสุข แลกง่ายได้ทุกวัน” ในครั้งนี้" ด้วย Big Point โฉมใหม่ 5 แต้มความสุข ดังนี้1. แต้มความสุขบิ๊กพอยต์ "สะสมทันที" (เพียงซื้อสินค้าครบทุกๆ 25 บาท ได้ 1 พอยต์) และ "แลกได้มากกว่า" (1 พอยต์ = 1 บาท) แลกเป็นส่วนลดแทนเงินสด และเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้ทุกวัน ทั้งที่ร้านบิ๊กซี และแอป Big C Plus2. แต้มความสุขเป็นส่วนลดร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย ครบทุกไลฟ์สไตล์ หลากหลายสิทธิพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อาหาร, ท่องเที่ยว, สุขภาพและความงาม ทั้งในบิ๊กซี และโซนพลาซ่า สะดวกสบายแลกได้ผ่าน แอป Big C Plus3. แต้มความสุข ทุกวันพุธ จากแคมเปญ “Happy Wednesday” รับฟรีสินค้าจากคู่ค้า ทุกวันพุธ จาก แอป Big C Plus และคูปองลดส่วนจากสินค้าชั้นนำมากมายตลอด 365 วัน และคูปองส่วนลดพิเศษที่มากกว่าจากบิ๊กซี4. แต้มความสุขพิเศษอีกขั้นกับพันธมิตร ด้วยพอยต์ของพันธมิตรจากแบรนด์ชั้นนำ เช่น เอไอเอส, เคแบงก์,อิออน, เจมาร์ท และ บางจาก ที่สามารถนำพอยต์พันธมิตรแลกเป็นส่วนลดแทนเงินสดที่บิ๊กซี (วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 2566)­ ลูกค้า AIS ใช้ 40 AIS Point แลกรับส่วนลดเงินสด 40 บาท­ ลูกค้า KBank ใช้ 1,000 K Point แลกรับส่วนลดเงินสด 100 บาท­ ลูกค้าบัตร AEON ใช้ 1,000 AEON Happy Point แลกรับส่วนลดเงินสด 100 บาท­ ลูกค้า Bangchak ใช้ 500 Bangchak Point แลกรับส่วนลดเงินสด 100 บาท และ 250 Bangchak Point แลกรับส่วนลดเงินสด 50 บาท­ ลูกค้า Jay Mart ใช้ 1,000 J Pointsแลกรับส่วนลดเงินสด 100 บาท และ 500 J Point แลกรับส่วนลดเงินสด 50 บาท5. แต้มความสุขสุดพิเศษ สมาชิกบิ๊กพอยต์ ที่มีแอป Big C Plus ช่วงเปิดตัว แคมเปญ "สุขไปกันใหญ่ บิ๊กพอยต์ แต้มความสุข แลกง่ายได้ทุกวัน" บิ๊กซี มอบแต้มพิเศษให้สมาชิก ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 67 โดยสมาชิกใหม่: สมัครสมาชิกบิ๊กพอยต์ ได้ รับฟรี 100 พอยต์ ส่วนสมาชิกปัจจุบัน: ทุกวันที่ 15 ของเดือน ถึง 15 มกราคม 2567 รับคะแนน X5 สูงสุด 500 พอยต์ที่บิ๊กซีทุกสาขาดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์ รองประธานบริหารเจ้าหน้าที่ สายธุรกิจดิจิทัล กล่าวว่า “แอปพลิเคชัน Big C Plus ถือเป็นช่องทางหลักในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า แบบ One Stop Channel ที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิก, สินค้าบริการ, สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในลักษณะเฉพาะบุคคลได้อย่างสะดวก โดยตั้งแต่เปิดตัวแอปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2565 ปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดแล้วมากกว่า 6 ล้านคน นับว่าแอปฯ Big C plus มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการประสบการณ์การช็อปปิ้ง Omnichannel ที่ไร้รอยต่อ และการที่แอปฯ Big C plus จะเป็นแพลตฟอร์มหลักของการสะสม-แลกแต้มของ Big Point ก็จะยิ่งทำให้ลูกค้าของเรามีประสบการณ์การช้อปปิ้งและได้รับสิทธิประโยชน์ที่ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคย”