อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ส่งฮุคความสุขยิ่งใหญ่ท้ายปี ‘Gift of Happiness 2024’

นางสาวกฤษชนก กล่าวเพิ่ม “ปีนี้ถือเป็นปีที่ทุกคนต่างก็เจอเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย โอกาสนี้ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ก็ขอเป็นอีกหนึ่งที่ที่ให้ทุกคนครอบครัวมาร่วมแชร์โมเมนต์แห่งความสุขให้แก่กัน มาค้นหาของขวัญพิเศษส่งผ่านความสุข ความปรารถนาให้กับคนที่รัก จากของใช้ไลฟ์สไตล์ใกล้ตัวภายในบ้าน ซึ่งปีนี้เราได้คัดสรรสินค้ามาเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมในเฉลิมฉลองและต้อนรับปีใหม่ทุกกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะ Christmas Item ซึ่งปีที่แล้วได้รับการตอบรับดีมาก จึงได้เพิ่มสัดส่วนเฉพาะสินค้ากลุ่มนี้กว่า 500 SKU เพื่อรองรับความต้องการในช่วงไฮซีซั่นที่ลูกค้าจะเริ่มปรับเปลี่ยนและการตกแต่งที่อยู่อาศัย เชื่อว่าแคมเปญ “Gift of Happiness” จะสร้างความคึกคักในการช้อป คาดจะสามารถกระตุ้นยอดขายทั้งหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ใน ไตรมาส 4 ให้เติบโตตามเป้าหมาย”

กลับมามอบความสุข…แบบไม่รู้จบ! อีกครั้ง กับ Time to Celebrate เทศกาลที่ทุกคนรอคอย ด้วยแคมเปญ ‘Gift of Happiness 2024’ โดยปีนี้ บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ส่งมอบความสุขสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ภายใต้แนวคิด ‘PASS THE HAPPINESS FORWARD 2024’ #เอนจอยความสุขทุกโมเมนต์ ที่สุดแห่งการให้กับ 4 GIFTS FOR FESTIVE ดังนี้ 1. X’MAS GIFT GUIDE GIFT IDEAS รวมไอเดียเลือกของขวัญสุดเซอร์ไพรส์เพื่อคนพิเศษ และไอเดียสร้างทุกสเปซภายในบ้านให้ FESTIVE นี้เต็มไปด้วยความสุขกับทุกโมเมนต์กับ Magic X’mas Tree & Ornament 2. GIFT… PREMIUM “PAINTERBELL X INDEX LIVING MALL” กับ “HAP:PINES Collection” ของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับสมาชิก Joy Card โดยอาร์ตติสชื่อดัง ปั้นการ์ตูน 5 คาแร็คเตอร์เจาะอินไซท์ Customer ตอบโจทย์การช้อปครบทุกเจเนอเรชัน 3. GIFT FOR MEMBER PRIVILEGE ด้วย LUCKY POINT ลุ้นรับฟรี! iPHONE15, BURN POINT รับส่วนลด 240 บาท และ 4. GIFT DESIGN ACTIVITIES & EVENTสัมผัสบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง CHRISTMAS CAROL และ ENJOY กับกิจกรรมสุดอาร์ตมากมาย คาดแคมเปญดังกล่าวกระตุ้นยอดตามเป้าหมายนางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM ผู้นำธุรกิจปลีกเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ ของตกแต่งบ้านครบวงจร เผยว่า อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ร่วมส่งความสุขเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วย ‘Gift of Happiness 2024’ ซึ่งปีนี้จัดภายใต้แนวคิด ‘PASS THE HAPPINESS FORWARD 2024’ #เอนจอยความสุขทุกโมเมนต์ ชวนคุณมาเติมสีสันให้ทุกสเปซให้บ้านกับเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ ของแต่งบ้าน ด้วย Magic X’mas Tree & Ornament เนรมิตบรรยากาศ festive ต้อนรับช่วงเวลามหัศจรรย์แสนพิเศษ ที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทุกสาขา เริ่ม16 พ.ย. 2566 – 3 ม.ค. 2567สำหรับ ‘Gift of Happiness 2024’ ปีนี้จัดใหญ่กว่าครั้งไหนๆ เพื่อส่งมอบความสุขให้ช่วงเวลาดีๆ พร้อมสร้างประสบการณ์ช้อปและการแต่งบ้านในทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อรองรับการช้อปช่วงไฮซีซั่นคริสต์มาส & ปีใหม่ ด้วยที่สุดแห่งการให้กับ 4 GIFTS FOR FESTIVE ดังนี้1. X’MAS GIFT GUIDE GIFT IDEAS รวมไอเดียเลือกของขวัญ New ไอเทมของใช้, ของแต่งบ้าน, ชุดของขวัญ หลากดีไซน์มากความหมาย เป็นของขวัญสุดเซอร์ไพรส์โดนใจผู้รับ พร้อมกับบริการจัด&ห่อของขวัญ ฟรี! และรวมไอเดียเติมสีสันภายในบ้านให้ทุกสเปซเต็มไปด้วยบรรยากาศ Festive พร้อมตื่นตากับ Christmas Zone จากแบรนด์ Index Living Mall ยกช็อปไอเทมคริสต์มาสมาให้ช้อปแบบจุใจ ด้วยต้นคริสต์มาสหลากดีไซน์ พบกับ Christmas Set เริ่มต้น 1,290 บาท, Magic X’mas Ornaments เช่น รีท, ลูกบอลตกแต่ง,ไฟประดับ ฯลฯ และคริสต์มาสเซ็ต จากแบรนด์ MS Natural Design เอ็กซ์คลูซีฟที่ Index Living Mall เช่น กวางร้องเพลง, หมีขาวขั้วโลก, แพนกวิน, ตุ๊กตาเอลฟ์, ตุ๊กตาหิมะ, ตุ๊กตาโนมส์ ฯลฯ มาพร้อมกับดีสเพลย์ Christmas Zone ในธีมต่างๆ ให้ลูกค้ามาช้อป พร้อม Snap & Share ที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 13 สาขา ได้แก่ สาขาเกษตร-นวมินทร์ ธีม “Ginger Bread Jingle” : บรรยากาศที่แสนสุขและอบอุ่น รวมถึงความน่ารักของขนมปังขิง สัญลักษณ์ของจิตวิญญาณแห่งเทศกาลวันหยุด, สาขาบางนา ในธีม “Frosty festival” : เนรมิตดินแดนแห่งฤดูหนาวที่ประดับประดาด้วยเกล็ดหิมะ กวางเรนเดียร์ และการเฉลิมฉลองอันสนุกสนาน เป็นมหัศจรรย์ของวันหยุดคริสต์มาส, สาขาพัทยา ในธีม “Pinecone Christmas” : วันหยุดที่เต็มไปความสุขสดชื่นด้วยต้นสนอันเขียวชอุ่ม ผสานความงามตามธรรมชาติเข้ากับความอบอุ่นในเทศกาลแห่งวันหยุด, สาขาภูเก็ต ในธีม “Traditional Christmas” : เฉลิมฉลองท่ามกลางความคลาสสิก ปลุกความคิดถึงความอบอุ่นผ่านการตกแต่งด้วยกลิ่นอายความสุขในเทศกาลคริสต์มาส และสาขาราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ เอกมัย รังสิต เชียงใหม่ อุดรธานี หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น มาในธีม “Woodland Wonderland” : เฉลิมฉลองท่ามกลางป่าที่ประดับประดาด้วยไม้ธรรมชาติชวนหลงใหล หวนให้นึกถึงบรรยากาศที่มหัศจรรย์อันแสนอบอุ่น"2. GIFT… PREMIUM “PAINTERBELL X INDEX LIVING MALL” กับ “HAP:PINES Collection” สร้าง Experience & Inspire ให้กับลูกค้า โดย COLLAB กับ “Painterbell” เบล-เศรษฐพร ก่อวาณิชกุล Happy Creator ผู้ส่งผ่านความสุข&พลังบวกให้ทุกคนผ่านการ์ตูนคาแร็คเตอร์ที่โดดเด่น โดยการ COLLAB ครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ช้อปเมื่อเข้ามาสัมผัสบรรยากาศและ ช้อปที่อินเด็กซ์ฯ โดยใช้ดีไซน์ตัวการ์ตูนที่สนุก สดใส เป็นกันเอง มาส่งมอบ Inspire & Happiness ให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี ผ่านทาง Online & Offline และพรีเมี่ยมเซ็ตคอลเลคชั่น “HAP : PINES” ทั้ง กระเป๋าเดินทาง, ร่ม, กระเป๋าช้อปปิ้ง และสติ๊กเกอร์ ลิมิเต็ดอิดิชั่นสำหรับสมาชิก Joy Card โดยการ์ตูนที่ดีไซน์จะมี 5 คาแร็คเตอร์ตามไลฟ์สไตล์ เช่น 1. INA (ไอน่า) นักธุรกิจสาวที่พิถีพิถัน ช่างเลือกเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด 2. NEAR (เนียร์) แดนเซอร์หนุ่มไฟแรง ผู้ใช้เสียงดนตรีในการใช้ชีวิต มักจะตัดสินใจช้อปสินค้าจากโทนสีเป็นหลัก 3. DYLAN (ดีแลน) นักเขียนอิสระที่ใช้เวลากับการอ่านหนังสือ บนเก้าอี้ที่นั่งสบายๆ 4. EMMA (เอ็มม่า) สาวน้อยตัวแทนคนยุคใหม่ที่มีความเป็นตัวเอง สนุกกับการเลือกนำความต่างมา Mix & Match อย่างลงตัว 5. XAVI (ซาวี่) คุณพ่อมือใหม่พึ่งหัดแต่งบ้าน และสนุกกับการเลือกช้อปสินค้าในโชว์รูม ได้อินสไปร์การแต่งบ้านจากพนักงาน โดยการตีความของการ์ตูน 5 คาแร็คเตอร์นี้จากอินไซท์ลูกค้าหลากสไตล์มาสื่อสารในการเลือกช้อปแล้ว ทั้งนี้ยังตอกย้ำความเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการเรื่องบ้าน อีกทั้ง Painterbell ยังเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่สามารถสื่อสารและเข้าถึง Gen Z ได้ง่าย สอดคล้องกับ ILM ที่ต้องการขยายฐานสมาชิก Joy Card ไปยังกลุ่ม Gen Z เพิ่มขึ้นด้วย ปัจจุบัน อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ มีสมาชิก 1,800,000 คน แบ่งสัดส่วนเป็น Gen Baby boomer : 13% , Gen X : 43% , Gen Y : 40% , และ Gen Z : 4% โดยปี 2024 ตั้งเป้าจะเพิ่มสัดส่วนของกลุ่ม New Gen ทั้ง Gen Y-Z อีกกลุ่มละ 10%3. GIFT FOR MEMBER PRIVILEGE มาสนุกช้อปรับ PREMIUM เอ็กซ์คลูซีฟคอลเล็คชั่น “HAP:PINES” ดีไซน์โดย PAINTERBELL มูลค่าสูงสุด 3,590 บาท อาทิ กระเป๋าเดินทาง, ร่ม, กระเป๋าช้อปปิ้ง และสติ๊กเกอร์, รับ LUCKY POINT รับสิทธิ์ลุ้นรับฟรี! iPHONE15 PRO MAX จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารวม 97,800 บาท, รับสิทธิ์ BURN POINT ใช้ 2,024 คะแนน แลกรับส่วนลด 240บาท ส่วน New Member สมัครสมาชิกฟรี! พร้อมรับส่วนลด 150บาท, สนุกช้อปกับโปรฯ ปัง “เฟอร์นิเจอร์ ซื้อ3 จ่าย2”, ช้อปของตกแต่ง ของใช้ในบ้าน รับส่วนลด รวมสูงสุด 1,000 บาท สำหรับช้อปในวันถัดไป รับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต ช้อปผ่านบัตรเครดิต “Card X & SCB” เลือกชำระเต็มจำนวนหรือแบ่งจ่าย 0% สูงสุด 6 เดือน รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 90,000บาท + รับเพิ่ม INDEX E-GIFT VOUCHER มูลค่ารวมสูงสุด 3,500 บาท สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรี รับสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 6 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 48,000 บาท+รับเพิ่ม INDEX E-GIFT VOUCHER มูลค่า 1,000บาท รวมถึงบัตรเครดิต KTC เเบ่งชำระ 0% สูงสุด 6เดือน และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000บาท พิเศษใช้คะแนน 3,300 คะแนน เเลกรับ E-VOUCHER มูลค่า 500 บาท พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆ จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ4. GIFT DESIGN ACTIVITIES & EVENT สัมผัสบรรยากาศการเฉลิมฉลองกับ CHRISTMAS CAROL เฉพาะ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์สาขาเกษตร, บางนา, เอกมัย, รังสิต, ภูเก็ต, พัทยา, เชียงใหม่ (ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 – วันจันทร์ 25 ธ.ค. 2023) และมาร่วม ENJOY ให้สุด! กับกิจกรรมสุดอาร์ต เมื่อช้อปซื้อสินค้าครบ 15,000 บาท รับสิทธิ์ ร่วมกิจกรรม Tufting (ปักพรม DIY) ที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาเกษตร-นวมินทร์ วันที่ 18-19 พ.ย. 66, สาขาบางนา วันที่ 25-26 พ.ย. 66, สาขารังสิต วันที่ 9-10 ธ.ค. 66, สาขาภูเก็ต วันที่ 16-17 ธ.ค. 66 (เวลา 13.00-15.00 น.) หรือ รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม Portrait Illustration By Cyranodesign ที่อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาเกษตร-นวมินทร์ วันที่ 19 พ.ย. 66, สาขาเชียงใหม่ วันที่ 25-26 พ.ย. 66 , สาขาพัทยา วันที่ 30 พ.ย.-3 ธ.ค. 66ร่วมต้อนรับซีซั่นแห่งความสุขส่งท้ายปี กับ ‘Gift of Happiness’ #PASS THE HAPPINESS FORWARD 2024 #เอนจอยความสุขทุกโมเมนต์ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2566 – 3 ม.ค. 2567 ที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือช้อปง่ายๆ ทางช่องทางออนไลน์ www.indexlivingmall.com สอบถามโทร. 1379.