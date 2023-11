“ไมเนอร์” เตรียมเปิดโรงแรมครั้งแรกในปารีส ผุด 3 แห่งแบรนด์ NH Hotels-NH Collection

ผู้จัดการรายวัน 360 - ไมเนอร์ โฮเทลส์ บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรม ทั้งในฐานะเจ้าของ ผู้บริหาร และผู้ลงทุน ซึ่งปัจจุบันมีโรงแรมมากกว่า 540 แห่ง ใน 56 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริกา มหาสมุทรอินเดีย ยุโรป อเมริกาใต้ และอเมริกาเหนือ ได้ประกาศเตรียมเปิดตัวโรงแรมในเครือครั้งแรก ณ เมืองปารีส เมืองหลวงของฝรั่งเศส ด้วยโรงแรม NH Hotels ซึ่งเป็นโรงแรม 4 ดาว จำนวน 3 แห่ง ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 พร้อมโครงการรีแบรนด์และปรับปรุงโรงแรมอีก 1 แห่ง ภายใต้แบรนด์ NH Collection ในปี 2568กลุ่ม ไมเนอร์ โฮเทลส์ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท Swiss Life Asset Managers ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมทั้ง 3 แห่ง ในการบริหารจัดการโรงแรมเหล่านี้ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ในการขยายโรงแรมไปยังเมืองสำคัญต่าง ๆ ในยุโรปของ ไมเนอร์ โฮเทลส์ โดยจะเริ่มเปิดตัวโรงแรมในปารีสด้วย NH Paris Gare de l'Est ซึ่งจะประกอบด้วยห้องพักจำนวน 207 ห้อง และ NH Opéra Paris Faubourg ที่มาพร้อมห้องพักจำนวน 103 ห้อง ในขณะที่โรงแรมแห่งที่ 3 อันได้แก่ NH Paris Beauchamps Champs-Elysées จะประกอบด้วยห้องพักจำนวน 90 ห้อง และจะเปิดตัวโรงแรม NH Collection ภายหลังการปรับปรุงเสร็จสิ้นในปี 2568โรงแรมซึ่งจะได้รับการตกแต่งใหม่ทั้ง 3 แห่งนี้ จะประกอบด้วยห้องพักรวมทั้งหมด 400 ห้อง พร้อมร้านอาหารและบาร์ ที่นักเดินทางได้เพลิดเพลินกับอาหารตามแบบฉบับของท้องถิ่น โดยแต่ละโรงแรมตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านที่มีชื่อเสียงสำหรับการช้อปปิ้ง ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของปารีส อาทิ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ โรงอุปรากรแห่งชาติ และฌ็องเซลิเซมร. ดิลิป ราชากาเรีย (Dillip Rajakarier) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทลส์ กล่าวว่า “ทางเราได้มองหาโอกาสในตลาดนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประกาศความร่วมมือระหว่าง ไมเนอร์ โฮเทลส์ กับ Swiss Life Asset Managers ในการเตรียมเปิดตัวโรงแรมถึง 3 แห่งในปารีส ซึ่งเราเชื่อว่าการนำ 2 แบรนด์โรงแรมของเราสู่เมืองที่มีนักเดินทางมาเยือนมากเป็นอันดับสองของโลกและเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2024 เป็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจที่ดีเยี่ยม”โยฮันนา คาโปอานี (Johanna Capoani) Head of Hospitality ของบริษัท Swiss Life Asset Managers ประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำข้อตกลงการบริหารจัดการกับ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ในการเข้ามาพัฒนาโรงแรมของเราให้ดียิ่งขึ้น และได้สนับสนุน ไมเนอร์ โฮเทลส์ ในการขยายธุรกิจเข้าสู่ปารีส ซึ่งนับเป็นมหาอำนาจในด้านการท่องเที่ยว เราเชื่อว่าการทำงานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายภายใต้แบรนด์ NH Hotels และ NH Collection จะเป็นโอกาสที่เราจะได้มอบสิ่งใหม่ ๆ และเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าของเรา”โรงแรมทั้ง 3 แห่งในกรุงปารีสนี้ จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอของไมเนอร์ โฮเทลส์ ซึ่งปัจจุบันมีโรงแรม 6 แห่ง ตั้งอยู่ในเมืองมาร์แซย์ (Marseille) ลียง (Lyon) ตูลูส (Toulouse) และนีซ (Nice) โดยนอกจากประเทศฝรั่งเศส แบรนด์โรงแรม NH ยังได้เปิดโรงแรม Collection Milano CityLife และ NH Milano Corso Buenos Aires ในอิตาลี, NH Collection Frankfurt Spin Tower ในเยอรมนี, NH Collection Maldives Havodda Resort ในมัลดีฟส์ NH Collection Dubai The Palm ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นตัวของแบรนด์ครั้งแรกในตะวันออกกลาง โรงแรม NH Marina Portimão Resort ในโปรตุเกส รวมถึงโรงแรม NH Boat Lagoon Phuket Resort ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการเปิดตัวของแบรนด์ครั้งแรกในเอเชียอีกด้วยนอกจากนี้ NH ยังมีแผนเปิดตัวโรงแรมในอนาคตอันใกล้ ได้แก่ NH Collection Helsinki Grand Hansa ในฟินแลนด์ NH Collection Chiang Mai ในจังหวัดเชียงใหม่ และ NH Collection Luang Prabang ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไมเนอร์ โฮเทลส์ เป็นบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรม ทั้งในฐานะเจ้าของ ผู้บริหาร และผู้ลงทุน โดยในปัจจุบันมีโรงแรมจำนวนทั้งหมดกว่า 540 แห่ง ไมเนอร์ โฮเทลส์ มีความมุ่งมั่นที่จะมองหาโอกาสทางด้านธุรกิจการบริการที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเดินทางหลากหลายกลุ่ม ภายใต้แบรนด์ อนันตรา (Anantara) อวานี (AVANI) โอ๊คส์ (OAKS) เอ็นเอช โฮเทลส์ (NH Hotels) เอ็นเอช คอลเลคชัน (NH Collection) นาว (nhow) ทิโวลี (Tivoli) เอเลวาน่า (Elewana) ใน 56 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริกา มหาสมุทรอินเดีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้นอกจากนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ยังมีแผนขยายโรงแรมภายใต้แบรนด์ต่างๆ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการในตลาดที่มีแนวโน้นเติบโตที่ดีทั่วโลกผู้จัดการสินทรัพย์สวิสไลฟ์Swiss Life Asset Managers เป็นบริษัทจัดการทรัพย์สินของกลุ่ม Swiss Life Group ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์มากกว่า 165 ปี ในการบริหารสินทรัพย์ภายใต้หลักการ เช่น การรักษามูลค่า ผลงานที่สม่ำเสมอและยั่งยืน พร้อมดูแลความเสี่ยง โดย Swiss Life Asset Managers มีลูกค้าอยู่ทั้งในสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก สหราชอาณาจักร อิตาลี และกลุ่มประเทศนอร์ดิก