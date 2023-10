บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แทรกเตอร์ จำกัด (ITL) เปิดตัว รถแทรกเตอร์ใหม่ 5 ซีรีส์

สหรัฐอเมริกาและยุโรป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยทั้ง 5 ซีรีส์ ได้แก่:ซีรีส์ N - เหมาะสำหรับสวนผลไม้และไร่องุ่นซีรีส์ C - ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Stage V เพื่อความทนทานและสมรรถนะที่แข็งแกร่งซีรีส์ S - ตอบสนอง 16 ถึง 125 แรงม้า เหมาะสำหรับทำฟาร์มขนาดเล็ก (Hobby Farm) ไปจนถึงการใช้งานด้านการเกษตรที่ใหญ่และซับซ้อนซีรีส์ SV- มีมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทนทานในการสร้างแรงบิดและพละกำลังที่ดี โดยยังคงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ซีรีส์ H - ใช้งานอย่างสะดวกสบายด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ Hydrostaticเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา แอฟริกา และอเมริกาใต้กรุงเทพฯ ประเทศไทย, XX ตุลาคม 2566 - บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แทรกเตอร์ จำกัด (ITL) ผู้ส่งออกรถแทรกเตอร์อันดับหนึ่งของอินเดีย เปิดตัวรถแทรกเตอร์ทั้งหมด 5 ซีรีส์ รวมถึงรุ่นไฟฟ้า Solis SV Series พร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อพลิกโฉมภาพรวมด้านการเกษตรของโลก โดยเครื่องจักรทางการเกษตรเหล่านี้ได้มอบการผสมผสานของเทคโนโลยีขั้นสูง พละกำลัง และใช้ประโยชน์ได้รอบด้าน เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพสำหรับชุมชนเกษตรกรรมทั่วโลก ซึ่งการเปิดตัวซีรีส์ใหม่นี้เกิดขึ้นพร้อมกับการประชุมระดับโลกของ ITL 'Global Partners Summit (GPS) 200' ในเมืองคุรุแกรม ประเทศอินเดีย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรกว่า 200 ราย จากหลายประเทศทั่วโลกโดยรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่นี้ ได้แก่ ซีรีส์ S, ซีรีส์ C, ซีรีส์ H และซีรีส์ N รวมถึงซีรีส์ SV ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเต็มไปด้วยเทคโนโลยีระดับโลกและมีระบบควบคุมการปล่อยมลพิษขั้นสูง ซึ่งการใช้ประโยชน์จากการผลิตที่แข็งแกร่งในอินเดียและเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายกว่า 3,000 แห่งทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้ ITL นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สุดในราคาที่จำต้องได้สำหรับเกษตรกรทั่วโลก โดย ซีรีส์ H, ซีรีส์ S และ Solis SV จะเปิดตัวทั่วโลก ส่วน ซีรีส์ C จะเจาะตลาดยุโรป และ ซีรีส์ N เจาะตลาดภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา แอฟริกา และอเมริกาใต้ นอกจากนี้ รุ่น EV มีการรับประกันประสิทธิภาพแรงบิด และสามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 0-100% หากใช้เครื่องชาร์จแบบรวดเร็วจะใช้เวลา 3-3.5 ชั่วโมงและ 8 ชั่วโมงหากใช้เครื่องชาร์จทั่วไปในการประกาศเปิดตัวซีรีส์ใหม่ทั้ง 5 ซีรีส์ คุณ Sushant Sagar Mittal กรรมการบริหาร บริษัท ITL กล่าวว่า"ความมุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นฮีโร่ให้กับลูกค้าของเรา ด้วยคุณภาพสูงและการบริการระดับโลกได้เป็นแรงบันดาลใจให้เราลงทุนกว่า 3.7 พันล้านบาท ในการยกระดับเทคโนโลยีด้วยโรงงานแห่งใหม่ของเรา และประมาณ 656 ล้านบาทกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปิดตัวรถแทรกเตอร์ซีรีส์ใหม่นี้ โดยซีรีส์ใหม่ทั้งหมดจะสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความมุ่งมั่นไม่มีหยุดของเราเพื่อให้มั่นใจว่าชุมชนเกษตรกรรมโลกจะก้าวหน้าไปได้ไกล”คุณ Rahul Mittal กรรมการบริหาร บริษัท ITL กล่าวถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวซีรีย์ใหม่ว่า "เราค้นพบวิธีผสมผสานสไตล์ยุโรปเข้ากับมาตฐานคุณภาพของญี่ปุ่น โดยใช้ต้นทุนการผลิตในประเทศอินเดีย ซึ่งวีธีนี้คือแนวทางในการเติบโตของเรา พร้อมกับเครือข่ายพันธมิตรที่มีจุดมุ่งหมายที่ใหญ่และพร้อมเต็มใจที่จะรับความท้าทายใหม่ ๆ พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งวีธีนี้กำลังส่งผลกับอุตสาหกรรมรถแทรกเตอร์ทั่วโลก โดยเรามีเป้าหมายคือการช่วยเหลือเกษตรกรทั่วโลกในการเพิ่มผลผลิตและสร้างความแตกต่าง ซึ่งเราตั้งใจที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นด้วยนวัตกรรมของเรา”คุณ Gaurav Saxena กรรมการและซีอีโอ แผนกธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท ITL กล่าวว่า “บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แทรกเตอร์ จำกัด (ITL) ของเราเชื่อเกี่ยวกับความมุ่งมั่นในระดับโลกที่มีต่อชุมชนเกษตรกรรมและให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยซีรี่ย์ใหม่ของเราเกิดขึ้นเพื่อกำหนดอนาคตของการทำการเกษตร และเรายังคงนำเสนอรถแทรกเตอร์ใหม่อย่างต่อเนื่องหรือมีการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราตามผลตอบรับของตลาดอย่างสม่ำเสมอ โดย ITL เราเป็นแบรนด์ส่งออกอันดับ 1 จากอินเดียนับตั้งแต่ 4 ปีที่ผ่านมา และครองตำแหน่งอันดับ 1 ใน 14 ประเทศของตลาดกลุ่มเดียวกันนี้ ซึ่งรถแทรกเตอร์ซีรีส์ใหม่ทั้ง 5 ซีรีส์นี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของเราในตลาดโลกได้ ทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าในวงกว้างยิ่งขึ้น ตลอดจนเจาะกลุ่มใหม่ ๆ ในตลาด พร้อมแรงสนับสนุนจากกลุ่มตัวแทนจำหน่ายอย่างกว้างขวางกว่า 3,000 ราย”บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แทรกเตอร์ จำกัด (ITL) เป็นอันดับ 1 จาก 15 ประเทศ รวมถึงฮังการี โปรตุเกส ไอซ์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก เนปาล เมียนมาร์ แอลจีเรีย และอีกมากมาย โดย ITL เป็นบริษัทชั้นนำของอินเดียที่ส่งออกรถแทรกเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในเซ็กเมนต์ 16-125 แรงม้า กระจายออกไปกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ซึ่งบริษัทเติบโตขึ้นมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีส่วนแบ่งตลาด 28% ในปีงบประมาณ 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 36% ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2567เกี่ยวกับ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แทรกเตอร์ จำกัด (ITL)บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แทรกเตอร์ จำกัด (ITL) เป็นแบรนด์รถแทรกเตอร์ส่งออกอันดับหนึ่งจากประเทศอินเดีย โดยก่อตั้งในปี 1996 และยังเป็นผู้ผลิตรถแทรกเตอร์รายใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ และแสดงจุดยืนในกลุ่มผู้ผลิตรถแทรกเตอร์ 5 อันดับแรกของโลก โดยผลิตรถแทรกเตอร์ภายใต้ชื่อแบรนด์ 2 ชื่อ ได้แก่ Sonalika และ Solisในการเป็นผู้ส่งออกรถแทรกเตอร์อันดับ 1 จากอินเดีย บริษัท ITL ได้เชื่อมโยงลูกค้ากว่า 2.5 แสนรายในตลาดนอกอินเดียอย่างภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นตัวบอกที่แน่ชัดในการถูกยอมรับในระดับบนของแบรนด์อินเดียทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเป็นแบรนด์อันดับ 1 จากกว่า 15 ประเทศในอุตสาหกรรมที่ระบุที่อยู่ได้ ซึ่งรวมถึงทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา เช่น เยอรมนี ฟินแลนด์ โปรตุเกส ไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐเช็ก เมียนมาร์ เนปาล และบังคลาเทศ โดยบริษัทครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 28% ในการส่งออกในปีงบประมาณ 2566 และเพิ่มขึ้นอีกเป็น 36% ในช่วงครึ่งแรกของปีงบงบประมาณ 2567 ซึ่งหมายถึงรถแทรกเตอร์ทุก ๆ สามรายการที่ส่งออกจากอินเดียนั้นจะถูกเปิดตัวที่ ITLโดย บริษัท ITL มีการดำเนินงานในทุกประเทศในยุโรป และรถแทรกเตอร์ของบริษัทได้รับความสนใจจนประสบผลสำเร็จ โดยได้รับความพึงพอใจจากลูกค้ามากกว่าพันรายในพื้นที่ในยุโรป นอกจากนี้ บริษัท ITL ยังได้จัดตั้งศูนย์อะไหล่ในประเทศเยอรมนี ซึ่งร่วมมือกับบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด โดยเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าในยุโรปและมีเป้าหมายเพื่อให้บริการที่ดีขึ้น พร้อมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอีกด้วย