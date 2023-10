'วรวัฒน์ CEO บิทแนนซ์' สุดปลื้ม! ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการเงิน จาก มหาวิทยาลัยนานาชาติยุโรป

นายวรวัฒน์ นาคแนวดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทแนนซ์ จำกัด หรือ “แอ็คมี่” นักธุรกิจและเทรดเดอร์ชื่อดังของไทย สุดปลื้ม! เป็นคนไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการเงิน จาก European International University, EIU-Paris ประจำปี 2566 ในฐานะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การลงทุนKy. Col. Prof. Dr. Edward Roy Krishnan Founder & Director General มหาวิทยาลัยนานาชาติยุโรป (EIU-Paris) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยนานาชาติยุโรป (EIU-Paris) ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการเงิน ให้แก่ ดร.วรวัฒน์ นาคแนวดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทแนนซ์ จำกัด ซึ่งผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่สำคัญ คือ เป็นผู้มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติและความสามารถในสาขาวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) ในประเทศฝรั่งเศส ที่ให้การยอมรับในทักษะและประสบการณ์ที่สั่งสมผ่านการเรียนรู้และการศึกษานอกระบบ กล่าวคือ ดร.วรวัฒน์เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ที่สำคัญให้แก่ภาคการเงิน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้สร้างทฤษฎีการเทรดเพื่อการอยู่รอดและทำกำไรจากตลาดโลกอย่างยั่งยืนและเผยแพร่ให้แก่บุคคลทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกให้แก่ทั้งองค์กรและชุมชนในวงกว้าง โดยหลักเกณฑ์เหล่านี้เป็นพื้นฐานในการคัดเลือกบุคคลที่เป็นเลิศในด้านการเงินอย่างแท้จริง และดร.วรวัฒน์สมควรได้รับรางวัลยกย่องอันทรงเกียรตินี้“มหาวิทยาลัยนานาชาติยุโรป (EIU-Paris) มีความชื่นชมในไหวพริบด้านการเงินในระดับนานาชาติที่ยอดเยี่ยมของ ดร.วรวัฒน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลกลุ่มแรก ๆ ของโลกที่ศึกษาเรื่องราวด้าน Fintech, Cryptocurrency, Blockchain และมีหลักฐานความสำเร็จเชิงประจักษ์จากการได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย โดยเฉพาะการมีส่วนขับเคลื่อนโลกการเงินอย่างโดดเด่น ทั้งด้านการลงทุน การสร้างพันธมิตร และบทบาทด้านการให้คำปรึกษาในธุรกิจการเงินระดับโลกหลายแห่งได้นำไปสู่ความสำเร็จครั้งใหญ่ และทำให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการเทคโนโลยีการเงินอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการลงทุนจำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐของเขาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ที่ร่วมมือกับบริษัท TransEuro Group องค์กรระดับโลกที่มีสำนักงานอยู่ในดูไบ มุมไบ โซล และซูริค ซึ่งเป็นตัวอย่างของความสามารถในการทำงานร่วมกับนานาชาติ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจในวงการการเงิน เอาชนะความท้าทายต่าง ๆ และมีสายตาที่เฉียบคมในการมองหาโอกาสการทำกำไรในตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก”นายวรวัฒน์ นาคแนวดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทแนนซ์ จำกัด หรือ “แอ็คมี่” กล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยนานาชาติยุโรป (EIU-Paris) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษาของฝรั่งเศส รวมถึงองค์กรรับรองคุณภาพในระดับสากล โดยที่ผ่านมาผมได้ใช้ประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีทางการเงินยุคใหม่ และการเทรดในตลาดทุนระดับโลกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ผมมีความเข้าใจและชำนาญมาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ โดยมีอุดมการณ์ที่ยึดถือนั่นคือไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แต่อย่างใด และได้จัดตั้งองค์กร Traderist เพื่อให้เป็นชุมชนนักเทรดที่มีความแข็งแรง พร้อมส่งเสริมการยกระดับชีวิต Logic & Mindset ของบุคคลทั่วไปให้ดียิ่งขึ้น“การได้รับปริญญาในครั้งนี้ จึงเหมือนเป็นรางวัลและเครื่องการันตีความรู้ความสามารถของผมที่ตอบแทนการทำงานเพื่ออุทิศตนในด้านการเงินมากว่า 10 ปี และต่อยอดอุดมการณ์ออกไปสู่ผู้คนอีกเป็นจำนวนมากให้มีความเชื่อมั่นและมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะก้าวเข้ามาเป็นนักลงทุนที่ดี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้สำหรับอนาคต นอกจากนี้ ผมยังมุ่งมั่นต่อยอดความรู้ความสามารถด้วยการสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านการเงินและการลงทุนด้วยนวัตกรรมอันทันสมัย เพื่อก้าวสู่ตลาดการลงทุนในระดับโลกอย่างไม่หยุดยั้งอีกด้วย”อนึ่ง สำหรับผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยนานาชาติยุโรป (EIU-Paris) นอกจากนายวรวัฒน์ นาคแนวดี ซึ่งเป็นคนไทยเพียงหนึ่งเดียวแล้ว ยังมีนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีก 2 คนที่ได้รับปริญญาในสาขาการเงิน คือ Dr. Dalia Hazem Gmaik Khorshid ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท Beltane Financial อดีตผู้ก่อตั้งและประธานของ MASAR Financial Advisory & Eagle Capital for Financial Investment และเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนของรัฐบาลอียิปต์ เป็นบุคคลแรกที่กำหนดกฎหมายด้านการลงทุนของอียิปต์ โดยเป็นสตรีชาวอาหรับ 1 ใน 5 คนที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในรัฐบาลอียิปต์ ร่วมด้วย Dr. Moataz Kandil ประธานบริษัท Fortescue Future Industries ประจำภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Dubai Green Fund ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ รวมถึงเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ First Capital Group Holding