“ดีแคทลอน” ฉลอง 8 ปี จัดแคมเปญใหญ่ ชวนนำผลิตภัณฑ์กีฬาชิ้นเก่า มาแลกใหม่

ดีแคทลอน (ประเทศไทย) ฉลองครบรอบ 8 ปี ชูคอนเซ็ปต์กีฬาเป็นเรื่องของทุกคน “อย่าบอกว่าไม่ชอบกีฬา เพราะที่เล่นอยู่อาจแค่ไม่ใช่” โดยจัดกิจกรรมครั้งใหญ่เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมค้นหากีฬาที่ใช่และสนุกได้ยิ่งกว่าเดิม ไม่ต้องจำกัดตัวเองกับกีฬาที่ไม่ชอบด้วยการนำอุปกรณ์กีฬาที่มีอยู่มาแลกเป็นของชิ้นใหม่ ในแคมเปญ “Find your Sport at Decathlon กีฬาที่ใช่หาได้ที่นี่”มิสเตอร์ ดีเรน เชตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Mr. Dhiren Shetty; Chief Executive Officer, Decathlon Thailand) เปิดเผยว่า “ดีแคทลอนเริ่มต้นธุรกิจรีเทลผลิตภัณฑ์กีฬาในประเทศไทยมาเป็นเวลา 8 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้นำเสนออุปกรณ์ที่ครอบคลุมกว่า 60 ประเภทกีฬา หรือกว่า 5,000 รายการสินค้า สำหรับกลุ่มผู้เล่นทุกระดับในราคาที่เข้าถึงได้”เพราะเราเชื่อว่ากีฬาสร้างความหัศจรรย์ให้กับโลก และกีฬาที่ใช่สร้างความมหัศจรรย์ให้กับคุณ เมื่อใดที่ได้พบกับกีฬาที่ใช่ เหมือนกับเราได้พบโลกอีกใบที่ใช่มากขึ้นของตัวเองในวาระครบรอบ 8 ปีของดีแคทลอน (ประเทศไทย) จึงเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันค้นหา “กีฬาที่ใช่” ในแบบของตนเอง ผ่านแคมเปญพิเศษ “Find your Sport at Decathlon กีฬาที่ใช่หาได้ที่นี่” ด้วยแนวคิดที่ว่ากีฬาเป็นเรื่องของทุกคน อย่าบอกว่าไม่ชอบกีฬาเพราะที่เล่นอยู่อาจแค่ไม่ใช่ดีแคทลอน ชวนทุกคนมาค้นพบกีฬาที่ใช่ของตัวเอง ทั้งสายออกกำลังกายระดับมืออาชีพที่อยากค้นหาความท้าทายกับกีฬาประเภทใหม่ ๆ หรือคนที่อยากเริ่มเล่นกีฬาแต่ยังหากีฬาของตัวเองไม่เจอ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร สามารถมาร่วมค้นหากีฬาที่ใช่ได้ที่ดีแคทลอน ด้วยการนำอุปกรณ์กีฬาชิ้นเก่าจากแบรนด์กีฬาใดก็ได้ มาเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์กีฬาใหม่ที่ดีแคทลอน ให้ทุกคนได้กลับมาสนุกกับการออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพตัวเองกันอีกครั้งส่วนอุปกรณ์กีฬาชิ้นเก่าที่นำมาแลกเปลี่ยนนั้น ดีแคทลอนได้ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงานำไปแบ่งปันและส่งต่อเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการอุปกรณ์เหล่านั้นต่อไปสำหรับแคมเปญ “Find your Sport at Decathlon กีฬาที่ใช่หาได้ที่นี่” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2566 โดยผู้สนใจร่วมแคมเปญสามารถเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://www.decathlon.co.th/s/find-your-sports ด้วยวิธี 3 ขั้นตอนง่าย ๆ1. สมัครสมาชิกใหม่ หรืออัปเดตข้อมูลสำหรับสมาชิกปัจจุบัน2. เลือกวันเวลาและสาขา พร้อมระบุอุปกรณ์กีฬาที่จะนำมาแลก3. รอรับอีเมลยืนยันเข้าร่วมได้เลยเมื่อถึงวันที่นัดหมายให้นำอุปกรณ์กีฬาที่ระบุ มาแลกที่สาขาที่ท่านเลือก โดยจะได้รับเป็นคูปองส่วนลด 500 บาท หรือ 900 บาทเพื่อนำไปแลกซื้ออุปกรณ์กีฬาชิ้นใหม่ได้ที่ดีแคทลอนสาขาที่จัดแคมเปญทั้ง 5 สาขา ตามเวลาที่กำหนดดังนี้• ดีแคทลอน สาขาบางนา จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-16.00 น.• ดีแคทลอน สาขาพระราม2 จัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-21.30 น.• ดีแคทลอน สาขาบางใหญ่ จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-21.00 น.• ดีแคทลอน สาขาพระราม4 จัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-22.00 น.• ดีแคทลอน สาขารังสิต จัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30-22.00 น.ดีแคทลอน แบรนด์กีฬาจากฝรั่งเศส ที่รวมประเภทกีฬาไว้มากที่สุดในโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงลีล ประเทศฝรั่งเศส มีผลิตภัณฑ์กีฬามากกว่า 5,000 รายการทั้งเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาครอบคลุม 60 ชนิดกีฬา มีสาขาทั่วโลกกว่า70 ประเทศ สำหรับประเทศไทย มีสาขาให้บริการในปัจจุบันรวม 21 สาขา ที่พร้อมจะให้ทุกท่านร่วมกันค้นหา “กีฬาที่ใช่”