DV8 เผยกลยุทธ์ความสำเร็จธุรกิจ พร้อม Roadmap ปี 2567 จับมือกลุ่มพันธมิตร ร่วมสร้างอิมแพคอุตสาหกรรมบันเทิงให้ดังระดับโลก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ วัตถุประสงค์ของการจัดงาน Open House “The Most Memorable Night” ในครั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณ และนับเป็นการจัด Open House ครั้งแรกของบริษัทฯหลังจากที่ได้ Rebrand และปรับวิสัยทัศน์ใหม่ในการจับมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ นำไปสู่การขยายกลุ่มเป้าหมาย และนำเทรนด์ใหม่ๆ มาใช้ต่อยอดและสร้างอิมแพคให้กับอุตสาหกรรมบันเทิงไทยมากขึ้นจนสามารถนำไปสู่ตลาดโลกได้ ดังตัวอย่างของ การจัดประกวด DV8 Thailand Announcer หรือ การประกวดนักลงเสียงครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในอุตสาหกรรมบันเทิงที่ไม่เคยมีมาก่อนรวมถึงการจัดอีเวนท์เพื่อร่วมสนุกกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ กิจกรรม On ground ต่างๆ เช่น อร่อยทัวร์ลง ตลอดจนการร่วมมือกับ Flex 104.5 ในจัดงานอีเวนท์ยิ่งใหญ่ร่วมกัน ที่จะกลายเป็น Signature Event ของประเทศต่อไป โดยเริ่มจาก Highlight Campaign ที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้อย่าง Siam Halloween ปิดสยามมันส์สยอง เป็นต้น ซึ่งนับเป็นการประกาศเดินหน้ากลยุทธทางธุรกิจ “Collaboration to Success” ไม่ว่ากับกลุ่มพาร์ทเนอร์แขนงใดก็ตาม อาทิ Music Production House โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดัน Thai Production Industry เพราะทั้ง DV8 และพันธมิตรต่างเห็นพ้องกันว่าบุคลากรไทยนั้นมีคุณภาพ และ Full Potential ในสายงานนี้ไม่แพ้ต่างประเทศ จึงต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น The Next Production & Entertainment Hub ของเอเชียแบบครบวงจร จึงเป็นที่มาของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสร้าง Ecosystem ของอุตสาหกรรมบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบให้กับประเทศไทยทั้งนี้ DV8 ยังได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับการสร้างความยั่งยืนในสังคม Social Sustainability มาโดยตลอด อาทิ การทำ Donation Booth สำหรับการบริจาคหนังสือแทนการรับของขวัญหรือของที่ระลึก โดยมี Concept ในเรื่องของ “No Gift No Flower” เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆไปสู่สังคมหรือกลุ่มคนที่มีความต้องการมากกว่า โดยภายในงาน Open House ยังเปิดพื้นที่ให้แขกร่วมงานได้มีโอกาสนำหนังสือเล่มโปรดมาส่งต่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆ ก่อนที่จะนำหนังสือไปบริจาคยังน้องๆใน มูลนิธิกระจกเงา เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดอีกด้วย’นายณัฐพล กล่าวเสริมว่า “นอกจากนี้ DV8 ยังมุ่งปรับธุรกิจสู่การเป็น Digital Transformation มากยิ่งขึ้น โดยได้มีการจับมือกับบริษัทพันธมิตรด้าน Tech & IT Solutions ระดับแนวหน้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งการวาง Roadmap ทั้งหมด จะเป็นการสร้าง Market trend ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมบันเทิง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มความได้เปรียบในตลาดระดับสากลต่อไป” สำหรับผู้สนใจที่ต้องการติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจและบริการของ DV8 รวมถึงอีเวนท์ และ แคมเปญที่น่าสนใจต่างๆ สามารถติดตามได้ที่ https://www.dv8.co.th