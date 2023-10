TAN พร้อมเทรด 18 ต.ค.นี้ หลังประสบความสำเร็จขาย IPO 77.5 ล้านหุ้น

นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น (TAN) เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 นี้ โดยใช้ชื่อย่อ "TAN" ในการซื้อขายหลักทรัพย์ หลังประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้น IPO จำนวนรวมทั้งสิ้น 77.5 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขาย 16.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทั้งจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยเป็นอย่างดี สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของกลุ่มบริษัทที่มุ่งสู่การเป็นกลุ่มบริษัทไลฟ์สไตล์และแฟชั่นชั้นนำระดับภูมิภาคการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับแผนขยายสาขาของแบรนด์ภายใต้พอร์ตโฟลิโอของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน และปรับปรุงสาขาเดิมให้มีรูปลักษณ์สวยงาม ทันสมัย และเหมาะกับไลฟ์สไตล์กลุ่มลูกค้า รวมทั้งขยายสาขาในต่างประเทศรองรับการขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค โดยในเดือนมิถุนายน 2566 กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิในการจัดจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในการนำเข้า จัดจำหน่าย ทำการตลาดสินค้าแบรนด์ Marimekko ในประเทศสิงคโปร์เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยได้เริ่มดำเนินการสาขาแรกแล้วในช่วงปลายเดือนกันยายน 2566กลุ่มบริษัทได้วางยุทธศาสตร์ขยายระบบนิเวศทางธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแผนขยายพอร์ตโฟลิโอเพิ่มแบรนด์สินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง หลังประสบความสำเร็จในการต่อยอดธุรกิจจากแบรนด์ภายใต้พอร์ตโฟลิโอสู่กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ภายใต้ชื่อ Marimekko pop-up café และ Cath Kidston Tearoomโดยในเดือนพฤษภาคม 2566 กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิในการบริหารจัดการร้านอาหารในเครือของ Gordon Ramsey เชฟชื่อดังระดับโลกในประเทศไทย เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งประกอบด้วย (1) ร้าน Gordon Ramsay Hell?s Kitchen (2) ร้าน Street Burger Gordon Ramsay (3) ร้าน Street Pizza Gordon Ramsay และ (4) ร้าน Bread Street Kitchen โดยมีแผนจะเปิดสาขารวมทั้งสิ้น 14 สาขาภายในระยะเวลาดังกล่าว คาดว่าจะเปิดได้ 2 สาขาแรก ได้แก่ ร้าน Bread Street Kitchen และร้าน Street Pizza Gordon Ramsay ได้ภายในปีนี้"นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ TAN ในการมุ่งสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนชั้นนำของประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนสู่การเป็นกลุ่มบริษัทไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับภูมิภาค ซึ่งภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลุ่มบริษัทมีแผนขยายระบบนิเวศทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สร้างการเติบโตให้แก่แบรนด์ภายใต้พอร์ตโฟลิโอและต่อยอดสู่กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งการเพิ่มแบรนด์สินค้าใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว" นายธนพงษ์ กล่าวนายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ กล่าวว่า TAN มีพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพเติบโตที่ดีจากการเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์แฟชั่นลักชัวรีที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่มีข้อได้เปรียบการการแข่งขันของแบรนด์ภายใต้พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายและมีอัตราการเติบโตสูง ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์แฟชั่น ธุรกิจสปา แฟรนไชส์สปาและธุรกิจไลฟ์สไตล์อาหารและเครื่องดื่ม มีความเชี่ยวชาญในการบริหารแบรนด์ และมีความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภค สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า ภายใต้แนวคิด Bring the best of the brand to the best of Thailand มีช่องทางจัดจำหน่ายครอบคลุมทั้งออฟไลน์และออนไลน์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศรวมทั้งมีศักยภาพเติบโตในอนาคตสู่บริษัทชั้นนำในตลาดระดับภูมิภาค จากการเพิ่มแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์แฟชั่นเข้าสู่พอร์ตโฟลิโอและต่อยอดสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยวางกลยุทธ์การตลาดสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์และชีวิตประจำวันของผู้บริโภค และการสื่อสารไปกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ทำให้แบรนด์ภายใต้กลุ่มบริษัทประสบความสำเร็จระดับสูงมาโดยตลอด ตอกย้ำความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารแบรนด์ไลฟ์สไตล์แฟชั่น และความเป็นเลิศทางด้านการตลาดของ TAN ได้อย่างดี จึงมั่นใจได้ว่า TAN จะเป็นหนึ่งในหุ้นคุณภาพที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างแน่นอน