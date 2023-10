“ทีเส็บ” ดึง 405 งานไมซ์เข้าไทย ร่วม 8หมื่นคนคาดรายได้ 5.3 พันล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - ทีเส็บพร้อมทัพไมซ์ไทยเตรียมดึง 405 งานที่มีศักยภาพ (lead) ทั้งงานประชุมองค์กร กลุ่ม อินเซนทีฟ และงานประชุมนานาชาติ เข้ามาจัดในประเทศไทย หลังปิดการเจรจาธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าในงาน IT&CM Asia and CTW Asia- Pacific 2023 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กันยายนที่ผ่านมา คาดการณ์เม็ดเงินเข้าประเทศ 5,300 ล้านบาท และนักเดินทางไมซ์ต่างประเทศกว่า 80,000 คนนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บร่วมกับสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ TICA พร้อมด้วยเมืองไมซ์พัทยา ขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี เข้าร่วมงาน IT&CM Asia and CTW Asia-Pacific 2023 และสามารถคว้าจำนวนงานที่มีศักยภาพหรือ lead ได้จำนวน 405 งาน ทั้งงานประชุมองค์กร กลุ่มอินเซนทีฟ และงานประชุมนานาชาติ โดยคาดว่าจะดึงนักเดินทางไมซ์ต่างประเทศได้ 80,732 คน สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 5,364 ล้านบาทความสำเร็จดังกล่าวมาจากการนำเสนอมนต์เสน่ห์สู่ความสำเร็จของไมซ์ไทย หรือ Thailand MICE: Meet the Magic ควบคู่แคมเปญ Thailand MICE to Meet You Year 2023 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางไมซ์ระดับโลก โดยเสนอบริการที่มีมาตรฐานสูงควบคู่กับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยให้แก่ผู้มาประชุมภายในงานทีเส็บได้จัดคูหานิทรรศการประเทศไทย (Thailand Pavilion) รองรับผู้ประกอบการไมซ์ 40 ราย ส่วนเมืองพัทยาได้เปิดตัวคูหา PATTAYA CITY รองรับผู้ประกอบการไมซ์จากเมืองพัทยา 24 ราย และคูหา ISAN MICE จาก 3 เมืองไมซ์แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี มีผู้ประกอบการไมซ์เข้าร่วม 10 รายในการเจรจาธุรกิจภายในคูหานิทรรศการ Thailand Pavilion พบว่าได้รับความสนใจจากลูกค้าประเทศอินเดีย จีน ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ และบังกลาเทศ ได้รับยอดจำนวนงานที่มีศักยภาพหรือ lead 135 งาน คาดว่ามีจำนวนผู้เข้าร่วมงานราว 26,732 คน สร้างรายได้ 1,764 ล้านบาทส่วนคูหานิทรรศการ PATTAYA CITY ได้รับความสนใจจากลูกค้าประเทศอินเดีย เกาหลี รัสเซีย และจีน ได้รับยอดจำนวนงานที่มีศักยภาพหรือ lead 150 งาน มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานราว 30,000 คน สร้างรายได้ 2,000 ล้านบาท และคูหานิทรรศการ ISAN MICE ได้รับความสนใจจากลูกค้าประเทศอินเดีย โปแลนด์ ฟิลิปปินส์ และจีน โดยได้รับยอดจำนวนงานที่มีศักยภาพหรือ lead 120 งาน มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานราว 24,000 คน สร้างรายได้ 1,600 ล้านบาทยอดจำนวนงานที่มีศักยภาพหรือ lead 405 งาน เป็นการสรุปผลงานในการเข้าร่วมงาน IT&CM Asia and CTW Asia-Pacific 2023 ของผู้ประกอบการไทยจำนวน 74 ราย จากทั้งหมด 10 เมือง ประกอบด้วยกรุงเทพฯ ภูเก็ต พัทยา หัวหิน สมุย เขาหลัก ปราจีนบุรี ขอนแก่น อุดรธานี และนครราชสีมาทั้งนี้ ในช่วงเดียวกับการสรุปผลของงาน IT&CM Asia and CTW Asia-Pacific 2023 ซึ่งตรงกับการปิดปีงบประมาณ 2566 ของทีเส็บนั้น ทีเส็บได้สรุปผลงานการประมูลสิทธิ์จัดงานประชุมนานาชาติที่ได้จำนวนมากถึง 23 งาน ที่กำหนดจัดตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี 2571 โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกไม่น้อยกว่า 50,000 คน ในจำนวน 23 งานดังกล่าว เป็นงานประชุมด้านการแพทย์มากถึง 14 งาน“งานสำคัญๆ ที่ทีเส็บดึงมาได้ อย่างการประชุมประจำปีของสมาชิกฟีฟ่าทั่วโลกในปีหน้า หรือการประชุมใหญ่ประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ/ธนาคารโลกในปี 2569 เป็นความภาคภูมิใจของทีเส็บและของประเทศไทย เพราะจะมีส่วนยกระดับภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อประเทศไทยในฐานะจุดหมายการจัดงาน” นายจิรุตถ์ กล่าว