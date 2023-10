โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ ร่วมกับ โน้ตเอเบิ้ล แบงค์คอก จัด Amari Experience ปีที่ 2 ธีม 360° OF LOVE: A SENSORY EXPERIENCE

โรงแรม อมารี กรุงเทพฯ (Amari Bangkok – Formerly Amari Watergate Bangkok) ร่วมกับ โน้ตเอเบิ้ล แบงค์คอก ต่อยอดจากกิจกรรม “TMVS Partnership Program” โดย ทีเส็บ (TCEB) ร่วมกับ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) จับคู่ธุรกิจระหว่างสถานประกอบการไมซ์ (MICE) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการด้านการจัดงานแบบบูรณาการ ต่อยอดไปสู่การเกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ และมุ่งให้เกิด Business Partner ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจไมซ์ (MICE) ของประเทศแบบครบทุกด้าน จัด Amari Experience ต่อเนื่องปีที่ 2 ในธีม 360° OF LOVE: A SENSORY EXPERIENCEคุณสุขมาล มอนเดล Area General Manager ของ Amari Bangkok และ ONYX Bangkok Properties กล่าวว่า จุดเด่นของโรงแรมอมารี โรงแรมใหม่ในธีม “Contemporary Thainess” ถือเป็นโรงแรมที่เพียบพร้อมรองรับการจัดงานหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการจัดการงานในตลาด MICE การจัดงาน Amari Experience ในครั้งนี้ จึงพร้อมนำจุดแข็งด้านเซอร์วิสชั้นเยี่ยม อาหารเลิศรส ทั้งยังตั้งอยู่ใจกลางเมือง และยังพร้อมเดินหน้าส่งเสริมเรื่องความยั่งยืน ผลักดันสินค้าจากผลิตภัณฑ์และผลิตท้องถิ่น พร้อมปลุกจิตสำนึกคนในองค์กรด้านความยั่งยืนมาสร้างประสบการณ์ในงานนี้เพื่อเข้าสู่การเป็น Eco-Friendly Event อีกด้วยคุณไอยย์รัศ สิทธิพูล ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ โน้ตเอเบิ้ล แบงค์คอก (Notable Bangkok) ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ และการออกแบบประสบการณ์การจัดงาน (Experiential Design) กล่าวว่า นอกจากตลาดไมซ์ (MICE) เราจะทำยังไงให้คนเข้ามาเปิดประสบการณ์ในโรงแรมได้อีก มากกว่าการมาทานอาหาร จัดประชุม จัดงานแต่งงาน เพราะคนเมืองส่วนใหญ่เมื่อมีเวลาก็เดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ในฐานะเป็นผู้ออกแบบประสบการณ์การจัดงาน (Experiential Design) จึงได้เกิด Amari Experience ขึ้นความสุขเริ่มขึ้นด้วยการเปิดตัวของ ดร. อัครวัฒน์ ศรีณรงค์ มาพร้อมวงวีทรีโอ (VieTrio) ซึ่งเป็นวงดนตรีคลาสสิกสัญชาติไทยวงแรก มานำเสนอ Orchestra ที่มีความเป็น Trendy Immersive เน้นเข้าถึงคนผสมผสานและสัมพันธ์กับดนตรีในทุกรูปแบบพร้อมเปิดตัว Special Guests 3 เจ้าพ่อเพลงรัก เบิร์ดกะฮาร์ท ศิลปินที่อยู่ในวงการเพลงไทยมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี และเป็นวงที่มีผลงานอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะปิดท้ายด้วย ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี (กบ) นักร้องนักแสดงคุณภาพเจ้าของเพลงฮิต ปาฏิหาริย์ ขีดเส้นใต้ มาปิดท้ายค่ำคืนนี้ด้วย My Way ที่บอกถึงความตัวตนที่สุด โดยมาร่วมโชว์เพลงพิเศษในแบบออร์เคสตร้า 360 องศาครั้งแรกส่วนของโชว์ได้สลับกับการนำเสนอเมนูจาก เชฟมิเกเล่ ที่นำความร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายในท้องถิ่นต่าง ๆ ในการนำวัตถุดิบการทำอาหารที่สดใหม่และออร์แกนิก ทั้งยังร่วมมือกับ SOS (Scholar of Sustenance) ในการนำขยะและสิ่งที่เหลือใช้จากบริการและกิจกรรมของโรงแรมให้กับพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมรักษ์โลกและสนับสนุนชุมชนไปด้วยกัน โดยมีการตกแต่งให้น้อยที่สุด เครื่องดนตรีส่วนใหญ่ไม่ใช้ไฟฟ้า และการลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์การร่วมงานออนไลน์นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) ร่วมมอบของที่ระลึกให้กับศิลปินอีกด้วยเมื่อสร้างอาหารเลิศรสและถูก curate ให้ลงตัวกับ immersive performance และศิลปะของดนตรีจึงเหมือนภาพวาดตรงที่โมเมนต์นั้นมันเกิดขึ้น และมันไม่สามารถเรียกคืนได้อีก ไม่ว่าคุณจะเอากลับมาแสดงอีกครั้งหนึ่งการแสดงเพลงเดียวกันก็จะสร้างปรากฏการณ์ที่ต่างกัน ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่มารับประสบการณ์ดี ๆ ซึ่งกันและกันซึ่งโชว์ที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นจากศิลปินที่เก่งที่สุด แต่เกิดขึ้นจากเคมีที่ลงตัวระหว่างผู้เล่นผู้ฟังและสถานที่ ดร. อัครวัฒน์ กล่าวสรุปทั้งนี้ Amari Experience ได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ โดย คุณเจียระไน บุญประสาทสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่ม 1 โรงพยาบาลกรุงเทพ เผยว่า โรงพยาบาลมีแคมเปญ โปรโมทให้ทุกคนได้มีโอกาสทักทายกับสุขภาพที่ดีได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันลาซาด้าที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้ ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพครอบคลุมทุกช่วงอายุและตรวจเฉพาะโรค เพื่อคงความเป็นอันดับหนึ่งของ Healthcare ในตลาดอีคอมเมิร์ซ นับเป็นผู้ที่ร่วมสร้าง Eco Friendly Event อย่างแท้จริงการจัด Amari Experience ปีนี้ได้แรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นอีกมากมายจากผู้ร่วมงาน โรงแรมอมารี กรุงเทพ และ โน้ตเอเบิ้ล แบงค์คอก จะร่วมกันมุ่งมั่นออกแบบประสบการณ์การจัดงาน (Experiential Design) ให้กับผู้ร่วมงานต่อไปให้อย่างรู้ใจต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรม Amari Experience ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ Amari Bangkok และ โน้ตเอเบิ้ล แบงค์คอก#AmarixNotableBangkok #AmariExperience #AmariHotels #AmariBangkok #BrightenYourWorld #ONYXHospitalityGroup #Vacation #Orchestra #KobSongsit #PayeVieTrio #NotableBangkok