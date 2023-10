กลับมาอีกครั้ง! งานวิ่งสุดเซ็กซี่ "BIKINI BEACH RACE" ริมหาดพัทยา

ฟิตหุ่นให้พร้อม! แล้วมาวิ่งริมชายหาดอวดหุ่นสวย กันในงาน “NAKIZ presents PATTAYA INTERNATION BIKINI BEACH RACE 2023 @ CENTRAL PATTAYA” วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ ชายหาดเมืองพัทยา หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยางานวิ่งที่หลายคนรอคอยกลับมาแล้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา ผนึกกำลังภาครัฐ และพาร์ทเนอร์ เอาใจนักวิ่งสายเซ็กซี่ จัดงาน “NAKIZ presents PATTAYA INTERNATION BIKINI BEACH RACE 2023 @ CENTRAL PATTAYA” งานวิ่งริมบีชที่เซ็กซี่ และยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ ชายหาดเมืองพัทยา หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา (พัทยากลาง)เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism Destination) ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศให้เข้ามาในเมืองพัทยา กระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อให้เมืองพัทยาเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว (Tourism Destination) ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศโดยเป็นวิ่งบนชายหาดในระยะทาง 5 กิโลเมตร (Fun Run) พร้อมเปิดรับสมัครนักวิ่งจากทั่วโลกรวมกว่า 5,000 คน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่าสมัครวิ่ง 800 บาท ทาง https://race.thai.run/bikinirun2023 และนักวิ่งจากต่างประเทศ ราคา $29 (1,072.-) ผ่านทาง https://worldsmarathons.com/marathon/pattaya-bikini-runสุดพิเศษกับชุดแข่ง Official Sportswear by SKECHERS พร้องวิ่งกับเหล่า KOLs, INFLUENCER กว่า 100 คน สนุกกับ DJ EDM กับ 3 สาว sherbet form JAPAN และปิดท้ายด้วย After Party Concert สุดมันส์กับ WAN THANAKRITพร้อมมาเซ็กซี่ให้โลกรู้ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ชายหาดเมืองพัทยา หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา