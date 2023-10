เตรียมพบกับงาน “GUNDAM Docks at THAILAND” งานกันดั้มสุดพิเศษครั้งแรกในไทย ณ เซ็นทรัลเวิลด์

อัพเดตไอเท็มกันดั้มสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่สาวกไม่ควรพลาดกับงาน GUNDAM Docks at THAILAND งานจัดแสดงกันดั้มสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในไทย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ถึง 29 ตุลาคม 2023แฟนคลับกันดั้มเตรียมเฮ! GUNDAM Docks at THAILAND งานจัดแสดงกันดั้มสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในไทย ประกาศอัพเดตข่าวดีให้เหล่าแฟนๆ ชาวไทยทุกคน ด้วยการยกขบวนไอเท็มเด็ดสุดพิเศษมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิม พร้อมหุ่นโชว์กันดั้มขนาดใหญ่บนพื้นที่ทั่วศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (ลานกลางแจ้งโซน A และ B) และกิจกรรมเวิร์กชอปกันพลาสุดพิเศษที่ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ถึง 29 ตุลาคม 2023โดยงาน “GUNDUM docks at THAILAND” ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในครั้งนี้ อัดแน่นด้วยไฮไลท์มากมายที่จะโดนใจสาวกกันดั้ม ได้แก่ การจัดแสดงหุ่นยนต์กันดั้มรุ่น RX-78-2 และรุ่น MS-06S ZAKU II ขนาด 6 เมตร ที่นำมาโชว์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย! พร้อมด้วยนิทรรศการกันดั้มแบบ จัดเต็มหลากหลายรุ่น พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์คช็อปโมเดลกันพลา (Gundam plastic model kit) ที่เหล่าสาวกไม่ควรพลาด และร้านขายสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวมถึงการฉายวิดีโอสุดพิเศษขึ้นจอขนาดใหญ่ให้ได้รับชมกันแบบจุใจเตรียมตัวดำดิ่งสู่จักรวาลของกันดั้มด้วยสินค้าสุดพิเศษมากมายเฉพาะงานนี้ ตั้งแต่ชุดกันพลารุ่นลิมิเต็ด ไปจนถึงเสื้อฮาวายและสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ• STRICT-G "MOBILE SUIT GUNDAM" THAILAND GUNDAM DOCKS ORIGINAL KV TEE (สีดำ) ราคา 1,545 บาท• STRICT-G "MOBILE SUIT GUNDAM" THAILAND GUNDAM DOCKS ORIGINAL KV TEE (สีขาว) ราคา 1,545 บาท• CHOKIN STICKER ราคา 480 บาท• CHOKIN MAGNET ราคา 515 บาท• T-Shirt ราคา 490 บาท• Hawaii Shirt ราคา 790 บาท• Binding Notebook ราคา 139 บาท• Acrylic Standee ราคา 330 บาท• Acrylic Picture Board ราคา 490 บาททั้งนี้คนที่สนใจซื้อสินค้าและไอเท็มสุดพิเศษในงาน อย่าลืมรีบมาก่อนสินค้าจะหมด เนื่องจากสินค้าบางรายการเป็นรุ่นลิมิเต็ดที่มีผลิตมาเฉพาะงานนี้ความน่าตื่นเต้นไม่ได้มีแค่สินค้ากันดั้มสุดพิเศษเท่านั้น แต่ GUNDAM DOCKS at THAILAND ยังมีแขกรับเชิญสุดปัง อย่าง ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก และ มาร์ช จุฑาวุฒิ นักแสดงหนุ่มหล่อและสาวสวยมากความสามารถ ที่จะมาสร้างสีสันความสนุกสนาน และร่วมฉลองในพิธีเปิดงานวันที่ 6 ตุลาคมนี้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมงาน GUNDAM Docks at THAILAND สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ถึง 29 ตุลาคม 2023 เวลา 10.00 - 22.00 น. เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยพิธีเปิดจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม เวลา 18.00 น. และจะเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 18.30 น.ทั้งนี้ผู้เข้าชมงานจำเป็นต้องรับบัตรเพื่อเข้าชมงานนิทรรศการและพื้นที่จำหน่ายสินค้า ซึ่งจะมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมต่อวัน โดยในวันที่ 6 ตุลาคม เริ่มแจกบัตรบริเวณหน้างานตั้งแต่เวลา 12.00 น. และตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. จะเริ่มแจกบัตรบริเวณหน้างานตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป