ปตท.ลั่นครึ่งปีหลังยอดขายโตขึ้น ยืดหนี้กฟผ.ไม่กระทบฐานะการเงิน

ปตท.ชี้ยอดขายครึ่งปีหลังโตขึ้นกว่าครึ่งปีแรก ผลพวงราคาน้ำมันสูงดันกำไรปตท.สผ.เพิ่มยันพร้อมร่วมรับภาระอุ้มค่าไฟฟ้างวดก.ย.-ธ.ค.66 ตามนโยบายรัฐ โดยยืดหนี้กฟผ.8-9พันล้านบาท ชี้ไม่กระทบฐานะการเงินปตท.อย่างมีนัยะ และวางเป้าเป็นฮับแอลเอ็นจีในภูมิภาคนี้ในปี 2573 เล็งทำสัญญาซื้อLNGระยะยาวอีก2ล้านตัน/ปีจากปัจจุบัน5.2ล้านตัน/ปีนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งหลังปี2566 ว่า บริษัทฯจะรายได้เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก เนื่องจากราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวสูงเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2566 ทำให้ปตท.รับรู้รายได้และกำไรจากบมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(ปรท.สผ.) ที่ผูกกับราคาน้ำมัน รวมทั้งค่าการกลั่นยังทรงตัวในระดับที่ดี แม้ว่าจะต่ำกว่าปี 2565 แต่ก็ดีกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาธุรกิจปิโตรเคมี อยู่ในช่วงturn down ดังนั้นในด้านยอดขายของ ปตท.ในปีนี้ คาดปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน มาจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นส่วนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของกลุ่ม ปตท. สามารถทำได้ดีกว่าแผน ปัจจุบันมีกำลังการผลิตทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 3,000 เมกะวัตต์ ดังนั้น ปตท.จึงได้ปรับเป้ากำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเดิมตั้งเป้า 12 กิกะวัตต์ เพิ่มเป็น 15 กิกะวัตต์ภายในปี2573 รวมทั้งอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการกรีนไฮโดรเจนในไทย ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับซาอุดิอาระเบีย กฟผ.และปตท.อีกด้วยด้านธุรกิจแบตเตอรี่ ล่าสุดบริษัท นูออโว พลัส จำกัด ได้ร่วมทุนกับ Gotion Hi-tech ตั้งบริษัทร่วมทุน NV Gotion สร้างโรงงานผลิตชุดแบตเตอรี่ กำลังการผลิต 2 กิกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คาดว่าจะสามารถผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณภาพสูงภายในปีนี้ส่วนนโยบายรัฐในการปรับลดค่าไฟรอบเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2566 ลงเหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย โดยปตท.ร่วมรับภาระลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าให้ประชาชน โดยเลื่อนการรับชำระค่าเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ออกไปก่อน คิดเป็นวงเงิน 8,000-9,000 ล้านบาท คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินของปตท.อย่างมีนัยสำคัญ แต่ปตท.อาจจะมีภาระต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้นบ้างเป็นวงเงินไม่มากนักนายอรรถพล กล่าวถึงกรณีภาครัฐเตรียมปรับค่าการตลาดน้ำมันไม่เกิน 2บาท/ลิตรว่า ทางบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมให้ร่วมมือ และให้ข้อมูลกับกระทรวงพลังงาน ซึ่งที่ผ่านมาค่าการตลาดน้ำมันของ OR ไม่ถึง 2 บาทต่อลิตร แต่ด้วยข้อมูล​ที่สำนักงานนโยบาย​และแผนพลังงาน(สนพ.) อ้างอิงแตกต่างกับORที่ใช้ราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันยูโร4 ทำให้ค่าการตลาดของสนพ.สูงกว่า 2 บาทต่อลิตร ซึ่งในต้นปี 2567 มาตรฐาน​น้ำมันไทยจะเป็นยูโร5 การอ้างอิงราคาของผู้ค้าน้ำมันและสนพ.ก็จะตรงกัน อย่างไรก็ตาม OR มีกำไรคิดเป็น 2% ของยอดขายรวมนายอรรถพล กล่าวว่า กลุ่ม ปตท.ตั้งเป้าพัฒนาธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG ให้เป็น LNG Regional Hub ของภูมิภาค โดยขณะนี้โครงสร้างพื้นฐานในการรองรับการดำเนินการพร้อมแล้วมีสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG Receiving Terminal จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งมีกำลังแปรสภาพ LNG รวม 19 ล้านตันต่อปี โดยเป้าหมายของกลุ่ม ปตท. จะเพิ่มปริมาณการค้า LNG ให้ได้ 9 ล้านตันต่อปี ในปีค.ศ. 2030 โดยได้มีการจัดตั้งหน่วยธุรกิจฯ ขึ้นมารองรับทั้งการจำหน่ายในลักษณะนำเข้า LNG แล้วจำหน่าย LNG ในภูมิภาค เช่น จีนตอนใต้ กัมพูชา ด้วยระบบขนส่งทางรถยนต์ และทางเรือ รวมทั้งขยายการจำหน่าย LNG ไปยังโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า หรือ กลุ่มผู้ประกอบการอื่นๆล่าสุด ปตท.ได้ซื้อพื้นที่ติดกับสถานี LNG แห่งที่ 2 ในพื้นที่บ้านหนองแฟบ 160 ไร่ เพื่อรองรับโรงงานที่จะมาใช้ความเย็นจากการแปรสภาพ LNG ซึ่งมีหลายโรงงานให้ความสนใจ เช่นระบบโรงไฟฟ้าของ GPSC ฯลฯหม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.). กล่าวว่า ขณะนี้ กลุ่ม ปตท.อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ผลิต LNG หลายรายจากสหรัฐและตะวันออกกลาง เพื่อจัดซื้อ LNG สัญญาระยะยาว (Long term) อีกประมาณ 2 ล้านตันต่อปี จากที่ปัจจุบัน ปตท.จัดซื้ออยู่ที่ 5.2 ล้านตันต่อปี ซึ่งการซื้อสัญญาระยะยาว (Long term) จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงานและสมารถจัดการต้นทุนผลิตไฟฟ้าดียิ่งขึ้น และจะทำให้สัดส่วนสัญญา Long term กับตลาดจร(spot ) มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมร้อยละ 50:50 เป็นร้อนละ 70:30 เพื่อบรรเทาต้นทุนค่าไฟฟ้าที่สูงหากราคาLNGตลาดจรสูงเช่นปีที่ผ่านมา