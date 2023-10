ยูนิโคล่เปิดตัว “โดราเอมอน โหมดความยั่งยืน”

ผู้จัดการรายวัน360 – ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก เปิดตัวคอลเลคชันฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาวจากคอลเลคชัน JOIN: THE POWER OF CLOTHING แคมเปญเพื่อสนับสนุนกิจกรรม ของ UNESCO เพื่อลดขยะทางทะเล โดยไอเทมใหม่จากคอลเลคชันสุดท้ายนี้ มาในรูปแบบตัวการ์ตูนยอดนิยมอย่างโดราเอมอน พร้อมวางจำหน่ายที่ร้านสาขาทั่วประเทศและทางออนไลน์สโตร์ในวันที่ 6 ตุลาคมนี้JOIN: THE POWER OF CLOTHING เป็นโปรเจกต์ส่งเสริมให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมใน “พลังของเสื้อผ้า” ด้วยการลงมือทำเพื่อโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น ไอเทมสำหรับคอลเลคชันฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2023 ประกอบด้วย เสื้อแจ็คเก็คผ้าฟลีซขนนุ่มลายโดราเอมอน โหมดความยั่งยืน และตุ๊กตาโดราเอมอน โหมดความยั่งยืน ซึ่งทั้งสองไอเทมนี้ทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100 % โดยเสื้อแจ็คเก็ตผ้าฟลีซมีลายปักโดราเอมอน โหมดความยั่งยืนบนหน้าอกเสื้อ และตุ๊กตาตัวแรกของยูนิโคล่ที่ทำจากผ้าฟลีซขนนุ่ม ซึ่งครั้งนี้จะเป็นไลน์อัพสุดท้ายของคอลเลคชันโดเรมอนโหมดความยั่งยืนเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าภายใต้แคมเปญฯ อาทิ สินค้าจากโดราเอมอน โหมดความยั่งยืน และสินค้าฟลีซอื่นๆ ที่ทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล ฟาสท์ รีเทลลิ่งจะบริจาคเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับ UNESCO เพื่อสนับสนุนกิจกรรมระดับนานาชาติเพื่อลดขยะในมหาสมุทร ซึ่งรวมถึงโปรแกรมด้านการศึกษาเพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะในทะเลฟาสท์ รีเทลลิ่ง บริษัทแม่ของยูนิโคล่จะบริจาคเงินในจำนวนสูงสุดที่ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 200 ล้านเยนหรือ 49.3 ล้านบาท)สินค้าโดราเอมอน โหมดความยั่งยืนวันวางจำหน่าย: วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566สินค้า: เสื้อแจ็คเก็ตผ้าฟลีซขนนุ่มมีซิปแขนยาวลายโดราเอมอน หมดความยั่งยืน 1 ดีไซน์ 790 บาทเสื้อแจ็คเก็ตผ้าฟลีซขนนุ่มมีซิปแขนยาวสำหรับเด็กลายโดราเอมอนโหมดความยั่งยืน 1 ดีไซน์ 790 บาทตุ๊กตาโดราเอมอนโหมดความยั่งยืน 1 ดีไซน์ 590 บาท*ติดตามข้อมูลสินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญการกุศลนี้ได้ที่เว็บไซต์พิเศษของ JOIN: THE POWER OF CLOTHINGเว็บไซต์พิเศษเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับขยะในมหาสมุทรบนหน้าเว็บไซต์ JOIN: THE POWER OF CLOTHING ยูนิโคล่เผยแพร่เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับปัญหามลพิษในมหาสมุทรให้แก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เช่น การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ วิดีโอเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาขยะทางทะเลและคำแนะนำเกี่ยวกับการลดขยะพลาสติกในชีวิตประจำวัน รวมถึงรายงานการบริจาคเงินจากโปรเจกต์ JOIN: THE POWER OF CLOTHING จำนวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งรวมรวบมาตลอดระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565หุ่นยนต์แมวโดราเอมอน การ์ตูนและคาร์แรคเตอร์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกในช่วงศตวรรษที่ 22 ได้รับความรักจากทุกคนมาตลอดระยะเวลา 50 ปี โดราเอมอนเป็นตัวละครที่ใจดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคน โดยหยิบเอาของวิเศษจากกระเป๋าสี่มิติออกมาเพื่อใช้แก้ไขปัญหาและฝ่าฟันการผจญภัยต่างๆ โดราเอมอน โหมดความยั่งยืน ในฐานะยูนิโคล่ แอมบาสเดอร์ระดับโลกด้านความยั่งยืน ทำให้เห็นว่ากิจกรรมด้านความยั่งยืนต่างๆ สามารถเป็นของวิเศษของทุกคนเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นสถานที่ที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนได้อย่างไรUNESCO (องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ)UNESCO หรือองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) มีภารกิจคือการช่วยสร้างสันติภาพและความมั่นคงของโลก โดยส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติผ่านการศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม ตลอดจนการสื่อสารและสารสนเทศการนอกจากนี้ยูเนสโกยังให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ปิดกั้นเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจอันดีและความเห็นอกเห็นใจกันอย่างแท้จริงของผู้คนในสังคม โครงการต่างๆ ที่ยูเนสโกดำเนินงานล้วนมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ตามวาระการพัฒนา 2030 (Agenda 2030) ที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเห็นชอบในปี 2015ไลฟ์แวร์ (LifeWear) มีที่มาจากค่านิยมของชาวญี่ปุ่นในเรื่องความเรียบง่าย คุณภาพ และความยืนยาว LifeWear ได้รับการออกแบบให้เป็นเสื้อผ้าแห่งยุคสมัยและเพื่อยุคสมัย และถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างสง่างามทันสมัยจนกลายเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการสร้างสรรค์สไตล์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล เสื้อเชิ้ตที่ดีเลิศอยู่แล้วยังได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นอยู่เสมอ การออกแบบที่เรียบง่ายที่สุด แฝงไว้ด้วยรายละเอียดที่บ่งบอกถึงความใส่ใจและทันสมัยที่สุด ทำให้รูปทรงและเนื้อผ้าที่ดีที่สุดกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถซื้อหาและเข้าถึงได้ง่าย LifeWear คือเสื้อผ้าที่มุ่งสร้างสรรค์ สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบความอบอุ่น ความเบา การออกแบบที่ดี และความสบายสู่ชีวิตของผู้คนให้ได้มากยิ่งขึ้นยูนิโคล่เป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มฟาสต์ รีเทลลิ่ง ทั้ง 8 แบรนด์ ซึ่งแบรนด์ที่เหลือได้แก่ GU, Theory, PLST, Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam, J Brand และ Helmut Lang บริษัทฯ มียอดจำหน่ายทั่วโลกประมาณ 2.3 ล้านล้านเยนในปีบัญชี 2022 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2022 (ประมาณ 16.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ต่อ 138.7เยน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2022) ฟาสต์ รีเทลลิ่ง เป็นหนึ่งในบริษัทค้าปลีกสินค้าเครื่องแต่งกายที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยูนิโคล่เป็นแบรนด์ค้าปลีกสินค้าเฉพาะทางชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นยูนิโคล่ยังคงเดินหน้าเปิดร้านสาขาขนาดใหญ่ในเมืองใหญ่และในทำเลที่สำคัญต่างๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในฐานะ แบรนด์ระดับโลก ในปัจจุบันยูนิโคล่มีจำนวนร้านสาขากว่า 2,400 ทั่วโลก ทั้งในประเทศญี่ปุ่น ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือฟาสต์ รีเทลลิ่ง มีพันธกิจที่จะเปลี่ยนโฉมเสื้อผ้า พลิกโฉมหน้าของภูมิปัญญาเดิมๆ และเปลี่ยนแปลงโลก โดยบริษัทฯ ทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์เสื้อผ้าชั้นเยี่ยมด้วยค่านิยมใหม่ที่พิเศษไม่เหมือนใคร เพื่อร่วมสร้างสรรค์ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้คนทุกหนแห่ง