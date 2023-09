ยูนิโคล่ ชูสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ต้นแบบ สัมพันธ์ 12 ปีลุยขยายทุกศูนย์ฯCPN

ผู้จัดการรายวัน360 – ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) ปรับโฉมแลนด์มาร์กสำคัญของแบรนด์ในประเทศไทย อย่างร้านยูนิโคล่ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ครั้งใหญ่ ก่อนกลับมาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 พร้อมยกให้เป็นสาขาต้นแบบในการดำเนินธุรกิจของยูนิโคล่ และสาขาแห่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกว่า 12 ปี กับเซ็นทรัลพัฒนายูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครั้งแรกในเดือนกันยายน ปี 2554 โดยเปิดทำการสาขาแรกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากชาวไทยตั้งแต่วันแรกที่เปิดทำการ ซึ่งการเปิดร้านยูนิโคล่สาขาแรกที่เซ็นทรัลเวิลด์ในครั้งนั้น ยังเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของยูนิโคล่กับเซ็นทรัลพัฒนา ก่อนที่ร้านยูนิโคล่จะขยายไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศกว่า 32 สาขามร. โยชิทาเกะ วาคากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ยูนิโคล่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ทางเซ็นทรัลพัฒนาให้การสนับสนุนยูนิโคล่เป็นอย่างดีเสมอมา นับตั้งแต่ยูนิโคล่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับยูนิโคล่ และแฟนๆ ชาวไทยได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมานับตั้งแต่วันแรกที่เราได้มีโอกาสแนะนำไอเทมไลฟ์แวร์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดียิ่งขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยมักใช้เวลาช่วงพักผ่อนทั้งในวันธรรมดาหลังเลิกงาน และวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ศูนย์การค้า เพราะด้วยความพร้อมสรรพและเป็นเหมือน One Stop Service ที่มีทุกอย่างครบครันในที่เดียว เซ็นทรัลเวิลด์จึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทยในด้านความครบครันและหลากหลาย โดยยูนิโคล่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์มีลูกค้าชาวไทย-ต่างประเทศมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ด้วยความเป็น Global destination ของเซ็นทรัลเวิลด์ จึงนับเป็นสาขาที่มีความสำคัญอย่างมากกับยูนิโคล่ ทั้งในด้านการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ และการมอบประสบการณ์ให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงไอเทมไลฟ์แวร์ของเรา"นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เผยว่า “การเปิดร้านใหม่ของยูนิโคล่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในครั้งนี้ ถือเป็น Global magnet สำคัญที่สะท้อนความเป็น Global destination Landmark ของเซ็นทรัลเวิลด์อย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี เซ็นทรัลพัฒนา และ ยูนิโคล่ ถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ที่ทางยูนิโคล่ได้เลือกเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อเปิดบริการเป็นสาขาแรกในประเทศไทย และร่วมเดินทางเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง ด้วยการขยายสาขาไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลกว่า 32 สาขาทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการส่งมอบสินค้า-บริการที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า อีกทั้งให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตของผู้คนและชุมชน สอดคล้องกับแนวคิด “Imagining better futures for all” ของเซ็นทรัลพัฒนา ดิฉันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่ายูนิโคล่จะเป็น LifeWear ที่อยู่ในใจคนไทย เพื่อการใช้ชีวิตของทุกคนอย่างแท้จริง และเซ็นทรัลพัฒนาพร้อมเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งเคียงข้างกันตลอดไป”นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ Head of Fashion and Luxury Partner Management บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ยูนิโคล่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำที่เป็น Brand Love ของคนไทย ตอบโจทย์ความเป็น LifeWear และช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยดีไซน์เรียบง่ายแต่สวยงาม โดยตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ดำเนินธุรกิจร่วมกัน ผม ชื่นชมในความเป็นมืออาชีพ เข้าใจตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาค ที่สามารถนำมาผสานรวมกับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละภูมิภาคที่ยูนิโคล่เปิดร้านร่วมกับศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนา ผมขอแสดงความยินดีกับยูนิโคล่ในโอกาสปรับโฉมร้านสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เชื่อว่าลูกค้าจะได้พบ Exclusive Item ที่ทำให้สนุกไปกับทุกการสวมใส่ และมั่นใจว่าในอนาคตยูนิโคล่จะกลายเป็น LifeWear Community ที่ตอบโจทย์ทุกความเป็น Lifestyle ให้กับลูกค้าอย่างแท้จริง”ร่วม CELEBRATING WORLD CLASS, YOUR TIME IS NOW เปิดประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาส ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าไปกับร้านยูนิโคล่ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์โฉมใหม่ พร้อมกับสินค้าและการบริการระดับเวิลด์คลาสที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนไทยในทุกไลฟ์สไตล์ ทุกเพศ และทุกวัย โดยจะกลับมาให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 นี้ เป็นต้นไป