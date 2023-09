ฌอน-ชวนล และ ต้าเหนิง-กัญญาวีร์ ร่วมเปิดตัวคอลเลคชัน "UNIQLO : C"

ยูนิโคล่ จัดงานเปิดตัวคอลเลคชัน UNIQLO : C คอลเลคชันเสื้อผ้าผู้หญิงจาก "แคลร์ เวท เคลเลอร์ (Clare Waight Keller)" แฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังชาวอังกฤษ ภายในงานได้ ดีไซเนอร์ชื่อดังจาก POEM "ฌอน – ชวนล ไคสิริ" มาร่วมพูดคุยถึงคีย์ลุคต่าง ๆ ในคอลเลคชัน UNIQLO : C พร้อมแนะนำ Must Have ไอเทม ที่จะสามารถเป็น Timeless Pieces ในทุกซีซั่นอย่าง เสื้อโค้ท ที่สามารถนำไปมิกซ์แอนด์แมตกับคอลเลคชันของยูนิโคล่ได้ด้วย นอกจากนี้ยังร่วมพูดคุยกับตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ทั้ง ต้าเหนิง – กัญญาวีร์ สองเมือง, เฟย์ - พรปวีณ์ นีระสิงห์ และ แจสซี่ – กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์

คอลเลคชัน UNIQLO : C มีสินค้าทั้งหมด 36 ชิ้น เสื้อโค้ทตัวยาวคลาสสิกทำจากเนื้อผ้าทวิลล์กาบาร์ดีนสี่ฤดู เสื้อแจ็กเก็ตบลูซง PUFFTECH และเสื้อโค้ท ต่างมอบความอบอุ่นได้ดี แม้มีน้ำหนักเบา เสื้อไลท์ดาวน์ที่ได้รับการออกแบบพิเศษพร้อมเทคโนโลยีป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ กระโปรงตัวยาวทำจากผ้าซาตินเนื้อนุ่ม เงางาม ผ่านการอัดความร้อนเพื่อสร้างรอยจีบที่สวยงาม กางเกงมาในทรงแคชชวล แต่กระโปรงและชุดเดรสมาในลวดลายดอกไม้เล็กๆ ที่ละเอียดอ่อน และลายพิมพ์เพลสลีย์ (Paisley) ซึ่งสามารถจับคู่กับสเวตเตอร์ลำลอง เสื้อคาร์ดิแกนทรงหลวม และเสื้อแขนยาวมีซิปทรงบอยเฟรนด์ นอกจากนี้ยังมีกระเป๋าสะพายไหล่สุดฮิตของยูนิโคล่ มาในดีไซน์ที่เก๋ยิ่งขึ้นกับทรงโอเวอร์ไซส์ ที่สามารถจุของใช้ส่วนตัวได้มากขึ้น และยังมีรองเท้าหลากหลายแบบที่น่าสนใจและเหมาะสำหรับเสริมลุคการแต่งตัว

ด้วยการออกแบบอันลื่นไหลของเธอ การเลือกใช้โทนสีที่ลงตัว และรูปทรงต่างๆ ที่ทันสมัย พร้อมนำเสนอมุมมองใหม่ๆ สู่ชีวิตของทุกคนผ่านยูนิโคล่ ไลฟ์แวร์ (LifeWear) คอลเลคชัน UNIQLO : C พร้อมวางจำหน่ายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ที่ร้านยูนิโคล่ทุกสาขา และครบทั้งไลน์อัพที่ร้านยูนิโคล่ สาขาสยามพารากอน, เอ็มควอเทียร์, ไอคอนสยาม และออนไลน์สโตร์