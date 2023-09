เปิดโฉมใหม่ "ยูนิโคล่ เซ็นทรัลเวิลด์" 28 กันยานี้ พร้อมมอบประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาส

กล่าวว่า “ยูนิโคล่เข้ามาแนะนำให้ชาวไทยรู้จักตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งสาขาแรกที่เราเลือกแนะนำตัวกับชาวไทยคือที่ยูนิโคล่ เซ็นทรัลเวิลด์ นับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ เราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และชาวไทยได้คุ้นเคยกับไอเทมไลฟ์แวร์ (LifeWear) ของยูนิโคล่มากขึ้นจากสาขาแรกสู่สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับยูนิโคล่ และยูนิโคล่ เซ็นทรัลเวิลด์ก็เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กสำคัญของยูนิโคล่ในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทยในด้านความครบครันและหลากหลาย และมีลูกค้าทั้งชาวไทย-ต่างประเทศมาใช้บริการเป็นจำนวนมากด้วยความเป็น Global destination ของเซ็นทรัลเวิลด์ จึงนับเป็นสาขาที่มีความสำคัญอย่างมากกับยูนิโคล่ทั้งในด้านการสร้างความรับรู้ของแบรนด์ และการมอบประสบการณ์ให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงไอเทมไลฟ์แวร์ของเรา ยูนิโคล่จึงปรับปรุงร้านยูนิโคล่ เซ็นทรัลเวิลด์ครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อยกระดับประสบการณ์ใหม่ และวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะนำเสนอร้าน ยูนิโคล่ที่จะมอบประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาสให้กับทุกท่านที่แวะมาทักทาย ด้วยพื้นที่ร้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกว่า 3,370 ตารางเมตร มอบไลน์อัพของไอเทมไลฟ์แวร์ที่ครบครันที่สุด รวมไปถึงรูปแบบร้านอันน่าตื่นตา และการบริการใหม่ๆ ครั้งแรกในประเทศไทย ยูนิโคล่จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนลองมาสัมผัสความพิเศษที่เราได้คัดสรรมาเพื่อยูนิโคล่ เซ็นทรัลเวิลด์ไปด้วยกัน ตั้งแต่ 28 กันยายนนี้เป็นต้นไปครับ”และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองยูนิโคล่ เซ็นทรัลเวิลด์โฉมใหม่หลังจากปิดปรับปรุงไปมากกว่า 6 เดือน ยูนิโคล่ได้สร้างสรรค์แคมเปญเพื่อสะท้อนถึง ประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาสจากยูนิโคล่ผ่านทั้งไอเทมไลฟ์แวร์ และการบริการที่เหนือระดับ เพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า หรือ CELEBRATING WORLD CLASS, YOUR TIME IS NOW ผ่านคนไทยผู้สร้างแรงบันดาลใจจากหลากหลายวงการสู่มาตรฐานระดับเวิลด์คลาส ทั้ง ญาญ่า – อุรัสยา เสปอร์บันด์ แบรนด์พรีเซนเตอร์ของยูนิโคล่ ประเทศไทย นักแสดงมากความสามารถผู้โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงด้วยฝีมือการแสดงอันโดดเด่น คว้ารางวัลมาแล้วทั้งในและต่างประเทศ, เคน – นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว THE STANDARD ผู้ปลุกปั้นสื่อจากประเทศไทย สู่การนำเสนอแง่มุมข่าวสาร และผ่านการทำงานระดับสากลมาอย่างมากมาย ปลา – อัจฉรา บุรารักษ์ ผู้ก่อตั้ง แบรนด์ และผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ไอเบอร์รี่ กรุ๊ป ผู้สร้างสรรค์อาหารที่นำเอาความเป็นไทยยกระดับสู่ความเป็นสากล และ ตอง – กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ นักฟุตบอล ตำแหน่งผู้รักษาประตู ผ่านประสบการณ์ระดับสากล นักกีฬาผู้ทุ่มเททั้งในและนอกสนามเพื่อเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานให้คนทั่วโลกจดจำนักฟุตบอลไทยสัมผัสประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาส ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า CELEBRATING WORLD CLASS, YOUR TIME IS NOW กับยูนิโคล่ เซ็นทรัลเวิลด์โฉมใหม่ พร้อมกันในวันที่ 28 กันยายน 2566 นี้ เป็นต้นไป ทั้งบริการใหม่ อาทิ Re.UNIQLO Studio, Self Check out, Gift Card และความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ อาทิ ศิลปินชาวไทย อย่าง Shared Toy, YOON PHANNAPAST, BHBH และ JARB ในคอลเลคชัน UTme! Giftcard และของสมนาคุณ หรือ การร่วมมือกับ ยามาซากิ ในการแจกขนมปังถั่วแดงเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่มารอใช้บริการร้านยูนิโคล่ เช่นเดียวกับการเปิดร้านยูนิโคล่ในอดีตที่ประเทศญี่ปุ่นที่จะมีการมอบอาหารเช้าเช่นขนมปัง หรือ เครื่องดื่มเพื่อเป็นของแสดงคำขอบคุณสำหรับลูกค้าและพบกิจกรรมสุดพิเศษระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2566 ถึง 1 ตุลาคม 2566 นี้ ที่ลาน Central Court (ลานลิฟต์แก้ว) ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พบกับความพิเศษมากมาย อาทิ โซนถ่ายภาพ โซนกิจกรรมบูธ UNIQLO APP ให้คุณลุ้นรับกระเป๋า Work & Travel Bag เมื่อร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์พิเศษ กิจกรรมอัปเดตเทรนด์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566 – 1 ตุลาคม 2566นอกจากนี้ ยูนิโคล่ขอส่งผ่านคำขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านผ่านเซ็ตของขวัญสุดพิเศษ 2 เซ็ต ในระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 ที่ร้านยูนิโคล่ทุกสาขาไม่รวมยูนิโคล่ออนไลน์สโตร์ ประกอบไปด้วย;เซ็ตของขวัญที่ 1 – ขนมปังถั่วแดง จาก ยามาซากิ และน้ำดื่มตราสิงห์ สำหรับร้านยูนิโคล่ 38 สาขาเซ็ตของขวัญที่ 2 – พัดลายพิเศษ และน้ำดื่มตราสิงห์ สำหรับร้านยูนิโคล่ 25 สาขา