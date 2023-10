SX2023มหกรรมความยั่งยืน ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

การตลาด - เปิดมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนกับงาน Sustainability Expo 2023 (SX2023) ที่จะชวนคุณมาถอดรหัสการ “ลงมือทำ” เพื่อร่วมสร้าง “สมดุลที่ดี เพื่อโลกทีดีกว่า” Good Balance, Better World พร้อมเกาะติดเทรนด์ยั่งยืนของโลกในทุกมิติ เต็มไปด้วยกิจกรรม และสาระมากมาย เปิดโมเดลต้นแบบด้านความยั่งยืนมิติต่างๆ ของภาคธุรกิจ ที่จะมาร่วมพลังเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกใบนี้ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนไปด้วยกันเรียกว่าเป็นต้นแบบของงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ และมีเครือข่ายองค์กรด้าน ความยั่งยืนระดับประเทศ และระดับโลกที่มารวมตัวกันมากที่สุดของภูมิภาคอาเซียนกับงาน Sustainability Expo 2023 หรือ (SX2023)ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ตอกย้ำแนวคิดหลักการจัดงาน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability)นำโดย 5 องค์กรธุรกิจต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลก ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC, เอสซีจี, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และยังได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังองค์กรเอกชนที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ และระดับโลก อาทิ ธนาคารออมสิน, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน),ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน),บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลเมดพาร์ค, บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด, บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด, บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด, บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท รอยซ์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด เป็นต้นยังมี Co-founder อย่าง เอสซีจี ที่ได้เข้ามาจัดงาน ESG Symposium รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่เข้ามาจัดงาน TCAC (Thailand Climate Action Conference) ซึ่งนับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยขับเคลื่อนเรื่องแผน Net Zero ของประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในงาน SX 2023 ครั้งนี้อีกด้วย นอกจากนี้ยังร่วมด้วยเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network หรือ TSCN) และหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน อีกมากมาย ที่จะมาร่วมสร้างต้นแบบโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนที่เรียกว่า B2C2B (Business-to-Consumer-to-Business) หรือการยึดผู้บริโภคเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรธุรกิจ ที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ภายในปี 2030นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานอำนวยการจัดงาน SX 2023 กล่าวว่า ไทยเบฟ ให้ความสำคัญ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy - SEP) มาเป็นหลักปฏิบัติอันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ เพราะการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นเรื่องของพวกเราทุกคน งาน Sustainability Expo 2023 หรือ SX 2023 ถือเป็นมหกรรมด้านความยั่งยืนที่จะเป็นโอกาส และเวทีกลางให้ทุกภาคส่วนได้มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่องความยั่งยืนร่วมกัน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนตระหนักรู้ และร่วมกัน “ลงมือทำ” ( Decade of Action) ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ภายในปี 2030“เรายังมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและความยั่งยืนเป็นสำคัญ โดยยึดมั่นขับเคลื่อนกลยุทธ์ “สรรสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน (Enabling Sustainable Growth)” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์” กลุ่มเชื่อมั่นว่ารากฐานอันมั่นคงจะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตที่แข็งแกร่งของไทยเบฟได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มในการเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารที่มั่นคงและยั่งยืนของอาเซียน”นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด กล่าวว่า เราจะเป็นองค์กรที่ปลอดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2050 เป็นเป้าหมายที่สำคัญที่ได้มีการวางแผนระยะสั้น และระยะยาวในการทำงาน โดยใช้ Science Break target โดยมีการ Developer process เดินหน้าไปข้างหน้าและร่วมมือกับทั้งองค์กรภายในและองค์กรภายนอก การพัฒนาดังกล่าวจะทำให้เราได้เห็นถึงโครงการการพัฒนาอสังหารูปแบบที่เรียกว่า Smart City รูปแบบที่เรียกว่า Smart Living และยังคงเล็งเห็นถึง Sustainability ที่คงอยู่ไปกับเมืองและคงอยู่ไปกับคนอย่างยั่งยืน มาร่วมสร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่า GOOD BALANCE, BETTER WORLD”ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ (GC) “GC กล่าวว่า ในครั้งนี้ GC จะนำ ‘YOUเทิร์น’ เป็นแพลตฟอร์มที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วนในการกำจัดขยะพลาสติก และ Upcycle จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ได้ในการทำ YOU เทิร์นและเป็นแพลตฟอร์มที่จะแสดงให้เห็นว่าต้องอาศัยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน และยังมีโครงการอีกมากมายที่สร้างสมดุลระหว่างด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องตระหนักกับวิกฤตโลกเดือด และเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เอสซีจีงขอเชิญชวนทุกคนได้สัมผัสนวัตกรรมรักษ์โลกตามแนวทาง ESG 4 Plus เช่น ระบบบ้านอัจฉริยะ Smart Home ควบคุมทุกอย่างโดยผ่าน IoT (Internet of Tings) เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่อยู่บ้าน ช่วยในการประหยัดพลังงานระบบแพทย์ดิจิทัลทางไกล ช่วยคนไข้ที่อยู่ห่างไกล พบแพทย์ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง Food Packaging รักษ์โลกที่ย่อยสลายตัวเองได้ภายใน 60 วัน ช่วยลดขยะ พลาสติกรีไซเคิล SCG Green Polymer ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นลบ ลดการใช้ทรัพยากรเป็นต้น”นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปี 2016 เราได้ประกาศกลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา ที่เรียกว่า Sea Change ตั้งแต่นั้นมา ธุรกิจของไทยยูเนี่ยนทั่วโลกก็ได้ยึดหลักการทำงานด้านความยั่งยืนมาตลอด สำหรับปีนี้เราได้ต่อยอดกลยุทธ์ความยั่งยืนของเราไปจนถึงปี 2030 บริษัทมีเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จไปอีก 7 ปีข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Net Zero หรือ CO Discharge ในการผลิต ซึ่งการทำงานด้านความยั่งยืนของเรานั้น ครอบคลุมทั้งมิติของผู้คน และสิ่งแวดล้อม เรามีพันธกิจต่างๆ ถึง 11 ประการ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและร่วมมือกันนางต้องใจ ธนะชานันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานความยั่งยืนและกลยุทธ์ กล่าวว่า ในปีพ.ศ. 2565 กลุ่มบริษัทไทยเบฟได้ประกาศกลยุทธ์ “สรรสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน” (Enabling Sustainable Growth) โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2583ซึ่งปี 2565 ไทยเบฟบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนแล้วดังนี้1. บรรลุเฟสที่ 1 และ 2 ของโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงงานในไทยรวมทั้งสิ้น 23 แห่ง2. ติดตั้งโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 7 แห่ง สำหรับผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำกากส่า ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นแอลกอฮอล์ เพื่อใช้เป็นพลังงานในโรงงานแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง3. เพิ่มอัตราการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในองค์กรเป็นร้อยละ 42.84. ลดอัตราส่วนการใช้น้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลงร้อยละ 11.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับพื้นที่ที่มีการดึงน้ำจากแหล่งน้ำมาใช้มาก (water-stressed area)5. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1 และ Scope 2 ลงได้ร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับปีฐาน 25626. นำขยะอาหารและของเสียอื่น ๆ จำนวนร้อยละ 67.6 กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น7.นำบรรจุภัณฑ์สินค้าจำนวนร้อยละ 84 กลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิล (Reuse and Recycle)8. เพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในประเทศไทยที่ได้รับเครื่องหมาย “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” เป็นร้อยละ 70พบกับไฮไลท์ของงานใน 5 โซน ชั้น G• โซน SEP Inspiration สัมผัสประสบการณ์โลกเสมือน PROLOGUE: WHAT IF THE WORLD... พาไปเข้าใจสมดุลใหม่ Ring of Balance ปลุกกระแส ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำ พร้อมเจาะลึกหัวใจแห่ง SX แรงบันดาลใจจาก Sufficiency Economy Philosophy และ UNSDGs บอกเล่าเรื่องราวของโลกในมิติต่างๆ และความรู้ใหม่จากองค์กรที่เป็นนักปฏิบัติด้านความยั่งยืนตัวจริง• โซน BETTER ME ส่องเทรนด์สุขภาพ สุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ในรูปแบบของ Application และ AI และองค์ความรู้ในการพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อความปลอดภัยและมั่นคง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต• โซน BETTER LIVING พบกับตัวอย่างธุรกิจยั่งยืนโลก แสดงกระบวนการผลิตใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ• โซน Better Community จำลองสังคมเมืองในฝัน นวัตวิถีเพื่อชีวิตเท่าเทียม น่าอยู่ ปลอดภัย และยั่งยืน แบบโครงสร้างเมืองใหม่เชื่อมถึงกันเต็มระบบ ชุมชนสร้างสรรค์เพื่อโอกาสเท่าเที่ยมในสังคมของทุกๆคน• โซน Better World ตื่นตาตื่นใจไปกับ SX Landmark และ Arts Exhibition ที่รวบรวมงานศิลป์สะท้อนมุมมองความยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบนอกจากนั้นยังมี 3 โซน ชั้น LG• SX Food Festival เทศกาลอาหารเพื่อโลกจากเชฟชื่อดัง พบกับธีม Thai Street Food Museum ที่จำลองจุด landmark ชื่อดังร่วมสมัยในกรุงเทพฯ เมืองเก่าภูเก็ต และหัวเมืองสำคัญของไทยมาไว้ในหนึ่งเดียว• SX Marketplace รวมร้านค้าจากดีไซเนอร์รักษ์โลก สินค้านวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ต้นไม้สวย Garden and Farm สินค้าตกแต่งบ้านและสินค้าชุมชนกว่า 200 ร้านค้า ช็อปสินค้างานคราฟโดนใจเพื่อชุมชนและสังคม• SX Kids Zone ชวนน้องๆ มาสนุกกับการเรียนรู้และความน่าฉงนของโลกแห่งแมลงตัวจิ๋วกับบทบาทที่สำคัญต่อโลกที่ยั่งยืนใบนี้