SCBXร่วมเปิดโซน‘SIAM PARAGON NEXT TECH x SCBX’-ตอบโจทย์ยุคชีวิตดิจิทัล

กล่าวว่า วันนี้สยามพารากอน ได้ประกาศเดินหน้าอีกก้าวของการทรานสฟอร์มครั้งสำคัญสู่การเป็น The World of Tomorrow นำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตแห่งโลกอนาคตที่มีความมหัศจรรย์น่าตื่นตาตื่นใจ โดยร่วมกับพันธมิตรชั้นนำใน Ecosystem ร่วม Co-create สร้าง “SIAM PARAGON NEXT TECH x SCBX” เทคคอมมูนิตี้เพื่อการเรียนรู้แห่งโลกอนาคต บนพื้นที่กว่า 4,000 ตร.ม. ชั้น 4 สยามพารากอน ด้วยงบลงทุนกว่า 200 ล้านบาท ให้เป็นนที่แห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้ผู้สนใจโลกดิจิทัลทุกเจนเนอเรชั่น ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมก้าวเข้าสู่โลกอนาคตในยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว“สยามพารากอน ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรชั้นนำ ใน Tech Ecosystem ทุกแขนงครั้งยิ่งใหญ่ นำโดย SCBX และองค์กรพันธมิตรชั้นนำผู้ร่วมก่อตั้งมากกว่า 10 องค์กร พันธมิตรใน Tech Ecosystem กว่า 100 องค์กร และยังมีผู้นำความคิดและผู้เชี่ยวชาญในสายเทค กว่า 1,000 คน ทั่วโลกมาร่วมกันสร้าง “SIAM PARAGON NEXT TECH x SCBX” เทคคอมมูนิตี้แห่งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับอีกมิติของการนำเสนอประสบการณ์เหนือความคาดหมายทั้งในศูนย์การค้าและในโลกดิจิตัลกล่าวว่า การ Co-create พื้นที่ “SIAM PARAGON NEXT TECH x SCBX” ณ ชั้น 4 สยามพารากอนในครั้งนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ตรงกันของสององค์กรภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีความมุ่งมั่นในการผลักดันให้ประเทศไทย กลายเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาคต่อไป โดย SCBX ได้นำเสนอพื้นที่ AreaX ซึ่งพัฒนาขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเทคคอมมูนิตี้บนพื้นที่ศักยภาพซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยยึดเอาความต้องการและความสนใจของกลุ่ม Tech Talent เป็นแกนสำคัญ จึงได้แบ่งการใช้งานพื้นที่ 100 ตารางเมตร ออกเป็น 2 โซน ได้แก่Developer Lounge แห่งแรกของเมืองไทย ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ โต๊ะทำงาน Workstation ปรับระดับได้ ที่มาพร้อม Coding Monitor ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเหล่า Developer รวมถึง Digital Nomad สามารถทำงานได้อย่างสะดวก สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานแบบ Work from Anywhere ในโลกยุคปัจจุบัน ที่ไม่จำกัดว่าจะต้องอยู่แต่ออฟฟิศเสมอไปและ Experience Zone พื้นที่แห่งการเรียนรู้ พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านรูปแบบซีรีส์เวิร์กชอป ให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากบริษัทในกลุ่ม SCBX และองค์กรพันธมิตรชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก ที่จะหมุนเวียนกันมาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้ที่สนใจตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังได้นำนวัตกรรมทางการเงินต่างๆ ของบริษัทภายใต้กลุ่ม SCBX และเทคโนโลยีอันทันสมัยจากพันธมิตรชั้นนำมาจัดแสดงหมุนเวียนภายในพื้นที่แห่งนี้ เพื่อให้คนทั่วไปได้ร่วมสัมผัสและเข้าถึงโลกเทคโนโลยีทางการเงินมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้น ได้จักิจกรรม THE GLOBAL TECH TALK ที่รวบรวมบุคคลสำคัญระดับโลกของวงการดิจิทัลจากองค์กรชั้นนำในประเทศและต่างประเทศกว่า 50 องค์กรทั่วโลกมาเป็นวิทยากร ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในงานเดียวได้มากที่สุด ระหว่างวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2566 อาทิ Mr. Alejandro Navia, Co-Founder & President ของ NFT NOW, Mr. Sebastien Borget, Co-Founder & COO ของ THE SANDBOX, Mr. Brendon Matheson, Solution Area Specialist App Innovation ของ Microsoft, Mr. Simon Seojoon Kim, CEO & Managing Partner ของ Hashed, Mr. Reuben Lim, COO จาก Singapore Fintech Association, Mr. Derrick Loi , General Manager International Business จากThe Digital Technology Business Group of Ant Group, Mr. Michael Sung, Chairman Horizen Digital and Director Institute of Digital Finance Innovation (IDFI) จาก Zhejiang University International Business, Mr. Atul Harkisanka, Regional Business Head ของ LinkedIn, Mr. Dave Davani จาก CEO Blue Resources AI และ Mr. Hojin Kim, CSO ของ UNOPND เป็นต้นทั้งนี้ พิธีเปิด “SIAM PARAGON NEXT TECH x SCBX” ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในไทยที่รวมบุคคลสำคัญระดับโลกของวงการดิจิทัลจากนานาประเทศมากที่สุด โดยได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ ชั้น 4 สยามพารากอน