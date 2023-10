กลุ่มเฟรเซอร์สฯชวนเปิดโลกอสังหาฯ ที่ยั่งยืน ในงาน SX Expo 2023 วันที่ 2-8 ต.ค.นี้ที่ศูนย์ฯสิริกิติ์

กลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ในประเทศไทยร่วมขับเคลื่อนสังคมและโลกที่น่าอยู่ ยกขบวนร่วมงาน Sustainability Expo 2023 (SX2023) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยได้นำเสนอนิทรรศการรูปแบบใหม่ บอกเล่าเรื่องราวของอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืน ในโซน Better Community ด้วยคอนเซ็ปต์ “นวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมที่ดีกว่า (Innovation for Better Community)” ตอกย้ำและสานต่อเป้าหมายของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้สู่ Net Zero Carbon หรือปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในค.ศ.2050 เพื่อร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์โลกที่ยั่งยืน

โชว์เคส 9 โครงการชั้นนำของ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้จากทั่วโลก เผยข้อมูลโครงการต้นแบบที่โดดเด่นด้านความยั่งยืนในด้านนวัตกรรม การบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงาน การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การบริหารซัพพลายเชน ตลอดจนการปรับตัวทางธุรกิจและชุมชนสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน







One Bangkok Immersive Pavilion

ภายในนิทรรศการของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ในประเทศไทย นำเสนอข้อมูลด้านอสังหาฯ เพื่อการเรียนรู้ 3 ส่วนหลักเปิดแผนงานด้านความยั่งยืนของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย บอกเล่าโรดแมปและเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมด้วย Science-based Targets ของแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ครอบคุลมธุรกิจที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม พร้อมแนวคิดการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัย ลูกค้า และผู้ใช้บริการ ผ่านการยกระดับการบริการตามมาตรฐานระดับสากลในทุกมิติควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมตื่นตาไปกับที่นำเสนอรายละเอียดของโครงการ วัน แบงค็อก แบบเจาะลึก ผ่านนิทรรศการในรูปแบบ Immersive Experience เพื่อให้ผู้ชมงานได้เห็นภาพจำลองขององค์ประกอบและพื้นที่ต่าง ๆในโครงการได้อย่างชัดเจนสมจริง รวมถึงนำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนที่นำมาใช้กับโครงการฯ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าเป็นโครงการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED for Neighborhood Development ระดับ Platinum แห่งแรกในประเทศไทย พร้อมมุ่งมั่นประหยัดพลังงาน จัดการของเสียและอากาศภายในอาคารได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานรับรองอาคาร WELL เพื่อให้ผู้ใช้อาคารมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีทั้งนี้ กลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ในประเทศไทยยังได้ร่วมเปิดมุมมองและแชร์ประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืนผ่านเวทีเสวนาใน 3 หัวข้อ ดังนี้วันจันทร์ที่ 2 ต.ค. 2566 หัวข้อพบกับผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ที่จะมาฉายภาพใหญ่ทั้งด้านนโยบายและแผนการดำเนินงาน ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับการดูแลสังคมให้ยั่งยืนวันพฤหัสบดีที่ 5 ต.ค. 2566เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนากิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง สร้างเมืองที่น่าอยู่ และสร้างรูปแบบการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนในสมาร์ทซิตี้ ผ่านผู้ร่วมเสวนาซึ่งประกอบด้วย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด, เรนัล เมเเยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) และ เชอร์รี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ นักแสดงหญิงผู้รักสิ่งแวดล้อมและ วันศุกร์ที่ 6 ต.ค. 2566ผู้บริหารของโครงการ One Bangkok พร้อมด้วยเอสซีจี และบริษัทด้านการออกแบบอย่าง A49 และ P Landscape จะมาบอกเล่าแนวทางการวางผังในการสร้างเมืองที่ยั่งยืน ทั้งในส่วนของการพัฒนาเมืองในโครงการอสังหาริมทรัพย์ เชื่อมโยงถึงการพัฒนาเมืองขนาดใหญ่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมและโลกให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนไปกับกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษ! รับของรางวัลพรีเมียมรักษ์โลกได้ที่บูธกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โซน Better Community บริเวณ Hall 4 ชั้น G ในงาน SX2023 ตั้งแต่วันที่ 2–8 ต.ค. 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์.