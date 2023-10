“พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” งานมหกรรมความยั่งยืนสุดอลังการ Sustainability Expo 2023 (SX2023)

มาร่วมเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนไปด้วยกัน กับงานมหกรรมความยั่งยืนสุดอลังการ ที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2023 (SX2023) โดยปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 เพื่อตอกย้ำแนวคิดหลักการจัดงาน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) ที่ได้น้อมนำหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) มาเป็นแนวทางหลักของการจัดงาน โดยมี 5 องค์กรธุรกิจต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกเป็นผู้นำการจัดงาน ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC, เอสซีจี, และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)อีกทั้งยังได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังองค์กรเอกชนที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ และระดับโลก ได้รับความร่วมมือของกว่า 200 องค์กร และมีวิทยากรที่จะมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่า 400 คน อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลเมดพาร์ค, บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด, บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด, บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด, บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท รอยซ์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด เป็นต้นคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานอำนวยการจัดงาน SX 2023 กล่าวถึงการจัดงานไว้ว่า Sustainability Expo 2023 (SX2023) ปีนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งไทยเบฟให้ความสำคัญ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy - SEP) มาเป็นหลักปฏิบัติอันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเชื่อว่ามีหลายองค์กรที่ให้ความสำคัญและให้ความสนใจเรื่องความยั่งยืนเช่นเดียวกัน“งาน Sustainability Expo 2023 หรือ SX 2023 ถือเป็นมหกรรมด้านความยั่งยืนที่จะเป็นโอกาส และเวทีกลางให้ทุกภาคส่วนได้มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่องความยั่งยืนร่วมกัน โดยเราร่วมมือกันทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนตระหนักรู้ และร่วมกัน “ลงมือทำ” (Decade of Action) ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs)”“ผมเชื่อว่าพวกเรามีเป้าหมายที่อยากจะทำให้โลกใบนี้ และตัวเราทุกคนก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมมือกันเพื่อสร้างโลกใบนี้ให้เป็นโลกที่สดใสและน่าอยู่อย่างยั่งยืนไปด้วยกันครับ”นอกจากนี้ในพิธีเปิดงาน Sustainability Expo 2023 ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ขึ้นมาปาฐกถาพิเศษเรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ Decade of Action” รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติ วิทยากร เครือข่ายธุรกิจจากหลายภาคส่วน เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ณ SX Grand Plenary Hall ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในครั้งนี้ด้วยสำหรับงาน Sustainability Expo 2023 (SX2023) ภายในงานมีด้วยกันทั้งหมด 8 โซน ซึ่งแต่ละโซนจัดเต็มไปด้วยสาระความรู้ที่ให้คุณได้มาสัมผัสและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุก รวมไปถึงเต็มอิ่มกับเทศกาลอาหารจากร้านขึ้นชื่อและเชฟชื่อดัง และร้านค้าเอาใจที่สายกรีนให้ได้ช้อปมากมายมาร่วมสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกแห่งอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SX2023 ได้ที่ช่องทางหลัก@sxofficialSustainability Expo ( iOS App Store: https://bit.ly/iOS_SX_PR / Play Store SX: https://bit.ly/Android_SX_PR