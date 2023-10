ทส. ร่วมรัฐ เอกชน จัดงาน TCAC 2023 ระดมสมองรับมือโลกเดือด “เสริมภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ประเทศไทยร่วมเป็นรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเกียวโตและความตกลงปารีส และได้ประกาศความมุ่งมั่น ที่จะมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065 ซึ่งการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทั้งความร่วมมือ และสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่ได้วางไว้จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทส. โดยหน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) รวมทั้ง เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย หรือ Thailand Carbon Neutral Network (TCNN) ต่างเห็นถึงความสำคัญ จึงร่วมกันจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อน การปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) หรือ TCAC 2023 ภายใต้แนวคิด “สานพลัง เสริมภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นเวทีแสดงพลังการขับเคลื่อนการดำเนินงานการต่อสู้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในประเทศ สำหรับทุกภาคส่วน ให้บรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่กำหนดขึ้น ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนี้จะนำไปรายงานในช่วงสมัยประชุมสมัชชารัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 28 (COP28) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2566 ณ รัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่มีแนวโน้มผลักดันประเด็นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy transition) และการยกระดับเศรษฐกิจไปสู่การค้าการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ (Climate’s capital) เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดทั้งระบบเศรษฐกิจสำหรับการประชุม TCAC 2023 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง SX Grand Plenary Hall ชั้น G และ Plenary Hall 1-3 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมทั้งเรียนเชิญคณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง คณะทูตานุทูต ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารภาครัฐ ผู้บริหารภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และบุคคลผู้สนใจเข้าร่วม ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,500-2,000 คน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ การบรรยาย “TCAC 2023: เส้นทางสู่ปี ค.ศ. 2030 และเป้าหมายระดับโลก (Trails to 2030 and Beyond)” โดยผู้แทนกระทรวงต่างๆ การบรรยาย “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Long Term / Climate...Climate Resilience) โดยนักวิชาการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ , เสียงสะท้อน เพื่ออนาคตไทย (Climate Action We Want) โดย ผู้แทนเยาวชน และผู้แทนภาคประชาสังคม, พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization) และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติสำหรับผู้นำในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแสดงนิทรรศการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในปีนี้ได้บูรณาการจัดร่วมกับงาน SX Sustainability Expo 2023 มหกรรมการแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 ตุลาคม 2566 โดยความร่วมมือของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ Co-Founder รวม 5 องค์กรหลักทั้งนี้ต้องขอบคุณภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน ร่วมจัดงานการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (Thailand Climate Action Conference: TCAC 2023) เพื่อเป็นเวทีแสดงพลังการขับเคลื่อนการดำเนินงานการต่อสู้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน และขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิ้งค์ลงทะเบียนจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างยั่งยืน