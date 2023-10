ลอรีอัล ปารีส พา “ณิชา” บินลัดฟ้าสร้างปรากฎการณ์ Walk Your Worth ครั้งแรกกับการเดินแฟชั่นโชว์บนรันเวย์สุดอลังการ ใจกลางหอไอเฟล ณ กรุงปารีส

ลอรีอัล ปารีส พันธมิตรอย่างเป็นทางการของ Paris Fashion Week 2024 จัดงานแฟชั่นโชว์บนรันเวย์กลางแจ้งสุดอลังการ เพื่อเฉลิมฉลองให้ความงามและคุณค่าของผู้หญิงทุกคน เป็นครั้งแรกของการจัดแสดงภายใต้สถานที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นคือ ลานกลางแจ้งหอไอเฟล ผ่านธีมงานอย่าง "Walk Your Worth" โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเฉลิมฉลองความงาม ความแข็งแกร่ง และศักยภาพของผู้หญิง พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของลอรีอัล ปารีส สู่สถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในปารีส โดยมีกลุ่ม Spokesperson ของแบรนด์ และ Global Spokesperson คนล่าสุดอย่าง Kendall Jenner รวมถึง ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ Spokesperson ของประเทศไทย มาร่วมเดินบนเวที พร้อมส่งต่อคุณค่าและสนับสนุนพลังผู้หญิงทุกคนทั่วโลกนับเป็นครั้งที่ 7 แล้ว ที่ลอรีอัล ปารีส ได้จัดงาน Le Défilé “Walk Your Worth” เฉลิมฉลองสายสัมพันธ์ของเหล่าพี่น้องและพันธมิตร เข้าร่วมกับงานที่ผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญทางด้านความงามและแฟชั่นได้อย่างลงตัว พร้อมจุดประกายให้ทุกคนเห็นถึงคุณค่าของตัวเอง ผ่านการแสดงแฟชั่นโชว์จากเหล่าคนดัง โดยทาง Spokesperson ของประเทศไทยอย่าง คุณ ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ปรากฏตัวในลุคชุดดำอันน่าหลงใหลจากแบรนด์ AWAKE เผยถึงความมั่นใจอันทรงเสน่ห์ด้วยสกินแคร์แบบครบเซ็ตจากลอรีอัล ปารีส ทั้ง Glycolic Bright Serum, Hyaluronic Acid Serum และ UV Defender Sun-Repair Invisible Serum พร้อมทั้งเมคอัพสุดปังจาก L'Oreal Infallible 24H Fresh Wear Foundation In A Powder สี #120 โดดเด่นด้วยลิปสติกรุ่นใหม่ล่าสุด L'Oreal Paris Infallible Matte Resistance เฉด 115 Snooze Your Alarm ที่สะกดทุกคู่สายตานอกจากนั้นยังมี Spokeperson ของลอรีอัล ปารีส และไอคอนระดับโลกอย่าง Leïla Bekhti, Marie Bochet, Cindy Bruna, Camila Cabello, Nikolaj Coster-Waldau, Viola Davis, Elle Fanning, Luma Grothe, Kendall Jenner, Liya Kebede, Katherine Langford, Eva Longoria, Andie MacDowell, Helen Mirren, Aja Naomi King, Soo Joo Park, Aishwarya Rai, และ Yseult ที่พร้อมมาเป็นตัวแทนและร่วมเฉลิมฉลองคุณค่าให้กับผู้หญิงทุกคนพร้อมติดตามข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ของลอรีอัล ปารีสได้ที่ www.loreal-paris.co.th