ปั้นดีไซเนอร์หน้าใหม่อวดลุคสุดปัง แฟชั่นผลงานนิสิตนักศึกษา

ประสบความสำเร็จตลอด 3 วันบนรันเวย์ “The Cocoons CentralwOrld Graduate Fashion Week” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โชว์ผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายฝีมือนิสิต-นักศึกษา จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับกว่า 150 คอลเลกชัน บนแคตวอล์กระดับมืออาชีพ ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับแฟชั่นเมืองไทยสู่สากล ร่วมกับ Exclusive คอลเลกชันล่าสุดของ 10 สุดยอดดีไซเนอร์ไทยแบรนด์ชั้นนำ และดีไซเนอร์รุ่นใหม่มาแรง พร้อมแฟชั่นโชว์จากแบรนด์ Adidas, Armani Exchange, Diesel, Disaya, Kloset, Lululemon, Maison Kisune, Marc Jacobs, MLB, Polo Ralph Lauren และแบรนด์ดังจาก Comma And; Component, D.I.Y. by Panida, DRY CLEAN ONLY, Essentials by Outcast Store, Kloset, MOO, Pony Stone, Sculpture Studio, THE SRT, Tohns ประทับใจกับโชว์สุดฟินจาก วง ATLAS, ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว และ วง LYKN

นอกจากนี้ ยังมี มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับเพิ่มเติมภายในโซน Art & Exhibition Showcase โดยแคมเปญนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “centralwOrld fashion citizens“ ที่ต้องการสะท้อนความเป็นตัวตนที่แตกต่างแต่มีเอกลักษณ์ของผู้คน All-inclusive only at centralwOrld - Where flagships of fashion meet your passion ให้ทุกคน