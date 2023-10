“แมพ แอคทีฟ” ปักหมุดเซ็นทรัลเวิลด์ เปิด นิว บาลานซ์ แฟลกชิปสโตร์สุดล้ำ

ผู้จัดการรายวัน 360 -– นิว บาลานซ์ แบรนด์ผลิตภัณฑ์กีฬาระดับโลก เปิดตัวแฟลกชิปสโตร์แห่งใหม่ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ภายใต้การบริหารงานของผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายรายใหม่ บริษัท แมพ แอคทีฟ อาดิเพอคาซา จํากัด โดยแฟลกชิปสโตร์ของนิว บาลานซ์ แห่งแรกซึ่งตั้งอยู่ในเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าชั้นนำใจกลางกรุงเทพฯ นำเสนอ คอนเซ็ปต์ใหม่ของพื้นที่ที่พร้อมต้อนรับทุกคนด้วยความสดใหม่ เติมเต็มทั้งความสนุกสนานและการเข้าถึงได้ง่ายสำหรับลูกค้าผู้หลงใหลในผลิตภัณฑ์สปอร์ตแฟชั่นโดยเฉพาะแฟลกชิปสโตร์แห่งใหม่ของนิว บาลานซ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 233 ตารางเมตรภายในเซ็นทรัลเวิลด์ นำเสนอคอนเซ็ปต์การออกแบบและตกแต่งร้านแบบ “Flex” ซึ่งหมายความถึงความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนการตกแต่งเพื่อนำเสนอเรื่องราวของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้ง่ายและบ่อยเท่าที่ต้องการ โดยมีผนังและอุปกรณ์ติดตั้งอเนกประสงค์ที่สามารถถอดปลี่ยนได้ พร้อมทั้งมีการจัด Energy Zone เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลต์หรือแคมเปญพิเศษในแต่ละช่วงเวลานอกจากนี้ยังมีโซฟาขนาดใหญ่ให้ลูกค้าสามารถนั่งรอเพื่อน ๆ หรือคนในครอบครัวลองสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย แฟลกชิปสโตร์แห่งนี้ยังนับว่าเป็นร้านนิว บาลานซ์ สาขาใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่พร้อมสร้างภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมสปอร์ตแฟชั่นจากนิว บาลานซ์ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งด้วยคอลเลกชันคัดสรรสุดพิเศษจากนิว บาลานซ์ ที่มีให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคอลเลกชัน MADE U.S. เสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ รองเท้าผ้าใบ และชุดกีฬามร.ดีพัค โทมา ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย บริษัท แมพ แอคทีฟ อาดิเพอคาซา จำกัด กล่าวว่า “ความนิยมของนิว บาลานซ์ ในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนใจอย่างสูงจากลูกค้าที่ชื่นชอบทั้งแฟชั่นแนวสตรีทและสปอร์ตแฟชั่น การเปิดร้านแฟลกชิปแห่งแรกของนิว บาลานซ์ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นโลเคชันที่ถือว่าอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่สำคัญบนเส้นทางของการเชื่อมต่อกับลูกค้าของเรา พร้อมทั้งยังเป็นการนำเสนอช่องทางใหม่ ให้พวกเขาได้เข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์ที่ใกล้ชิดกับผลิตภัณฑ์ของนิว บาลานซ์ มากขึ้น“ผมมั่นใจว่าร้านแฟลกชิปแห่งใหม่นี้จะเป็นหมุดหมายสำคัญของการนำเสนอแบรนด์นิว บาลานซ์ และมอบประสบการณ์พิเศษให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง”การเปิดตัวร้านแฟลกชิปแห่งใหม่นี้ นิว บาลานซ์ ตั้งเป้าหมายที่จะขยายการเติบโตของผลิตภัณฑ์ในหมวด Performance Running ผ่านแคมเปญ “RUN YOUR WAY” ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ระดับสากลที่ใช้กันทั่วโลก (global key message) เพื่อเฉลิมฉลองตัวตนที่เป็นตัวของตัวเองของทุกคน ด้วยแนวคิดที่ว่า ‘หากคุณออกวิ่ง คุณก็คือนักวิ่ง' (if you run, you are a runner.)นิว บาลานซ์ ยังเผยธีมของแบรนด์ที่ว่า “วัฒนธรรมกีฬาคืออัตลักษณ์ของเรา” (Sport culture is our identity) ซึ่งเป็นธีมที่อยู่ตรงกลางระหว่างวัฒนธรรมกีฬาและวัฒนธรรมรองเท้าผ้าใบ โดยบอกเล่าผ่านเรื่องราวของนักกีฬาในหลากหลายประเภทกีฬา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของนักเทนนิส “โคโค่ กอล์ฟ”, นักกีฬาโอลิมปิก “ซิดนีย์ แมคลาฟลิน”, นักบาสเกตบอล “คาเมรอน บริงค์” และนักเบสบอล “โชเฮอิ โอทานิ” พร้อมยังคงรักษาโมเมนตัมกับสุดยอดผู้เชี่ยวชาญโมเดล Craftmanship ที่เพิ่มมูลค่าให้กับ แบรนด์นอกจากนี้ นิว บาลานซ์ ยังได้พัฒนารองเท้าวิ่งที่ดีที่สุด 2 รุ่น ได้แก่ “Fresh Foam X” ที่มาพร้อมคุณสมบัติเด่นของการรองรับแรงกระแทกได้อย่างดีที่สุด จึงเหมาะสำหรับการสวมใส่เพื่อการวิ่งในทุกระยะทาง ในขณะที่รุ่น “FuelCell” เหมาะสำหรับนักกีฬาที่ต้องการเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนเรื่องความเร็วและตอบสนองต่อการส่งพลังงานกลับในทุกท่วงท่านิว บาลานซ์ ยังมีบทบาทที่โดดเด่นในตลาดรองเท้าในฐานะผู้นำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์คลาสสิกผ่านซีรีส์รองเท้าที่ตอบสนองความต้องการตามลำดับความสำคัญ นำโดยรุ่น MADE U.S., 1906, 550, 2002R และรุ่นอื่น ๆ อาทิ 327 และ 574 classic ฯลฯแมพ แอคทีฟ อาดิเพอคาซา วางเป้าหมายที่จะเปิดร้านสาขาแบบสแตนด์อโลนของนิว บาลานซ์ จำนวน 8 สาขาในประเทศไทยภายในสิ้นปี 2566 สอดคล้องไปกับกลยุทธ์การเติบโตของนิว บาลานซ์ ที่ต้องการก้าวเข้ามาเป็นผู้นำในตลาดด้วยร้านค้าแบบสแตนด์อโลน 30-35 แห่งภายในปี 2568 และร้านแบบช็อปอินช็อปภายในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ อีกมากกว่า 100 แห่งนอกจากนี้ คอนเซ็ปต์การนำเสนอร้านแฟลกชิปแห่งใหม่นี้ยังจะถูกจำลองไปใช้ในร้านสาขาอื่น ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วประเทศในปีต่อ ๆ ไป โดยบริษัทฯ ยังมีแผนจะเปิดตัวเว็บไซต์ New Balance Thailand ในเดือนธันวาคม 2566 เพื่อยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์ให้กับผู้บริโภคในประเทศไทยมากขึ้นด้วยนิว บาลานซ์ มีสำนักงานใหญ่ในเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ มีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจดังต่อไปนี้: เป็นบริษัทอิสระที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1906 เพื่อเติมพลังให้แก่ผู้คนผ่านการเล่นกีฬาและงานสร้างสรรค์ที่เปี่ยมด้วยความพิถีพิถัน ทั้งนี้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับผู้คนทั่วโลก “New Balance MADE U.S.” ซึ่งผลิตในสหรัฐอเมริกามายาวนานกว่า 75 ปีและเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายในสหรัฐอเมริกา เป็นคอลเลกชันระดับพรีเมียมที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยวัตถุดิบในสหรัฐฯ ราว 70% หรือมากกว่า นิว บาลานซ์ มีโรงงานผลิต 5 แห่งในนิวอิงแลนด์และ 1 แห่งในฟลิมบี สหราชอาณาจักร นิว บาลานซ์ มีพนักงาน 8,000 คนทั่วโลก โดยในปี 2565 มียอดขายทั่วโลก 5.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐบริษัท แมพ แอคทีฟ อาดิเพอคาซา จำกัด ประเทศไทย (MAP Active Adiperkasa Ltd. Thailand) เป็นบริษัทย่อยของ พีที แมพ แอคทีฟ อาดิเพอคาซา ทีบีเค (PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีร้านค้าปลีกกว่า 3,200 ร้านค้าทั่วภูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นเป็น “บริษัทด้าน Branded Commerce ชั้นนำของประเทศไทย” ในปัจจุบัน แมพ แอคทีฟ เป็นผู้ค้าปลีกและผู้จัดจำหน่ายของแบรนด์ระดับสากลในหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั้งแบรนด์กีฬาและไลฟ์สไตล์ที่มีชื่อเสียง ครอบคลุมทั้ง New Balance, Foot Locker, adidas, Rookie USA, AirWalk, Diadora, Lotto, ALDO, Dr. Martens, Steve Madden, Nine West รวมถึงแบรนด์ของเล่น Hasbro และ MOOSE นอกจากนี้ทางบริษัทยังพร้อมที่จะขยายพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์เพิ่มเติมอีกในปี 2566