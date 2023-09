“สตีฟ แมดเด้น” แฟชั่นแบรนด์ดังจากมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดฉลองใหญ่ประกาศเปิด STEVE MADDEN แฟล็กชิพสโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

บริษัท แมพ แอคทีฟ อาดิเพอคาซา จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์รองเท้าและกระเป๋าชื่อดังจากมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ตอกย้ำภาพความสำเร็จแบบก้าวกระโดดสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำแบรนด์รองเท้าแฟชั่นสไตล์นิวยอร์ก จัดงานฉลองครั้งใหญ่ประกาศเปิดสาขาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยบนชั้น 2 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Extraordinary shopping experience ดีไซน์รูปแบบใหม่ที่เน้นความหรูหราและเรียบง่าย โดยงานฉลองเปิดแฟล็กชิพสโตร์ครั้งยิ่งใหญ่นี้ นำทีมโดยผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทย และผู้จัดการฝ่ายบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท แมพ แอคทีฟ อาดิเพอคาซา จำกัด พร้อมเผยโฉมกระเป๋าและรองเท้าคอลเลคชั่นล่าสุด “It’s A MOOD FALL’23 COLLECTION” ที่นำเสนอคอลเลคชั่นใหม่ของ Steve Madden ที่มิกซ์แอนด์แมทช์ได้หลากหลายโอกาสทั้ง EVERYDAY LOOK และ PARTY LOOK ให้แฟชั่นนิสต้าได้สัมผัสประสบการณ์การช้อปรองเท้าและกระเป๋าหลากหลายสไตล์ ไม่เพียงแต่รองเท้าส้นสูงที่มีดีไซน์เฉพาะตัว ยังรวมถึง สนีกเกอร์ ที่โดดเด่นไม่แพ้ใคร โดยมีเซเลบริตี้สาวแฟชั่นนิสต้ามากมาย อาทิ ช้องมาศ บางชะวงษ์, ปุญญพัฒน์ ถนอมกุล, ปัทมวดี เสนาณรงค์, นาขวัญ รายนานนท์, ชีรีน วิศิษฐฎากุล ฯลฯ ร่วมงานผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย บริษัท แมพ แอคทีฟ อาดิเพอคาซา จำกัด กล่าวว่า หลังจาก STEVE MADDEN แบรนด์รองเท้าและกระเป๋าชื่อดังจากมหานครนิวยอร์กได้ปักหมุดเปิดร้านโมโนสโตร์สาขาแรกที่ เมกาบางนา เป็นแห่งแรก ตามด้วย สาขาเซ็นทรัลภูเก็ต ได้เพียงปีเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้แฟชั่นนิสต้าชาวไทยได้รู้จักความเป็นตัวตนของ STEVE MADDEN ว่าเป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ ดีไซน์สวยทันสมัย โดย Steve Madden มักจะร่วม Collaboration กับ นักร้อง นางแบบ และ เซเลบริตี้ชื่อดังระดับโลก สร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้กับการดีไซน์สินค้าในแต่ละรุ่น ทำให้ Steve Madden สามารถอยู่ในกระแสแฟชั่นได้ตลอดเวลา โดยเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าผู้หญิงอายุ 25-35 ปี โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่ชื่นชอบในการแต่งตัวทันสมัยตามเทรนด์ หลงใหลแฟชั่น มีความเป็นแฟชั่นนิสต้าอยู่ในตัวเองและชื่นชอบสีสันที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีร้านรูปแบบ Shop in Shop ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำอีกถึง 15 สาขาทั่วประเทศจากความสำเร็จนี้ส่งผลให้ยอดขายในเมืองไทยสามารถเติบโตได้กว่า 33% เมื่อเทียบกับปี 2565 และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะไตรมาสที่ 4 ที่วางแผนจะเปิดสาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ เพิ่มในเดือนตุลาคมปีนี้ โดยทางแบรนด์ได้ตั้งเป้าในปี 2567 ว่าจะมียอดขายเติบโตได้ถึง 50% จากปีก่อน STEVE MADDEN อีกหนึ่งความพิเศษของ “แฟล็กชิพสโตร์” ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ คือ การวางจำหน่ายสินค้าไอเทมส์เอ็กซ์คลูซีฟ อีกทั้งยังได้รวบรวมไลน์สินค้าไว้อย่างครบครัน ทั้งรองเท้าและกระเป๋าทุกสไตล์ ให้สาวๆ ได้อัปเดทเทรนด์แบบจุใจ อีกทั้งยังวางจำหน่ายสินค้าคอลเลกชัน Fall 2023 ที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์เป็นที่แรกอีกด้วยในด้านกลยุทธ์การตลาด Steve Madden ประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างแบรนด์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ และ KOLs เนื่องจากเอกลักษณ์ที่โดนเด่นของสินค้า DNA ความเป็นตัวตนของแบรนด์ที่ชัดเจน ยิ่งทำให้ได้รับความสนใจจากเหล่าแฟชั่นนิสต้า ไม่ว่าจะเป็นดารา เซเลบริตี้ และ อินฟูเอนเซอร์ชื่อดัง โดยสามารถสร้าง Engagement ให้กับแบรนด์เพิ่มขึ้นได้เกือบ 20%ทางด้าน ปรานี สุริยาพร ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท แมพ แอคทีฟ อาดิเพอคาซา จำกัด กล่าวเสริมว่า ร้าน Steve Madden แฟล็กชิพสโตร์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 142 ตร.ม. ตกแต่ง ภายใต้คอนเซ็ปต์ Extraordinary Shopping Experience ชูประสบการณ์การช้อปปิ้งเสมือนการช้อปที่นิวยอร์ค ด้วยการเลือกใช้โทนสีอ่อนดูสบายตา อย่าง สีพิงค์โกลด์ ที่เสริมให้บรรยากาศภายในร้าน อีกทั้งการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะโชว์สินค้า, จอ LED หน้าร้าน และ จอ VIDEO Tron ภายในร้านทั้งหมดนี้ทำให้ภาพรวมของร้านดูสนุกและทันสมัยยิ่งขึ้นเราต้องการตอกย้ำความเป็นแบรนด์ Fashion Destination ของเหล่าแฟชั่นนิสต้าจึงสร้างประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าให้ลูกค้ารู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้มาช้อปปิ้งที่ Steve Madden ด้วยการจัดพื้นที่ที่เข้าถึงง่ายเพื่อความสะดวกสบายในการเดินเลือกซื้อสินค้า รูปแบบการจัดวางสินค้าภายในร้านแบ่งเป็นโซนตามสไตล์สินค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เมื่อเดินเข้ามาจะพบกับ โซนรองเท้า Dress เป็นอันดับแรก เพราะเป็นไอเทมส์ขายดี ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่น ลูกค้าให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ตามด้วยรองเท้าผ้าใบ Sneakers, รองเท้าใส่ทำงาน และ รองเท้าแตะ Sandal ส่วนโซนของกระเป๋าจะอยู่ด้านใน นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่รับรองลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งมากยิ่งขึ้น มีการจัดวางสินค้าที่มีการแบ่งเป็น highlight สำหรับเทศกาลในแต่ละช่วง มุม New Arrival โชว์สินค้าใหม่ นำเสนอแก่ลูกค้าอย่างชัดเจน และการ Mix & Match สินค้าให้ลูกค้าเห็นภาพการแต่งตัวได้ชัดเจนขึ้นสตีฟ แมดเด้น แฟล็กชิพสโตร์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ จะช่วยเปิดประสบการณ์การช้อปปิ้งให้กับลูกค้า ด้วยสินค้าที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่หลงใหลในแฟชั่น ทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยว พนักงานบริษัท และกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น โดยกลุ่มลูกค้าสาขาเซ็นทรัลเวิลด์จะมีสัดส่วนเป็น ชาวต่างชาติ 60% และ คนไทย 40% หลังจากเปิดแฟล็กชิพสโตร์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ แล้ว เราตั้งเป้าการเติบโตไว้ 20% และในปีนี้เราตั้งใจขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างและแมสมากขึ้น ทั้งกลุ่มเด็กนักเรียนสำหรับรองเท้าประเภท Sandal นักเรียนมหาวิทยาลัยสำหรับกลุ่มรองเท้าแฟชั่น รองเท้า Sneakers และ รองเท้าคัดชู สำหรับกลุ่มสาวออฟฟิศ ทั้งยังมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ในกลุ่มลูกค้า Gen Z มากยิ่งขึ้นเพื่อสามารถขยายฐานลูกค้า แต่ก็ยังคงรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ด้วยเช่นกันสำหรับคอลเลกชันล่าสุด Fall2023 ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “It’s A MOOD FALL’23 COLLECTION” นำเสนอดีไซนแบบใหม่ เน้นความเรียบง่าย แต่ยังคงเอกลักษณ์ของ Steve Madden ไว้อย่างครบถ้วน โดยคอลเลกชันนี้ใช้โทนสีที่ดูอบอุ่น เข้าถึงง่าย สามารถใช้ได้หลายโอกาส ทั้ง Everyday looks ที่ใส่ได้ทุกวัน หรือเลือกใช้เป็นไอเทมส์เพื่ออัพลุคไปปาร์ตี้ก็ได้Steve Madden เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างดีในกลุ่มของเหล่าแฟชั่นนิสต้า นางแบบ และเวทีประกวดนางงามต่างๆ ทั่วโลก เนื่องจากสินค้ามีลักษณะดีไซน์โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ในสไตล์ Steve Madden แบบสาวหวานซ่อนเปรี้ยว จึงทำให้โดดเด่นกว่าแบรนด์รองเท้าอื่นๆ เมื่อเวลาคิดจะซื้อรองเท้าสักคู่ก็จะต้องมี Steve Madden อยู่ในลิสต์แน่นอนสัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งคอลเลคชั่นรองเท้าและกระเป๋าดีไซน์โดดเด่นของแบรนด์ Steve Madden ได้แล้ววันนี้ ณ แฟล็กชิพสโตร์ โซนอีเดน 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ ร้าน Steve Madden ทุกสาขาทั่วประเทศ ร่วมติดตามคอลเลกชันใหม่และโปรโมชั่นพิเศษ ได้ที่ FB : SteveMaddenThailand, IG: SteveMaddenThailand และ Line OA: @stevemaddenth หรือเลือกช้อปออนไลน์ได้ทาง Lazada: https://www.lazada.co.th/shop/steve- madden Shopee: https://shopee.co.th/stevemadden