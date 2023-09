แอป LINE ให้ผู้ใช้งานเป็นอะไรได้บ้าง จาก “ครีเอเตอร์” จนถึง “เจ้าของธุรกิจ”

ในยุคที่เรามีโทรศัพท์มือถือเพียงแค่ 1 เครื่องก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย สร้างบทบาทใหม่ ๆ บนโลกดิจิทัล จนกลายเป็นอาชีพได้ เช่นเดียวกับแอปพลิเคชัน LINE ที่นอกจากคนไทยจะใช้บริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ยังสามารถต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ค้นพบศักยภาพใหม่ ๆ ของตัวเองได้ไม่รู้จบ ตั้งแต่ แอดมินผู้ดูแลผู้สร้างคอมมูนิตี้ ครีเอเตอร์ จนถึงเจ้าของธุรกิจ สอดคล้องกับความตั้งใจของ LINE ประเทศไทย ในการสนับสนุนการขับเคลื่อน Smart Country และส่งเสริมให้ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลต่อยอดความสามารถให้กับตัวเองมาดูกันว่า ผู้ใช้งานคนหนึ่ง สามารถเป็นอะไรได้บ้างบนแอป LINE“ครีเอเตอร์” นักสร้างสรรค์สารพัดสิ่งบนโลกดิจิทัล• เป็น “คอนเทนต์ ครีเอเตอร์” บน LINE VOOM แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นที่มีผู้ใช้งานกว่า 35 ล้านคน เป็น Utilitainment Platform มอบคอนเทนต์ที่มีสาระควบคู่ความสนุก มียอดวิวรวมถึง 3.9 พันล้านวิวต่อเดือน มุ่งสู่การเป็นโซเชียลมีเดียปลอดภัย ทั้งผู้รับชม ครีเอเตอร์และแบรนด์ที่ใช้ LINE VOOM เป็นเครื่องมือทางการตลาด โดยมีจุดเด่นของคอนเทนต์ที่สะท้อนวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันแบบไม่เสริมแต่ง อยากเป็นครีเอเตอร์สายเรียลก็เป็นได้เลยง่าย ๆ• เป็น “สติกเกอร์ ครีเอเตอร์” บน LINE STICKERS บริการที่บุกเบิกให้คนไทยสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะบนโลกของการสื่อสาร กลายเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีมากกว่า 1 ล้านราย สร้างคาแรกเตอร์และตัวการ์ตูนยอดฮิตเกิดใหม่มากมาย อาทิ BearPlease, Dueb Dueb, Som O, Mhee Noom Tai Num และ Mr.Bear and His Cutie Cat ซึ่งในปีนี้ได้ต่อยอดไปสู่ความร่วมมือกับแบรนด์ดังต่าง ๆ มากมาย เช่น Toshino, K PLUS และ Choki Choki เป็นต้น• เป็น “เว็บตูน ครีเอเตอร์” บน LINE WEBTOON แอปพลิเคชันสำหรับอ่านการ์ตูนและนิยายยอดนิยมที่เข้าถึงง่ายอย่าง LINE WEBTOON ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ครีเอเตอร์ชาวไทยนำเสนอเรื่องราวอันสร้างสรรค์สู่สายตานักอ่านทั่วโลก เว็บตูนดัง ๆ ของนักเขียนไทย เช่น วันทองไร้ใจ, ครัวง่าย ๆ สไตล์เด็กหอ, น้องส้มสมหวัง ที่ไปโด่งดังในอินโดนีเซีย และ เมื่อฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชายล้วน ที่โด่งดังในไต้หวัน ฯลฯ“เจ้าของธุรกิจ” ทุกประเภท ทุกขนาด• เป็น “เจ้าของธุรกิจยุคใหม่” ด้วย all Commerce solutions บน LINE ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหน พ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่สามารถใช้ LINE Official Account เป็นศูนย์บัญชาการข้อมูลทำให้​ “ลูกค้าติด ธุรกิจโต” เพื่อสร้างฐานลูกค้าตัวจริงพร้อมสื่อสารได้อย่างจริงใจ ปิดการขายด้วยการเชื่อมต่อกับ LINE SHOPPING พร้อมหาลูกค้าใหม่ที่ใช่ด้วยการลงโฆษณาดิจิทัลผ่าน LINE Ads ไปจนถึงเครื่องมือเสริมประสิทธิภาพหลากหลาย ช่วยต่อยอดการทำแชตคอมเมิร์ซบน LINE อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น MyCustomer, Business Manager, MyRestaurant เป็นต้น• เป็น “เจ้าของร้านอาหาร” บน LINE MAN ไม่ว่าจะมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้าน ก็สามารถเปิดร้านได้บน LINE MAN ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย อาหารนานาชาติ อาหารเพื่อสุขภาพ ขนมหวาน ชานมไข่มุก เบเกอรี่ เครื่องดื่ม บางร้านเริ่มต้นจากการขายออนไลน์และประสบความสำเร็จจนต้องเปิดหน้าร้านก็มีเช่นกัน• เป็น “Seller” ­ขายของออนไลน์บน LINE SHOPPING บริการแชทคอมเมิร์ซของไทยที่เปิดโอกาสให้นักขายโซเชียลเปิดร้านค้าที่สามารถจบทุกการขายได้อย่างลงตัว ซึ่งปัจจุบันมี Seller มากกว่า 540,000 ราย ที่สามารถเปิดร้านขายได้ทั้ง อาหาร สินค้าแฟชั่น เครื่องสำอาง สินค้าแม่และเด็ก สินค้าสายมูเตลู เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน และอีกมากมาย บนแพลตฟอร์มด้วยวิสัยทัศน์ Liberty to Win ที่ต้องการทะลายข้อจำกัดและสร้างโอกาสให้ร้านค้าออนไลน์ ให้สามารถแข่งขันในตลาดอีคอมเมิร์ซได้อย่างเท่าเทียม“แอดมิน” มือโปร• เป็น “คอมมูนิตี้ แอดมิน” บน LINE OpenChat คอมมูนิตี้ออนไลน์ที่รวมเอาคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันมาพูดคุยกัน ตามคอนเซ็ปต์ เปิดตัวเองในพื้นที่สำหรับคุณ ซึ่งแอดมินโอเพนแชทจะเป็นผู้สร้างกรุ๊ปและกุมบังเหียนสังคมออนไลน์ คอยจัดการดูแลกรุ๊ปให้ปลอดภัย แต่งตั้งแอดมินร่วม รวมถึงการสร้าง “ห้องทอล์ก” จากฟีเจอร์ Live talk ให้คนมาร่วมฟังและพูดคุยกันด้วยเสียงแบบเรียลไทม์ โดยมีเหล่าเซเลปคนดังหลายคน ที่หันมาเป็น “แอดมิน” ในกรุ๊ปแฟนด้อมเพื่อใกล้ชิดกับแฟนคลับอีกด้วย• เป็น “LINE OA แอดมิน” ยอดนักจัดการการสื่อสารกับลูกค้า ผู้ดูแลและจัดการบัญชี LINE Official Account ถือเป็นอีกหนึ่งด่านหน้าของแบรนด์ เพราะต้องพูดคุย ตอบคำถาม แนะนำข้อมูลเพื่อทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ เป็นคนสำคัญที่จะสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์บนโลกแชทคอมเมิร์ซ