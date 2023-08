กรมพัฒน์ฯ ประกาศรายชื่อ ผปก.ชุมชนคว้ารางวัล Thailand e-Commerce Genius ประจำปี 2023

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดผู้ประกอบการออนไลน์แห่งปี (Thailand e-Commerce Genius 2023) พร้อมรางวัลพิเศษจากแพลตฟอร์ม Shopee และ Lazada ซึ่งมีผู้ประกอบการชุมชนจากทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,352 ราย โดยกรมฯ ได้ทำการคัดเลือกเหลือ 10 ราย และคัดเลือกแบบเข้มข้นอีกครั้งเพื่อให้ได้ผู้ประกอบการออนไลน์แห่งปี 2023สำหรับผู้ประกอบการสินค้าชุมชนที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 10 ราย จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มข้นด้านการเสริมสร้างทักษะการตลาดออนไลน์ผ่านคลิปสั้น ผ่านหลักสูตรปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ (Online Marketing Genius) พร้อมเข้ารับคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ แบบตัวต่อตัว เพื่อเตรียมนำเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและคร่ำหวอดในวงการธุรกิจและอีคอมเมิร์ซประกอบด้วย คุณปรัชญา ไพโรจน์กุลมณี ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด นายกุลวัชร ภูริชยวโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิ ออริจินัล ฟาร์ม จำกัด ผู้บริหารแบรนด์ “โชนัน” นายธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท สมอลเวิลด์ ฟอร์คิดส์ จำกัด และนายไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy1)รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวอัมภานุช บุพไชย จากแบรนด์ทันจิตต์ ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท2)รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวณัฐณิชา วรรณโชติผาเวช จากแบรนด์คานะ ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท3)รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวฐนาพร สุกัญจนศิริ จากแบรนด์ Pick Me Please ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท4)รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล คือ นางสาวเนาวรัตน์ คู่วัจนกุล จากแบรนด์ Dose Espresso ได้รับ โล่รางวัล และเกียรติบัตร1) รางวัลที่ 1 คือ นางสาวเกษราลักษณ์ โสภณไตรรัตน์ จากแบรนด์รสหนึ่ง ได้รับพื้นที่พิเศษในการโปรโมทร้านค้าบนไมโครไซต์ และ SHOPEE Coins For SHOPEE LIVE : จำนวน 3,000 coins2) รางวัลที่ 2 คือ นางสาวฐนาพร สุกัญจนศิริ จากแบรนด์ Pick Me Please ได้รับ SHOPEE Coins For SHOPEE LIVE : จำนวน 2,000 coins3) รางวัลที่ 3 คือ นางสาวอัมภานุช บุพไชย จากแบรนดทันจิตต์ ได้รับ SHOPEE Coins For SHOPEE LIVE : จำนวน 1,000 coins1) รางวัลที่ 1 คือ นางสาวอัมภานุช บุพไชย จากแบรนด์ทันจิตต์ ได้รับ Voucher ส่วนลดร้านค้าสำหรับลูกค้าบนแพลตฟอร์ม มูลค่า 2,000 บาท2) รางวัลที่ 2 คือ นางสาวเนาวรัตน์ คู่วัจนกุล จากแบรนด์ Dose Espresso ได้รับ Voucher ส่วนลดร้านค้าสำหรับลูกค้าบนแพลตฟอร์ม มูลค่า 1,500 บาท3) รางวัลที่ 3 คือ นางสาวฐนาพร สุกัญจนศิริ จากแบรนด์ Pick Me Please ได้รับ Voucher ส่วนลดร้านค้าสำหรับลูกค้าบนแพลตฟอร์ม มูลค่า 1,000 บาท“กิจกรรมการประกวดสุดยอดผู้ประกอบการสินค้าชุมชนแห่งปี (Thailand e-Commerce Genius 2023) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของกรมฯ ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต สร้างงาน สร้างรายได้ ขยายช่องทางการตลาดทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ อีกทั้งผลักดันพลังสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการชุมชนคนรุ่นใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าชุมชนไทยเพื่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป”