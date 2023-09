Bon Group ปลดป้าย ‘SHOW DC Mall’ ทุ่ม 500 ล. รีโนเวทเป็น‘Bravo BKK Mall’

ผู้จัดการรายวัน 360 - กลุ่มบริษัท Bon Group นำประสบการณ์มากกว่า 30 ปีมาบริหารอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร บุกตลาดห้างสรรพสินค้าไทย Rebrand ‘SHOW DC Mall’ ให้เป็น ‘BRAVO BKK Mall’ ทุ่มงบ 500 ล้านบาท พลิกโฉมให้ทันสมัย ตอบโจทย์ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Fit by Day Fun by Night” เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ส่งเสริมสมดุลชีวิตการทำงานและเป็นพื้นที่ผสมผสานความเป็นอยู่ที่ดีผ่านประสบการณ์ที่พอดีและสนุกสนานนายโกห์ ซู ซิง ผู้บริหาร BRAVO BKK Mall กล่าวว่า Bravo BKK Mall เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Bon Group ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการบริหารอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรและประสบความสำเร็จระดับโลก โดยกลุ่มบริษัท Bon Group เข้าไปบริหารอสังหาริมทรัพย์ทั้งในอาบูดาบี เวียดนาม ไทยและมาเลเซีย จนประสบความสำเร็จ อาทิ Gurney Plaza - Penang shopping mall และThe Estate - Bon Estate flagship high-end condoสำหรับการทำตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไทยกลุ่มบริษัท Bon Group เล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทยที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักอาศัยหรือเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก ขณะที่ห้างสรรพสินค้าในไทยยังมีช่องว่างทางการตลาดให้กลุ่มบริษัท Bon Group เข้ามาเล่นในตลาดนี้“Bon Group เล็งเห็นโอกาสตรงนี้ ได้เข้ามา Re-branding ‘Show DC Mall’ ศูนย์การค้าและเอนเตอร์เทนเมนต์สุดหรูครบวงจร ซึ่งมีพื้นที่ 80,000 ตร.ม. ทั้งหมด 6 ชั้น ให้เป็น ‘Bravo BKK Mall’ โดยปรับปรุงพื้นที่ด้วยงบ 500 ล้านบาท”นอกจากนี้ยังได้ นายวินัย ศรีชอบธรรม ผู้คร่ำหวอดในแวดวงศูนย์การค้ามาร่วมบริหารอีกด้วย ทั้งประสบการณ์และฝีมือ การันตีได้ถึงการก้าวต่อไปของคอนเซปท์ใหม่ได้อย่างมั่นคงด้วยปัจจัยแวดล้อมของ BRAVO BKK Mall ที่มีประชากรประมาณ 575,800 คน มีคอนโด 22,000 ยูนิต อยู่ไม่ไกลจากแอร์พอร์ตลิงค์ ถนนเพชรบุรี ทางด่วนศรีรัช และ RCA พื้นที่โดยรอบสามารถจอดรถบัสได้มากกว่า 50 คัน ทำให้มั่นใจได้ว่า BRAVO BKK Mall ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Fit by Day Fun by Night” จะเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วFit by Day: ความสนุกสนานภาคกลางวัน ภายในห้างสรรพสินค้าจะมีศูนย์รวมอุปกรณ์กีฬาและกิจกรรมครบวงจรในที่เดียว ซึ่งจะจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับกีฬาทุกประเภท ร้านจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟ สนามกีฬา-สนามกอล์ฟจำลอง นอกจากนี้ พื้นที่ส่วนกลางยังถูกออกแบบให้มีความทันสมัย Fun by Night: ความสนุกสนานภาคกลางคืน ด้วยศูนย์ดนตรีและความบันเทิง ห้องรับรอง สปอร์ตบาร์ ไนท์คลับ การแสดงดนตรีสด ฯลฯ ตอบรับความต้องการนักท่องราตรีนอกจากนี้ Bravo BKK Mall พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้านักท่องเที่ยวด้วยโซน Tourist Lounge พร้อมบริการที่ครบครัน เพื่อให้บริการตลอดเวลา พร้อมด้วย Entertainment Hall ที่รองรับหลากหลายความต้องการในรูปแบบการจัดงาน และโซนอาหาร-เครื่องดื่มที่จะให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงโกห์ ซู ซิง กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ Bravo BKK Mall ตั้งไว้จะเป็นกลุ่มครอบครัว พนักงานออฟฟิศ อายุระหว่าง 25 - 40 ปี ที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ โดยเป็นกลุ่มผู้อยู่อาศัยในไทย 60% เป็นนักท่องเที่ยว 40% กลุ่มเหล่านี้มีไลฟ์สไตล์รักอิสระ ชอบเล่นกีฬา เข้าฟิตเนส และกลุ่ม LGBTQ ที่ต้องการมาพบปะกันยามค่ำคืนBRAVO BKK ภายใต้คอนเซปท์ “Fit by Day Fun by Night” เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจพื้นที่ได้รับสิทธิพิเศษ พร้อมโปรโมชั่นสุดExclusive ได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 31 ธันวาคมนี้ที่ SHOW DC พระรามเก้า