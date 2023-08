ESTAR จัดขบวนโปรบ้านรับหน้าฝน เดือน ส.ค.66 นี้เท่านั้น

เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการ แต่ตลาดที่อยู่อาศัยยังร้อนระอุด้วยโปรโมชัน ESTAR จัดโครงการที่อยู่อาศัยทั้งใจกลางเมือง และโครงการในโซน EEC มาจัดแคมเปญพิเศษโครงการพร้อมอยู่-พรีเซล สร้างโอกาสให้ผู้ซื้อได้มีที่อยู่อาศัยบนทำเลศักยภาพ พร้อมข้อเสนอพิเศษ โครงการควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52 ในราคาพิเศษก่อนปิดโครงการ จอง 999 บาท แถมฟรีเฟอร์ทั้งห้อง ค่าใช้จ่ายวันโอน

“พร้อมใช้ชีวิต ในพร้อมพงษ์”

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ ESTAR เปิดเผยถึงกลยุทธ์ในการส่งเสริมตลาดที่อยู่อาศัยในไตรมาส 3 ว่า บริษัทฯ ได้ดึงโครงการในมือจัดพาเรดโปรโมชันพิเศษโครงการพร้อมอยู่ พรีเซลให้ลูกค้าที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยบนทำเลศักยภาพในเดือนสิงหาคม 2566 นี้ ยกหลากหลายโครงการและทำเลมาให้เลือกสรร เช่น โครงการควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52 คอนโดฯ ใหม่ "ห้องกว้างกว่า ใหญ่กว่า ก็สบายกว่า" บรรยากาศรีสอร์ต ใกล้ BTS อ่อนนุช ในราคาเริ่มต้น 3.49 ล้านบาท* ที่ตอนนี้เหลือ 3 ยูนิตสุดท้าย หมดแล้วหมดเลย พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ จอง 999 บาท แถมฟรี เฟอร์ทั้งห้อง* ค่าใช้จ่ายวันโอน*พร้อมกันนี้ ยังมีโปรฯ เปิดตึกใหม่พร้อมอยู่กับโครงการควินทารา ภูม สุขุมวิท 39 คอนโดฯ พร้อมอยู่ใกล้บีทีเอส พร้อมพงษ์ เชื่อมต่อสุขุมวิท-เพชรบุรีตัดใหม่ ราคาเริ่มต้น 2.99 ล้านบาทส่วนโครงการในทำเลใจกลางกรุงเทพฯ ภายในวันที่ 26-27 ส.ค.นี้ บริษัทฯ ยังเตรียมมอบราคาพิเศษให้เพิ่มสำหรับลูกค้า ได้แก่ “บ้านหน้าสวน” ล็อตสุดท้าย คุ้มสุดในโซน โครงการเอสทารา เฮเว่น พัฒนาการ 20 ทาวน์โฮม 3.5 ชั้น และบ้านแฝด 3 ชั้น ราคาเริ่มต้นที่ 9.59 ล้านบาท* พร้อมกับ 3 โครงการพรีเซล เช่น โครงการ ควินทารา มาย'เจน รัชดา-ห้วยขวาง คอนโดฯ ใหม่ 350 ม. จาก MRT ห้วยขวาง ในราคาพิเศษ 2.39 ล้านบาท* ฟรี เฟอร์นิเจอร์ทุกยูนิต*ต่อด้วยโครงการ ควินทารา มาย‘เซน พร้อมพงษ์ คอนโดฯ ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ เชื่อมต่อ สุขุมวิท-เพชรบุรีตัดใหม่ ในราคาพิเศษ 2.39 ล้านบาท* แถมฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบเซ็ตทั้งห้อง ทุกห้อง และโครงการ ควินทารา มาย’เดน โพธิ์นิมิต คอนโดฯ ใหม่ 0 เมตร จากรถไฟฟ้า ติดถนนใหญ่ ใกล้สถานศึกษา 5 นาที จากสาทร ที่ตอนนี้เปิดจอง PRIVATE ZONE ห้องวิวแม่น้ำ ในราคาพิเศษ 2.89 ล้านบาท* แถมฟรีเฟอร์นิเจอร์*สำหรับโครงการฝั่งระยอง ไฮไลต์เดือนนี้ บริษัทฯ ยังจัดโปรเสีย “O” บาท ฟรีจอง* ฟรีโอน* กับโครงการบรีซ ชาเล่ต์ บูรพาพัฒน์-สุขุมวิท บ้านเดี่ยวหน้ากว้าง ซีรีส์ใหม่ 3 ห้องนอน สไตล์ Modern English Cottage บ้านสวย ทำเลดี ไปไหนก็ใกล้ หนึ่งเดียวในบ้านฉาง ในราคาเริ่มต้น 3.89 ล้านบาท* และโครงการเธร่า พรีม่า บูรพาพัฒน์-สุขุมวิท บ้านคู่ ฟังก์ชันบ้านเดี่ยว* บ้านพร้อมอยู่ โซนหน้าสุด ติดคลับเฮาส์ เดินได้รอบ ในราคาเริ่มต้นเพียง 2.59 ล้านบาท* ซึ่งนอกจากลูกค้าจะจองรับโปรเสีย “O” บาท แล้ว โครงการนี้ยังให้ ฟรีเฟอร์ฯ* พร้อมฟรีโอน* กันจุกๆ ไปเลยโครงการแกรนด์ เวลาน่า อู่ตะเภา-บ้านฉาง บ้านเดี่ยวสไตล์ลักชัวรีพร้อมอยู่ ซึ่งตอนนี้บริษัทได้ทำการจัดแคมเปญ NOW or NEVER ตัดราคาขาย จาก 7.6 ล้านบาท ให้ราคาเริ่มต้นที่ 7.39 ล้านบาท* ซึ่งหากลูกค้าสนใจสามารถลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุด 300,000 บาท* และโครงการเวลาน่า อโมด้า อู่ตะเภา-บ้านฉาง บ้านเดี่ยว ในสนามกอล์ฟ Eastern Star Park ที่ตอนนี้เหลือเพียง 9 ยูนิตสุดท้าย ฉลองก่อนปิดโครงการ โดยให้ราคาพิเศษ เริ่มต้น 4.7 ล้านบาท*เดือนนี้ยังเป็นจังหวะดีสำหรับคนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยดีไซน์โดดเด่น ทำเลศักยภาพ ในราคาที่สบายๆ และสามารถจับต้องได้ ซึ่งอีสเทอร์น สตาร์ พร้อมส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพ และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเสมอมา พบโปร และแคมเปญบ้านดีๆ