คชา บราเธอร์ส รุกตลาดไฮเอนด์ ผุดแบรนด์พรีเมี่ยม ‘Jérôme Cheesecake’

คชา บราเธอร์ส ผู้นำธุรกิจของหวานสไตล์ญี่ปุ่นด้วยแบรนด์ อาทิ Kyo Roll En, Teraoka Gyoza และ Mont Blanc เจาะตลาดกำลังซื้อสูง เปิด Mont Blanc by Kyo Roll En สาขาล่าสุดที่เกษรวิลเลจ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 พร้อมอาศัยการทำ Collaborateกับเชฟระดับมิชลิน เพื่อสร้าง Brand Value ตอกย้ำความเป็นแบรนด์พรีเมี่ยม ตั้งงบ 20 ล้านบาท นำ Basque Cheesecake หรือชีสเค้กหน้าไหม้จากแบรนด์ 'Jérôme Cheesecake' ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากย่าน Ginza โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เปิดสาขาแรกนอกญี่ปุ่นให้คนไทยได้ลิ้มลอง 18 ส.ค. นี้นายเดช คิ้วคชา รองกรรมการผู้จัดการและเชฟใหญ่ บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า คชา บราเธอร์ส ได้ศึกษาตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคตั้งแต่ช่วง Covid-19 จนถึงปัจจุบัน เล็งเห็นว่ากลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงและกลุ่มนักท่องเที่ยวไม่ได้รับผลกระทบมากนักและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมุ่งเจาะกลุ่มตลาดไฮเอนด์ เน้นสินค้าที่เอ็กซ์คลูซีฟ หรือจับต้องยาก โดยมีจุดขายหรือเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาทิ สินค้า Collaboration กับเชฟมิชลิน หรือขนมหวานที่สามารถสร้างกระแสในโลกโซเชียลได้โดยเมื่อต้นปีได้นำร่องแบรนด์ 'Mont Blanc' เปิดสาขาแรกที่เกษรวิลเลจ นำเสนอไอศกรีมโคนท็อปด้วยเส้นสปาเกตตี้รสชาเขียว จนเกิดกระแสมีลูกค้าต่อคิวยาวเป็นเวลาหลายเดือน จึงตัดสินใจขยายสาขาใหม่เป็น Flagship Store ที่ซอยทองหล่อ 13 เป็นร้านแบบ Stand Alone คาดว่าจะเป็นจุดเช็คอินสำหรับเหล่า Cafe Hopper ได้อย่างแน่นอน"ไฮไลท์ที่สุดของ Mont Blanc สาขาทองหล่อ 13 คือ การนำเข้าชีสเค้กหน้าไหม้อันดับ 1 ของญี่ปุ่น แบรนด์ 'Jérôme Cheesecake' โดยเชฟระดับ 3 ดาวมิชลิน ซึ่งเป็นชีสเค้กที่อยู่ในกระแสและโด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงโควิด ติดอยู่ในลิสต์ที่นักท่องเที่ยวรวมถึงชาวไทยต้องซื้อกลับ เป็นชีสเค้กที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากเน้นคุณภาพสูงสุด ผลิตโดยเชฟระดับ 3 ดาวมิชลิน ทั้งนี้ 'Jérôme Cheesecake' ใช้เวลาเพียงไม่ถึง 1 ปี ก็ได้การยอมรับจากแบรนด์ระดับโลก อาทิ Blue Bottle Coffee และ Nespresso Japan ในการ Collaboration ร่วมกันในปีที่ผ่านมา จึงตอกย้ำคุณภาพและความพรีเมี่ยมของแบรนด์ได้อย่างไม่ต้องสงสัย"เชฟเดช คิ้วคชา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า "เป็นความโชคดีที่ส่วนตัวผมเองกับเจ้าของแบรนด์ คือ เชฟ Jérôme Quilbeuf รู้จักกันมานานกว่า 10 ปี ตั้งแต่เป็นเชฟ 3 ดาวมิชลินอยู่ที่ประเทศสเปน และเมื่อปี 2561 ผมได้รับเชิญให้เป็นเชฟขนมหวานคนเดียวที่ได้ไปร่วมงานCook Japan Project ซึ่งเขาเป็นผู้จัดขึ้นที่กรุงโตเกียว เป็นงานที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวคือ ได้เชิญเชฟทั้งหมด 32 ท่าน รวมกว่า 100 ดาว มิชลิน ทำ Pop-Up ร่วมกัน ไม่คิดว่า 5 ปีให้หลังนี้ เขาจะมาโด่งดังในการทำชีสเค้ก ซึ่งเขาคิดค้นสูตรและสร้างแบรนด์ขึ้นมาเองในช่วงโควิด"ด้าน เชฟ Jérôme Quilbeuf อดีต Head Chef จาก 'Sant Pau' ร้านอาหารระดับ 3 ดาวมิชลิน ประเทศสเปน และเจ้าของแบรนด์ 'Jérôme Cheesecake' กล่าวว่า "ดีใจและน่ายินดีที่สุดที่ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้ง เพราะเป็นประเทศที่ผมรักและหลงใหลอย่างมากหลังจากที่เคยมาทำอาหารครั้งแรกเมื่อ 8 ปีก่อน และหลังจากนั้นผมมาเมืองไทยบ่อยครั้งมาก จึงทำให้เข้าใจถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยดีว่าชื่นชอบและรักการทานขนม เห็นได้จากที่คนไทยส่วนใหญ่ไปญี่ปุ่นมักจะซื้อขนมติดมือกลับมา รวมถึงที่ร้าน 'Jérôme Cheesecake' ของผมเองในย่านกินซ่า ลูกค้าชาวไทยติดอยู่ใน Top 3 ของกลุ่มลูกค้าทั้งหมด ชีสเค้กของผมอาจจะราคาสูงกว่าในตลาดเจ้าอื่นอยู่เล็กน้อย แต่นั่นเป็นเพราะได้เลือกใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุด เหมือนที่ผมใช้ในร้านอาหาร 3 ดาวมิชลิน เช่น ผลิตภัณฑ์นม จากฮอกไกโด และชีสพิเศษจากแคว้นบาสก์ ประเทศสเปน ที่มีกลิ่นหอมและเนื้อชีสเค้กนุ่มละลายในปากเป็นพิเศษ"ที่จริงชีสเค้กของผมเป็นสูตรทำค่อนข้างยาก เนื่องจากมีความละเอียดอ่อนและต้องใช้ความพิถีพิถันอย่างมาก ที่ญี่ปุ่นผลิตเพียงวันละไม่เกิน 100 ชิ้น ผมจึงคิดว่าไม่สามารถผลิตที่ต่างประเทศได้ แต่ด้วยความโชคดีที่ผมได้รับเชิญจากเชฟเดช ซึ่งเป็นเชฟขนมหวานที่มีชื่อเสียงระดับโลก เขาเองเป็นมืออาชีพด้านนี้มาแล้วเกินกว่า 15 ปี จึงสามารถผลิตชีสเค้กตามสูตรของผมได้ เหมือน 100% กับที่ญี่ปุ่น หรือเผลอๆ อาจจะอร่อยกว่าด้วยซ้ำ" เชฟ Jérôme Quilbeuf กล่าวสำหรับปี 2566 นี้ เชฟเดช คิ้วคชา เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า ให้จับตาช่วงไตรมาส 4 บริษัทจะนำเข้าอีก 1 แบรนด์ ระดับมิชลินจากต่างประเทศ ซึ่งบริษัทได้เตรียมตัวมากว่า 1 ปี โดยได้เซ็นสัญญาตกลงเป็นที่เรียบร้อยและกำลังสรุปทำเลที่ตั้งสำหรับสาขาแรก เพื่อเตรียมเปิดให้ทันช่วงไฮซีซั่นในเดือนธันวาคมนี้'Jérôme Cheesecake' พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ที่ร้าน "Mont Blanc" ชั้น 1 ด้านหน้าโครงการ Chani Residence ซอยทองหล่อ 13 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ