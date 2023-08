จากความชอบ เปลี่ยนเป็นความ “ใช่” คาเฟ่สไตล์ไต้หวัน ERR (เออ) - ภาษาจีน 是 (shi) ที่มีความหมายว่า “ใช่” สู่.. คาเฟ่ที่ใช่ รสชาติที่ใช่ สไตล์ที่ใช่ สำหรับคุณ

ERR (เออ) เริ่มต้นเดินทางด้วยแรงขับเคลื่อนจาก “ความชอบ” ของ คุณเอ พิมล โชติพุฒศิลป์ ที่มักเดินทางไปประเทศไต้หวันอยู่บ่อยๆ เพราะชื่นชอบในชาไต้หวันมาก และยังหลงรักความน่าเอ็นดูของน้ำแข็งใสเป่าปิง (Boabing) จนเกิดเป็นไอเดียทำคาเฟ่สไตล์ไต้หวันขึ้นในประเทศไทย ด้วยคอนเซ็ปต์ “Make You Young and Fun!” เมื่อใดที่ได้ดื่มชา และทานน้ำแข็งใสจาก ERR (เออ) จะทำให้คุณรู้สึกสนุกและเป็นเด็กได้อีกครั้ง โดยมีเจ้ามังกรน่ารัก 4 ตัว โอกิ(Ohki), โนบิ(Nobi), อาริ(Ali) และ ลุยลุย(Lui Lui) คอยเป็นตัวแทนร้าน เพื่อต้อนรับและร่วมเอนจอยในทุกความสนุกไปกับคุณเมื่อทุกอย่างเริ่มขึ้นจากความชอบ ทำให้คุณเอมีแรงผลักดัน และสนุกที่จะเรียนรู้ในเทคนิคการชงชาแบบต่างๆด้วยตัวเอง และยังหมั่นเพิ่มเติมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากประเทศไต้หวัน จีน และไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดให้ได้สูตรเฉพาะของร้าน ERR (เออ) ที่อร่อยแบบไม่เหมือนใคร และที่สำคัญทุกเมนูยังเป็นแบบ Homemade ไม่มีไขมันทรานส์ และปราศจากสารกันบูด ปลอดภัยต่อผู้บริโภคในทุกเพศทุกวัยนอกจากความตั้งใจแล้ว การเลือกใช้วัตถุดิบที่ดี ยังคงเป็นอีกหัวใจหลักของ ERR (เออ) .. โดยเราเลือกใช้ใบชาพรีเมี่ยมนำเข้าจากประเทศไต้หวัน และจีน เพราะเชื่อว่าเป็นแหล่งใบชาคุณภาพดีอันดับต้นๆของโลก มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทั้งกลิ่น และรสชาติ จึงมั่นใจได้เลยว่าชาทุกแก้วของ ERR (เออ) จะมีรสชาติที่พรีเมี่ยมแบบพอดี แต่ยังคงความดั้งเดิมอยู่ เสมือนคุณได้นั่งจิบชาดีๆเคล้าบรรยากาศดีๆที่ประเทศจีนและไต้หวันเลยทีเดียวERR (เออ) มีเครื่องดื่มและของหวานที่หลากหลาย รอต้อนรับลูกค้าทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น ชาไต้หวัน ชาฮ่องกง ชาไทยรอยัล ชาอินเดีย และชาผลไม้จากใบชาของประเทศยูนาน ที่ถูกเสริ์ฟในรูปแบบของ Cold brew Nitro ให้รสชาติที่นุ่มละมุน มีฟองฟุ้งๆละมุนอยู่ในปาก เป็นความลงตัวที่ไม่เหมือนใคร และยังเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย!! และยังมีไข่มุกจิ๊วบราวชูการ์ นำเข้าจากไต้หวัน 100% ที่มีความนุ่มหอม กำลังดี และยังย่อยง่ายกว่าไข่มุกธรรมดาสำหรับเมนูยอดฮิตที่ไม่แพ้ชาก็คือ เป่าปิง (Boabing) น้ำแข็งเกล็ดหิมะหน้าตาตะมุตะมิไม่เหมือนใคร เป็นสูตรเฉพาะของไต้หวันที่ผสมผสานความเป็นตะวันตกไว้อย่างลงตัว มีเนื้อสัมผัสนุ่มลิ้น คล้ายไอศกรีมเจราโต้ แต่มีความละมุนมากกว่าเพราะถูกทำให้เนื้อสัมผัสนุ่มเบาแบบละอองหิมะ เปรียบเสมือนเป็นความสุขของหิมะแรกในฤดูหนาวที่เรารอคอย จนทำให้เมนูนี้ขึ้นแท่นเป็น Signature ของทางร้าน ที่มักสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ผู้คนในทุกครั้งที่เสิร์ฟและก็ยังมีอีกเมนูที่นิยมไม่แพ้กัน จนเรียกว่าเป็นอีก Signature เลยก็ได้ นั่นคือ บิงซูเกาหลี (Korean Bingsu) ที่เสิร์ฟออกมาเป็น “น้องมังกร” เหมือนเป็นตัวแทนความสนุกและความสุขที่ ERR (เออ) ตั้งใจมอบให้ลูกค้าทุกท่าน ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยในทุกคำจะได้รับความสดชื่น (Fresh) จากนมสดแท้ที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมหลัก พร้อม Topping จุใจที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามชอบใจ นำเสริฟ์ในรูปแบบเส้นสายไหมที่เบานุ่ม สดใหม่อย่างพิถีพิถันจานต่อจานด้วยเครื่องทำบิงซูนำเข้าจากประเทศเกาหลี มั่นใจได้เลยว่าจะฟิน ในทุกคำอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียว ถ้าอยากรู้ว่าฟินมากแค่ไหน.. ต้องมาลองกันเท่านั้นยังไม่พอ ERR (เออ) ยังมีเจราโต้ Homemade ที่ใช้ความหวานจากน้ำตาลมะพร้าว (Coconut Sugar) แทนการใช้น้ำตาลทราย และมีให้เลือกหลากหลายรสชาติ ไม่ว่าจะเป็น รสชาไต้หวัน ชารอยัลไทย ชากุหลาบ ชามัทฉะ และรสชาติอื่นๆ สามารถเลือกอร่อยตามความชอบ แต่ไม่เพิ่มภาระน้ำตาลในเลือดสูงอีกด้วยปัจจุบัน ERR (เออ) แบ่งร้านออกเป็น 2 ประเภทประเภทที่ 1 : ร้าน ERR ชาไต้หวัน เน้นเขายเครื่องดื่ม ชานม ชาผลไม้ COLD BREW NITRO และ เครื่องดื่ม 70 % ของหวาน 30 %ประเภทที่ 2 : ร้าน ERR MODERN TAIWANESES DESSERT (Full Up) ที่มีทั้งเมนูของหวานและเครื่องดื่มมากกว่า 80 เมนูส่วนหน้าร้าน ได้มีการนำคาแรกเตอร์ของ “น้องมังกร” มาครีเอทร่วมกับดีไซเนอร์เพื่อสร้างความแตกต่างกันไปในแต่ละสาขา ซึ่งก็จะมี มังกรสีฟ้าจากน้องโอกิ (Ohki), มังกรสีเขียวจากน้องโนบิ (Nobi), มังกรสีส้มจากน้องอาริ (Ali) และมังกรสีชมพูจากน้องลุยลุย (Lui Lui) โดยที่สาขา สวนพลู สาทร และ สาขา Siam Center ชั้น2 จะเป็นโทนมังกรสีฟ้าจากน้องโอกิ (Ohki) และสาขาลีโด้ สยามสแควร์ กำลังถูกรีโนเวทให้เป็นสีชมพู ตามคาแรกเตร์ของน้องลุยลุย (Lui Lui) ซึ่งพร้อมเปิดให้บริการในปลายเดือนสิงหาคมนี้ และสาขาที่ 4 ICONSIAM ซึ่งอยู่ในโซน ICONVELLE ชั้น 5 จะตกแต่งด้วยสีส้มสดใสตามจากน้องอาริ (Ali)โดยความพิเศษของสาขาที่ 4 ICONSIAM คือมีขนมสัญชาติเนเธอร์แลนด์ Stroop Waffle มาวางจำหน่าย โดยไส้ขนมทำจากน้ำผึ้งแท้ ผสมคาราเมลหอมๆ และ Gelato Mont Blanc ที่ฮอตฮิตอยู่ในตอนนี้ สามารถทำได้ไม่เกินวันละ 6- 8 ชุด เพราะมีขั้นตอนการทำที่ใช้เทคนิคพิเศษ และขายในราคาทุนเพื่อเป็นการคืนกำไรแก่ลูกค้า นอกจากนี้ด้วยความรักในงาน Craft และงาน Handmade อยู่เป็นทุนเดิม ในสาขานี้จึงเลือกใช้จานและถ้วยที่ปั้นขึ้นด้วยมือตาม คาแรกเตอร์ของน้องมังกรทั้ง 4 และมีจำหน่ายในร้าน อาทิเช่น เสื้อ หมวก ถ้วย ฯลฯโปรโมชั่นฉลองเปิดสาขาใหม่ ตลอดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 นี้ เมื่อซื้อเครื่องดื่ม 1 แก้ว แก้วที่ 2 ลดทันที 50% Buy 1 Free 1 พร้อมเสิร์ฟแล้วที่ ICONSIAM โซน Iconville ชั้น 5นอกจากนี้ คุณเอ พิมล โชติพุฒศิลป์ ยังได้ฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่กำลังสนใจอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เอาไว้ด้วยว่า “ร้าน ERR (เออ) มีแรงบันดาลใจจากที่ตัวเองร้านชอบทานชาไต้หวันมาก ตอนนั้นเป็นช่วงจุดเปลี่ยนของการทำธุรกิจพอดี จากการช่วยครอบครัวบริหารโรงงานบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ของธุรกิจ (บริษัทแพคพรินเตอร์ จำกัด) มานานนับ 20 ปี ได้มีโอกาสดูแลลูกค้าในอุตสาหกรรมเบเกอรี่ ไอศกรีม และอาหาร จนถึงจุดอิ่มตัว แต่ก็ยังคงรักในงานบริการ จึงอยากทำธุรกิจเครื่องดื่มและของหวานตามความชอบของตัวเอง โดยส่วนตัวชอบ เดินทางไปประเทศไต้หวันอยู่บ่อยๆ เพราะชอบทานชานมไต้หวันมาก และยังชอบความน่ารักของน้ำแข็งสไตล์ เป่าปิง (Boabing) มากอีกด้วย“ร้าน ERR (เออ) มั่นใจว่าจะเข้ามาแบ่งส่วนการตลาดคาเฟ่ของหวานได้ ด้วยจุดเด่น และคุณภาพสินค้า ทั้งยังมีเมนูที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกอย่างเพลิดเพลิน ภายในอีก 2 ปี ข้างหน้าเราขยายเพิ่มขึ้นไปเป็น 10 สาขา และเปิดขายแฟรน์ไชส์ (Franchise) ได้อย่างเป็นทางการ ตามความสนใจของผู้ประกอบการ ที่มีการติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง” ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 091 549 5415 หรือ facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100047337772267