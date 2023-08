นินเทนโดสวิตช์ยอดทะลุ 129 ล้านเครื่อง "เซลด้า" ภาคใหม่มาแรง

รายงานรอบนี้เป็นการนับระหว่างเดือนเมษายนขึ้นปีงบประมาณใหม่จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน โดยรายงานครั้งก่อนตัดยอดสิ้นเดือนมีนาคมอยู่ที่ 125.62 ล้านเครื่อง ขายเพิ่มมาอีก 3.91 ล้านภายใน 3 เดือน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2022 เคยทำเอาไว้ 3.43 ล้านสำหรับเป้าหมายทั้งปีของนินเทนโดเองก็ประเมินไว้ที่ 15 ล้านเครื่องไม่เปลี่ยนจากรอบก่อน โดยทางบริษัทมองว่าเป็นการแผ่วลงตามระยะเวลาหลังวางจำหน่ายเครื่องครั้งแรกตั้งแต่ปี 2017ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมยอดขายสวิตช์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคือเกมเซลด้าภาคใหม่ Tears of the Kingdom วางจำหน่ายเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม มีการประกาศว่าสุดสัปดาห์แรกขายทะลุ 10 ล้านชุด และตัวเลขอัพเดตล่าสุดสิ้นเดือนมิถุนายนก็ไปไกลถึง 18.51 ล้านแล้วในฝั่งธุรกิจ IP หนังโรง เดอะซูเปอร์มาริโอบราเธอร์สมูฟวี่ ก็มียอดคนดูราว 168.1 ล้านอิงจากข้อมูลของค่ายยูนิเวอร์แซลและทำเงินไปถึง 1.349 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แถมยังช่วยให้คนหันมาสนใจแฟรนไชส์มาริโอมากขึ้น ดันยอดขายเกม Mario Kart 8 Deluxe เพิ่มอีก 1.67 ล้านรวมหมดล่าสุด 55.46 ล้านเข้าไปแล้วหลังจากนี้ เกมฟอร์มใหญ่ที่กำลังจะตามมาก็มี Super Mario Bros. Wonder กลับสู่แนวแอคชันตะลุยด่านสองมิติ ยอดนักสืบพิคาชูภาคต่อ Super Mario RPG ฉบับรีเมก และเกมใหม่ยังไม่เผยชื่อที่มีเจ้าหญิงพีชเป็นตัวเอก