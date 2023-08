“แกมโบล” ทุ่ม 10 ล.ขยายนิวเจน เปิดตัวแอมบาสเดอร์ “เจมส์-ธีรดนย์”

ผู้จัดการรายวัน 360 - แกมโบล (GAMBOL) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าลำลองแบรนด์คนไทย ถือเป็นการอัพเลเวลแบรนด์กับการครบรอบก้าวสู่ปีที่ 21 ของแกมโบล พร้อมเปิดตัวแอมบาสเดอร์ “เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ” อย่างเป็นทางการ เพื่อตอกย้ำแบรนด์ดีเอ็นเอของแกมโบล ผ่านแคมเปญ “Move to the New Discovery” #ยิ่งมูฟยิ่งค้นพบสิ่งใหม่ๆ กับแอมบาสเดอร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่ภาพลักษณ์ของหนุ่มเจมส์ แฟชั่นสไตล์ Unisex หลากหลายแบบแต่โดดเด่นไม่เหมือนใคร หวังขยายกลุ่ม New Target หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นนายนิติ กิจกำจาย กรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด เปิดเผยว่า “ในปี2566นี้แกมโบลได้เปิดตัว “เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ” เป็นแอมบาสเดอร์คนใหม่ ในฐานะตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่มี Passion ความมุ่งมั่น ในการทำสิ่งต่างๆ ที่ใช่สำหรับตนเองจนประสบความสำเร็จ ทั้งบทบาทของนักแสดง คนรักแฟชั่นที่ทางแบรนด์มองเห็นถึงดีเอ็นเอ ที่มีไลฟ์สไตล์เน้นความสบายที่ตรงกัน บวกกับเจมส์เป็นคนชอบแต่งตัวสบายๆ มีชีวิตชีวา เน้นความสนุกและความหลากหลายในแต่ละวัน และเป็นแฟชั่นนิสต้าตัวจริง“จุดนี้เลยทำให้ทางแบรนด์มองเห็น สอดคล้องกับจุดแข็งของแบรนด์ที่ต้องการให้ผู้บริโภคเลือกชีวิตที่สบายให้ตัวเอง ก็เหมือนการเลือกรองเท้าคู่ที่ใช่ ก็ต้องนึกถึงรองเท้าแบรนด์แกมโบล”สำหรับในไตรมาสสามนี้ แกมโบลยังคงเดินหน้าสร้างกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่องร่วมกับ “เจมส์-ธีรดนย์” เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์และเพิ่ม Engagement กับกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ สร้างความแตกต่างของแบรนด์ให้ฉีกออกไปจากที่ผ่านมา โดยในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2566 จะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องร่วมกับเจมส์ แอมบาสเดอร์ อย่างกิจกรรม GAMBOL X JamyJamess ชวนไปมูฟในสไตล์ MUSIC ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวดนตรีสุดมันส์มาร่วมออกแบบลุคให้โดดเด่น GAMBOL NEW DISCOVERY แบบ Trendy20 New Product อาทิ GAMBOL รุ่น slip-on, รุ่น Hype, รุ่น Twist, รุ่น Duo, รุ่น Iconic ไม่ว่าลุคไหนก็ดูเข้ากันด้วยดีไซน์เรียบง่ายและสตรีท รวมทั้งขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ของแต่ละรุ่นแต่ละดีไซน์ได้มากขึ้น“โดยคาดหวังว่าจะผลักดันให้แกมโบลสามารถโตขึ้นได้ถึงอย่างน้อย30% และสามารถทำผลกำไรในปีได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้วางเป้าแกมโบลก้าวสู่แบรนด์รองเท้าที่ครองในใจผู้บริโภค โดยถ่ายทอดผ่านการสื่อสารรูปแบบใหม่ อาทิ เช่น การทำการตลาดออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ รวมถึงการทำ collaborations ร่วมกับพาร์ทเนอร์อย่าง สโมสรฟุตบอล Liverpool FC และสไตล์แอมบาสเดอร์ อย่างเจมส์-ธีรดนย์ เพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มครอบครัว กีฬา และกลุ่มคน GEN X-Y มากยิ่งขึ้น พร้อมตอกย้ำความเป็น 1 สำหรับแบรนด์รองเท้าแตะลำลองในใจวัยรุ่น” นายนิติฯ กล่าว