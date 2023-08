กรมพัฒน์ฯ โชว์ผลงานปี 66 ปั้นร้านค้าชุมชนต้นแบบขายออนไลน์ 21 ชุมชน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการจัดกิจกรรม Digital Village Success Sharing : เล่าขานความสำเร็จชุมชน Digital เพื่อประกาศความสำเร็จโครงการ “สร้างชุมชนออนไลน์ สร้างรายได้ธุรกิจ Digital Village by DBD” ปี 2566 ที่ Aube (โอบ) ราชพฤกษ์ ว่า การจัดทำโครงการในปีนี้ มีชุมชนต้นแบบเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 21 ชุมชน มีผู้ประกอบการรวม 382 ราย โดยกรมได้จัดกิจกรรม Workshop เชิงลึก เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนและการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ ซึ่งผลของการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี 21 ชุมชนสามารถเปิดร้านค้าชุมชนออนไลน์ต้นแบบ ทั้งบน Social Commerce และ e-Marketplace ได้แก่ Facebook , Line Shopping , TikTok Shop , และ Lazada รวม 42 ร้านค้า และกรมฯ จะเร่งผลักดันร้านค้าอื่น ๆ ให้มีความพร้อมเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์ได้ต่อไปทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นและสร้างการรับรู้ให้สินค้าชุมชนบนช่องทางออนไลน์ของ 21 ชุมชนต้นแบบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรมได้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ชุมชนออนไลน์ต้นแบบผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนผ่าน Facebook Page ของชุมชน โดยมีการเข้าถึงรวมกว่า 3,000,000 Reach พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ชุมชนต้นแบบผ่าน Social Media ของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Influencer) ที่มีผู้ติดตามรวมกว่า 13,000,000 คน ตลอดจนจัดทำและเผยแพร่คลิปวิดีโอสั้น เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างโอกาสทางการตลาดให้ชุมชนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นด้วยสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ กรมได้มีการมอบรางวัล “Best of Digital Village by DBD 2023” ให้แก่ชุมชนที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นในการพัฒนามากที่สุดของปี 2566 เพื่อเป็นต้นแบบชุมชนออนไลน์ที่เข้มแข็ง สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนอื่น ๆ ยกระดับศักยภาพด้าน e-Commerce จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบจำนวน 31 ชุมชน ได้แก่ ปี 2562-2565 จำนวน 10 ชุมชน และชุมชนต้นแบบปี 2566 จำนวน 21 ชุมชนส่วนแผนงานในอนาคต กรมได้วางทิศทางในการส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนให้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมรักษ์โลก หรือ Green Innovation ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ของไทย และสอดคล้องกับกระแสการค้าโลก เพื่อให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถต่อยอด BCG Model เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมภาพลักษณ์ และยกระดับรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินโครงการ Digital Village by DBD อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2562-2566 เกิดชุมชนออนไลน์ต้นแบบแล้วทั้งสิ้น 76 ชุมชน จาก 50 จังหวัด โดยตั้งเป้าขยายการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถดึงศักยภาพจากอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสานกับการทำการตลาดออนไลน์ให้สินค้าชุมชนสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น