“Lotus’s Eatery” แหล่งแฮงเอาท์ ศูนย์อาหารStand Alone นอกพื้นที่โลตัส

ผู้จัดการรายวัน 360 -โลตัส เดินหน้าการเป็น Inspiring Fresh & Food Destination จุดหมายปลายทางสำหรับอาหารและอาหารสดคุณภาพสูง เสิร์ฟความอร่อยขยายออกนอกพื้นที่โลตัส เปิดตัว Lotus’s Eatery ศูนย์อาหาร แบบ Stand Alone ครั้งแรก! ในโครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค (อีสต์) ชั้น 2 บนพื้นที่กว่า 1,500 ตร.ม. จัดเต็มกว่า 50 ร้านค้า ทั้งสตรีทฟู้ดชื่อดังและร้านมิชลินไกด์ ครบรสชาติคาวหวาน ชูคอนเซ็ปต์ “All day dining, delight every meal” และพิเศษกว่าการเป็นศูนย์อาหาร แต่อัพเลเวลเป็นแหล่งแฮงก์เอ้าต์แห่งใหม่ของชาวออฟฟิศและผู้ใช้ชีวิตในย่านสุขุมวิท รองรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตกิน-ดื่ม-แฮงก์เอ้าต์ ตั้งแต่เช้าถึงค่ำนางสาวเบญจวรรณ อ่องศรี ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารพื้นที่ศูนย์การค้า โลตัส กล่าวว่า “โลตัส มุ่งมั่นในการเป็น Inspiring Fresh & Food Destination จุดหมายปลายทางสำหรับอาหารและอาหารสดคุณภาพสูง ผ่านการคัดสรรสินค้าอาหารที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทั้งสินค้านำเข้าจากทั่วทุกมุมโลก สินค้าจากแหล่งที่ดีที่สุดในประเทศไทย สินค้าส่งตรงจากเกษตรกรไทย และในพื้นที่ศูนย์การค้า ก็มีพันธมิตรร้านค้าร้านอาหารหลากหลายประเภทที่เติมเต็มไลฟ์สไตล์การกินทุกรสชาติ และมีโซนฟู้ดคอร์ทที่อยู่คู่โลตัสกว่า 20 ปี ที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าทุกเพศทุกวัย จากความโดดเด่นเรื่องความหลากหลายของอาหาร ราคาจับต้องได้ คุณภาพคุ้มราคาล่าสุด โลตัสก้าวสู่การพัฒนาอีกขั้น ในการนำจุดแข็ง Inspiring Fresh & Food Destination ขยายออกไปเสิร์ฟความอร่อยนอกพื้นที่ของโลตัส พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ เปิด “Lotus’s Eatery” แห่งแรกที่โครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค บนพื้นที่กว่า 1,500 ตร.ม. ที่มีร้านค้าชื่อดังมากกว่า 50 ร้าน ยกระดับการเป็นมากกว่าศูนย์อาหาร แต่เป็นแหล่งแฮงก์เอ้าต์แห่งใหม่ของพนักงานออฟฟิศและผู้ที่ใช้ชีวิตในโซนสุขุมวิทตอนปลาย ในคอนเซ็ปต์ “All day dining, delight every meal” สุขทุกมื้อทุกวัน ครบครันทั้งร้านสตรีทฟู้ดชื่อดังและร้านระดับมิชลินไกด์โดยเป็นการให้บริการแบบไร้เงินสด (Cashless) ที่ลูกค้าสามารถจ่ายเงินผ่านระบบโมบายแบ้งกิ้งและแอปพลิเคชัน True Money Wallet และยังมีแพลตฟอร์ม Lotus’s Eatery SMART Ordering ที่ลูกค้าสามารถเลือกดูเมนูอาหารของทุกร้านและกดสั่งอาหารและชำระเงินได้ทันที โดยไม่ต้องเดินไปสั่งที่ร้าน สั่งอาหารแบบสมาร์ทยิ่งขึ้นและช่วยลดเวลาการรอคิวหน้าร้าน โดยมีโซนที่นั่งตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทั้งโซน Chillaxing จิบกาแฟทานขนมแบบชิล ๆ โซน Main Dining สำหรับทานอาหารมื้อหลักแบบจัดเต็ม และโซน Night Area สำหรับกินดื่มสังสรรค์ และมีโซนดนตรีสดในบรรยากาศชิล ๆ จึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งแฮงก์เอ้าต์แห่งใหม่ของคนย่านนี้โดยโลตัส พร้อมเสิร์ฟความรู้สึกดีดีในทุกมื้ออาหารตั้งแต่เช้าถึงค่ำ เพื่อรองรับความต้องการในการใช้ชีวิตของพนักงานออฟฟิศในโครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค และผู้ที่อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมที่โครงการแห่งนี้ด้วย ตลอดจนเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในย่านนี้ เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางความอร่อยและรองรับไลฟ์สไตล์การกินดื่ม สร้างความรู้สึกดีดีในทุกวันLotus’s Eatery เปิดให้บริการ 10.00 – 22.00 น. และมีร้านอาหารที่เปิดให้บริการเสิร์ฟอาหารเช้าก่อนในช่วง 08.00 น. ตั้งอยู่ในโครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค (อีสต์) บริเวณชั้น 2