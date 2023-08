อิ่มอร่อยเทสติ้งเมนูมื้อพิเศษฉลองวันแม่ กับอาหารสไตล์อิซากายะ ที่ห้องอาหารซูม่า

บอกรักแม่ด้วยมื้อพิเศษที่ ซูม่า กรุงเทพฯ กับอาหารสไตล์อิซากายะแบบเทสติ้งเมนู รวมครบทุกวัตถุดิบระดับพรีเมียมซูม่า (Zuma) ห้องอาหารญี่ปุ่นสไตล์อิซากายะร่วมสมัยยอดนิยมในกรุงเทพฯ ขอนำเสนอประสบการณ์สุดพิเศษในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ บอกรักผู้หญิงคนสำคัญด้วยอาหารญี่ปุ่นแสนอร่อย ที่ทุกคนในครอบครัวจะสามารถใช้เวลาพร้อมหน้าพร้อมตากันในวันหยุดได้อย่างอบอุ่นเทสติ้งเมนูในเทศกาลวันแม่ ราคา 1,700++ บาทต่อคน ให้บริการเฉพาะวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 พร้อมเสิร์ฟเมนูซิกเนเจอร์ของห้องอาหารหลายจาน อาทิ ปลากระพงขาวแล่บาง ราดด้วยซอสทรัฟเฟิลยุซุ ที่เข้ากันได้อย่างดี ท็อปด้วยไข่ปลาแซลมอน (Thinly Sliced Sea Bass with Yuzu, Truffle Oil and Salmon Roe) มากิเทมปุระกุ้ง (Prawn Tempura Maki) โกโบดอง พร้อมซอสไข่ปลาและวาซาบิ (Pickled Gobo and Wasabi Mentaiko Sauce)ซูชิและซาชิมิจานรวม (Sushi and Sashimi Platter) เนื้อสันในย่างราดซอสเผ็ดหวาน โรยด้วยต้นหอม (Spicy Beef Tenderloin with Sesame, Red Chilli and Sweet Soy) แซลมอนเทอริยากิ เสิร์ฟพร้อมแตงกวาดอง (Salmon Teriyaki with Pickled Cucumber) และอีกหลายเมนูปิดท้ายมื้อพิเศษในเทศกาลวันแม่ ด้วยขนมหวานที่เชฟสร้างสรรค์มาเพื่อโอกาสนี้โดยเฉพาะ กับ มูสชาข้าวญี่ปุ่นคั่ว และชาเขียว เสิร์ฟพร้อมไวท์ช็อกโกแลต มาพร้อมของหวานอีกหลายชนิด และผลไม้ประจำฤดูกาล ตกแต่งอย่างสวยงาม ให้คุณแม่ และคนในครอบครัวได้อร่อยร่วมกัน แสดงออกซึ่งความรักที่ไม่มีวันหมดห้องอาหารซูม่า ให้บริการมื้อเที่ยงวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 11.30 – 15.00 น. มื้อเย็นวันจันทร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 23.00 น. บรันช์ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 15.00 น. บาร์วันจันทร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.30 – 23.00 น.