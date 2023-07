กรมเจรจาฯ ติวเข้มผู้บริหารรุ่นใหม่ สร้างเครือข่าย FTA ขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่” หรือ “ไนซ์” (New International Commerce Course for Executives: NIC2E) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา กระทรวงพาณิชย์ ว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความตกลงการค้าเสรี (FTA) การค้าระหว่างประเทศ ทิศทางเศรษฐกิจการค้าของตลาดโลก และการสร้างเครือข่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้าน FTA โดยกรมได้นำวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการสำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 หลังจากที่ได้เสียงตอบรับอย่างดี โดยในปีนี้ กรมได้เชิญผู้บริหารรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาควิชาการ หน่วยงานด้านความมั่นคง และสื่อสารมวลชน รวมกว่า 60 ราย เข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการด้านการค้าระหว่างประเทศ รวม 30 ชั่วโมง ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจ อาทิ 1) อนาคตการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2) การวิเคราะห์ Strategic Foresight กับการสร้างโอกาสการค้าระหว่างประเทศใน ASEAN 3) WTO กับทิศทางการค้าระหว่างประเทศในอนาคต 4) บทบาทของเทคโนโลยี และ E-Commerce กับการค้าระหว่างประเทศ 5) ด้านความมั่นคงและเสถียรภาพระหว่างประเทศ 6) การพัฒนานวัตกรรมกับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และ 7) ด้านสิ่งแวดล้อม BCG คาร์บอนเครดิต และ CBAMนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอบรม Bootcamp 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกันระดมสมองจัดทำ workshop เชิงปฏิบัติการ และนำเสนอยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ผ่านการทำ Future Foresight and Strategy เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับกำหนดกลยุทธ์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทยในอนาคต และแนวนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอีกด้วย“การอบรมหลักสูตร NIC2E ครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ FTA และการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งจะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศมิติใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนต่อไป” นางอรมนกล่าว