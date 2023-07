LUXX ลงสนามเอเชียแปซิฟิก เจาะตลาดบิวตี้-แฮร์

ผู้จัดการรายวัน 360 - LUXX ผู้นำนวัตกรรมความงามและเส้นผมจากอเมริกา บุกตลาดเปิดตัวในเอเชียแปซิฟิกอย่างเป็นทางการ พร้อมฉลองครบรอบ 3 ปี อัดโปรโมชั่นพิเศษสุดนางสาวเพีย ชัญญา ประธานกรรมการบริหาร LUXX ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เปิดเผยว่า LUXX เป็นผู้นำนวัตกรรมความงามและเส้นผมจากอเมริกา ภายใต้แนวคิด BEAUTY INNOVATION FOR WOMAN, BY WOMAN เปิดตัวในเอเชียแปซิฟิกอย่างเป็นทางการ พร้อมฉลองครบรอบ 3 ปีแห่งความสำเร็จของ LUXX ทั่วโลก ชูจุดขายด้านนวัตกรรมเพื่อความงามแบบ All in One ด้วยกลยุทธ์ Experience Marketing สร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและแบรนด์ผ่านประสบการณ์ร่วมที่ทำให้เกิดความประทับใจและจดจำแบรนด์ ควบคู่กับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและแบรนด์ LUXX อย่างต่อเนื่องในวงกว้างหลังจากนี้รวมทั้งสร้างสรรค์ต่อยอดพัฒนานวัตกรรมในทุกมิติเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตอบทุกโจทย์ความต้องการอย่างสูงสุด หลังบุกตลาดเอเชียอย่างเป็นทางการ และเปิดตัวโกลบอลแคมเปญ End Violence Against Women โดยนำรายได้ 3% ของทุกยอดการสั่งซื้อ ตั้งแต่เดือน มี.ค. - ธ.ค. 2566 ร่วมสมทบทุนองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Women เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี และช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกทำร้ายและคุกคามทั้งทางเพศ ร่างกายและจิตใจ จากคนในครอบครัวและคนแปลกหน้า ซึ่งมีจำนวนมากขึ้น และเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบระยะยาวที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลกไลน์ผลิตภัณฑ์ไฮไลท์สำหรับเมคอัพ LUXX Liner Pro อายไลเนอร์แสตมป์ 4 in 1 ชนิดน้ำ เปิดตัวในประเทศไทยเป็นครั้งแรก หมดปัญหาการเขียนไลเนอร์เลอะหรือไม่เท่ากัน ราคา 790 บาท และ LUXX Lashcara Pro Kit ชุดเซ็ทขนตาแบบช่อ มาพร้อมน้ำยาติดขนตา, เจลล็อคขนตา, ออยล์ถอดขนตาและคีมหนีบขนตา ราคา 1,090 บาทด้านไลน์ผลิตภัณฑ์ลักชัวรีสำหรับเส้นผม LUXX Air Pro™ 2 ไดร์เป่าผมนวัตกรรมใหม่ดีไซน์โมเดิร์นเหมาะกับการจัดแต่งทรงผมแต่ละแบบมาพร้อมหัวแปรงที่สามารถเปลี่ยนได้ นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรม Cool Shot ที่ช่วยล็อคทรงผมให้ทุกลุคอยู่ได้นานขึ้น ขณะเดียวกันก็ใช้เวลาจัดแต่งทรงน้อยลงตอบทุกโจทย์ของคนยุคใหม่ ราคาเริ่มต้น 7,190 บาทในโอกาสครบรอบ 3 ปี โปรโมชั่นพิเศษสุด! ผลิตภัณฑ์ LUXX ลด 30% ทุกชิ้น และเปิดให้พรีออเดอร์ LUXX Air Pro™ 2 Secrecy Black Special Edition ครั้งแรกในประเทศไทย เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านไลน์ @Luxxstore ระหว่างวันที่ 24 ก.ค. - 8 ส.ค. 2566 เท่านั้น สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.luxxstore.com, Line OA : @luxxstore, Beauty Lab สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G, FIRSTER สาขาคิง เพาเวอร์ รางน้ำและสาขาสยามสแควร์ ซอย 7 หรือช็อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Luxx Official Store บน LAZADA, Shopee, Line Shopping และ TikTok Shop