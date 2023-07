“นุนิว-ณฐ” ชวนผมสวย เท่ห์ จัดทรงง่าย ไปกับ เลอซาช่า “LESASHA NEW SMART INNOVATION” ในเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด กับ LESASHA SMART BLDC JET HAIR DRYER

LESASHA (เลอซาช่า) แบรนด์ผู้นำอันดับ 1 อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมในประเทศไทย จัดงานเปิดตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีจัดแต่งทรงผมรุ่นใหม่ล่าสุด ภายใต้ชื่องาน “LESASHA NEW SMART INNOVATION” เสกผมสวยขั้นสุดในทุกสไตล์ มาพร้อมกับไดร์เป่าผมรุ่นทรงพลัง LESASHA Smart BLDC Jet รูปทรงขนาดกะทัดรัด ด้วยฟังก์ชั่นแรงบิดสูงแต่น้ำหนักเบา และ LESASHA Hybrid Smart Hair Crimper เครื่องหนีบผมรุ่นพิเศษดีไซน์รูปแบบใหม่ด้วยแผ่นหนีบขนาดเล็ก หนีบได้ทุกสไตล์พร้อมช่วยดูแลไม่ทำให้ผมเสีย ทั้งหมดออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกสภาพเส้นผมของทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ภายในงานที่จัดขึ้นพบกับบูธผลิตภัณฑ์ให้ลองใช้งานจริงโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากเลอซาช่าพร้อมให้คำแนะนำ และกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ และ ณฐ-ณฐสิชณ์ เอื้อเอกสิชฌ์ มาร่วมสร้างสีสันด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ นอกจากนี้ยังมีดาราสาวชื่อดัง แอริน-สิรีภรณ์ ยุกตะทัต พร้อมเหล่าบิวตี้ บล็อกเกอร์มาร่วมเนรมิตลุคจัดแต่งทรงผมให้ลอนสวยเด้งเป็นธรรมชาติจากอุปกรณ์ไดร์เป่าผมและเครื่องหนีบรุ่นใหม่ของเลอซาช่า ที่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 1 โซน Cนางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีจัดแต่งทรงผมคุณภาพสำหรับทุกคนมาโดยตลอด เพื่อตอกย้ำการเป็นแบรนด์ผู้นำอันดับ 1 ด้านอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมในประเทศไทย ในงานครั้งนี้เราได้นำผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยเฉพาะอุปกรณ์ไดร์เป่าผมและเครื่องหนีบรุ่นใหม่ที่เรานำมาเปิดตัวในงาน “LESASHA NEW SMART INNOVATION” ครั้งนี้ได้ถูกคิดค้นและพัฒนามาเป็นอย่างดีกับรูปลักษณ์แบบใหม่ ดีไซน์สวย ขนาดพอดีจับถนัดมือ ช่วยให้ใช้งานง่าย พร้อมฟังก์ชั่นที่ตอบสนองการใช้งานจริง ซึ่งเทคโนโลยีที่ออกแบบมานั้นนอกจากจะช่วยให้การจัดแต่งทรงผมเป็นเรื่องง่ายแล้ว เรายังมีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ช่วยบำรุงและปกป้องสภาพเส้นผมไม่ทำให้ผมชี้ฟู หมดห่วงเรื่องผมเสีย ช่วยเติมเต็มความมั่นใจให้กับทุกลุค ทุกสไตล์ตามที่ทุกคนต้องการได้อย่างแน่นอนค่ะ”LESASHA Smart BLDC Jet ราคา 8,900 บาทเลอซาช่า สมาร์ท บีแอลดีซี เจ็ท เทคโนโลยีไดร์เป่าผมอัจฉริยะ เสียงเบา แข็งแรงทนทานและมีน้ำหนักเบา ด้วยแรงบิดสูงจากนวัตกรรมเทคโลยีมอเตอร์ BLDC กำลังไฟ 1800 วัตต์ ตัวเครื่องมี Purified Ionic Technology เทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่ช่วยปล่อยไอออนประจุลบซึ่งช่วยลดกระแสไฟฟ้าสถิต ป้องกันไม่ให้เกิดผมชี้ฟูขณะใช้งาน เสริมเกราะป้องกันและเพิ่มความแข็งแรงพร้อมดูแลปลายผมให้เรียบ ช่วยให้ผมนุ่มสลวยยาวนานยิ่งขึ้น เลอซาช่า สมาร์ท บีแอลซีดี เจ็ท มีโหมดควบคุมอุณหภูมิได้ถึง 4 ระดับBaby โหมดเบบี้ทำงานควบคุมด้วยอุณหภูมิที่อ่อนโยนCare โหมดแคร์ทำงานด้วยกำลังลมอ่อนโยนช่วยปกป้องเส้นผมในขณะที่เป่าผมแห้งScalp โหมดช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นหนังศรีษะและสร้างเกราะป้องกันพร้อมเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมTurbo โหมดเทอร์โบ ช่วยให้ผมแห้งอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งศรีษะโดยไม่ทำให้ผมเสียโหมดแสดงผลด้วยจอ LED ทรงกลมสุดล้ำที่ช่วยทำให้ง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี Auto Cleansing Function โหมดการทำความสะอาดภายในตัวเครื่องอย่างอัจฉริยะLESASHA Hybrid Smart Hair Crimper ราคา 1,490 บาทเครื่องหนีบผมเลอชาซ่า สมาร์ท ไฮบริด เครื่องหนีบขนาดเล็กพิเศษมาพร้อมกับรูปทรงแบบใหม่ จับถนัดมือ สะดวกสบายต่อใช้งาน ด้วยดีไซน์ Slim Plate ที่ช่วยจัดแต่งทรงผมให้เป็นไปอย่างง่ายดายหลากหลายสไตล์ตามต้องการ แผ่นหนีบเคลือบด้วยเซรามิกที่เป็นส่วนช่วยสำคัญในการควบคุบอุณหภูมิขณะใช้งาน ซึ่งทำให้ร้อนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้หนีบผมได้เรียบ ลื่น อยู่ทรง ไม่มีสะดุดLESASHA NEW SMART INNOVATION เสกผมสวยขั้นสุดในทุกสไตล์ด้วยพลังเทคโนโลยีจากเลอซาช่า#LESASHA #SmartBLDCJet #LESASHAxNuNewNat