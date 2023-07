ผู้ประกอบการ SME ปลื้ม แคมเปญ “SME POWER UP 2023” พัฒนาช่องทางตลาดสร้างยอดขาย

ผู้ประกอบการ SME ชวนช้อปแคมเปญ “SME POWER UP 2023” ปลื้ม สสว. จับมือ ช้อปปี้ หนุนสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า 1,000 ราย ขยายช่องทางตลาดต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาศักยภาพบนแพลตฟอร์มออนไลน์น.ส.เหมือนแพร พวงแก้ว ผู้ประกอบการจาก “ร้านละเอียดลออ” เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีและดีใจที่ได้รับโอกาสเข้าร่วม แคมเปญ SME POWER UP 2023 เพราะเป็นการเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าผ่านช้อปปี้ อีกทั้งยังมีโปรโมชั่น โค้ดส่วนลด ทำให้ช่วยดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น โดยหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ ทำให้ยอดขายของร้านเพิ่มขึ้น มีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่อาจยังไม่เคยลอง ไม่เคยซื้อสินค้าของร้าน เมื่อมีโค้ดส่วนลดทำให้ช่วยกระตุ้นให้อยากทดลองใช้ ขณะที่ลูกค้าประจำที่เคยซื้ออยู่แล้ว พอมีโค้ดส่วนลดก็ทำให้เขาสั่งซื้อมากขึ้น“ขอบคุณ สสว. ที่ได้จัดโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้น อยากให้จัดเรื่อยๆ เพราะได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย รวมทั้งยังคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประกอบการตั้งแต่ขนาดย่อย จนถึงขนาดกลาง มีการแนะนำโครงการอื่นๆ ของ สสว. ที่ทำให้ได้พัฒนาด้านอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตโดยมี สสว. คอยเป็นพี่เลี้ยง หากมีโอกาสจะคอยติดตามและเข้าร่วมโครงการอื่นๆ ด้วย” น.ส.เหมือนแพรกล่าวน.ส.ปวีณา ฉายะบุตร ผู้ประกอบการ “ร้าน Crispy Fish by Delish” กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ เพราะเหมือนได้ยกระดับสินค้ามากขึ้น มีโอกาสได้เข้าไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจออนไลน์ ช่องทางการจัดจำหน่าย และในเรื่องเทคนิคการขายออนไลน์ต่างๆ การเขียนคอนเทนต์ หรือรายละเอียดต่างๆที่จะทำให้คนรู้จักสินค้ามากขึ้น“การเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ ได้ทำให้มีคนรู้จักเรามากขึ้น พูดถึงสินค้าเรามากขึ้น บางคนก็มั่นใจในร้านเรามากขึ้นเพราะเรามีหน่วยงานรับรอง เพราะช่วงก่อนคนจะกลัวว่าซื้อแล้วจะไม่ได้ของ การเข้าร่วมครั้งนี้นอกจากจะได้ลูกค้าเพิ่มแล้ว ยังได้สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ สร้างความมั่นใจให้ลูกค้ากล้าที่จะกดสั่งซื้อสินค้าของร้านเราด้วยค่ะ ต้องขอบคุณ สสว. ที่ให้โอกาสร้านเข้าร่วมโครงการ อยากให้มีโครงการแบบนี้ออกมาเรื่อยๆ” นางสาวปวีณากล่าวด้านน.ส.พิชญ์สินี จีราพันธุ์ ผู้ประกอบการ “ร้าน Top Tab มะพร้าวอัดเม็ด” กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการนี้ช่วยโปรโมตร้านและสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น สร้างการรับรู้ในวงกว้างขึ้น การแจกโค้ดส่วนลดของแคมเปญมีส่วนทำให้ลูกค้ามีการตัดสินใจซื้อในปริมาณที่เพิ่มขึ้น และเมื่ออยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างช้อปปี้ ทำให้มีลูกค้ารายใหม่ๆ เข้ามาเห็นร้านและลองกดซื้อสินค้า“ขอบคุณ สสว. ที่ทำโครงการนี้ แม้จะมีระยะเวลาไม่ยาวมาก แต่ก็ได้เพิ่มประสบการณ์การทำตลาดบนช้อปปี้เพิ่มขึ้น อยากให้มีโครงการดีๆ แบบนี้เรื่อยๆ เพราะช่วยเน้นเรื่องการตลาด การขาย การจัดแคมเปญ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ควบคู่กันไป” น.ส.พิชญ์สินีกล่าวขณะที่นายกรัณย์ วนะภูติ ผู้ประกอบการ “ร้าน หอม-ละ-เอย” กล่าวว่า นับเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้เข้าร่วมโครงการ ทำให้มีโอกาสขยายการรับรู้ไปยังกลุ่มลูกค้าได้กว้างมากขึ้น ทำให้มีลูกค้ารายใหม่ๆ เข้ามาเลือกซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น ยิ่งมีการแจกโค้ดส่วนลดจากแคมเปญ ลูกค้ารายเดิมที่เคยซื้ออยู่แล้วก็ซื้อเพิ่มขึ้น ลูกค้ารายใหม่ที่ไม่เคยซื้อก็กล้าลองซื้อไป ส่งผลให้ยอดขายของร้านเพิ่มขึ้นด้วย“อยากให้ สสว. จัดโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการนำเสนอสินค้า การโปรโมตสินค้าแบบนี้ต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสการขายให้ผู้ประกอบการ SME อื่นๆ ได้มีประสบการณ์ในการเปิดตลาดออนไลน์ และเรียนรู้การตลาดช่องทางใหม่ๆ เพิ่มขึ้น” นายกรัณย์กล่าวทั้งนี้แคมเปญ “SME POWER UP 2023” บนแพลตฟอร์ม Shopee จัดขึ้นระหว่าง 8 มิถุนายน – 6 กันยายน 2566 ภายใต้ “งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเพื่อการประกอบการ” ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ Shopee โดยมีการส่งเสริมการขายพร้อมโปรโมชันและโค้ดส่วนลด 15% (โค้ด SME15) ตลอดแคมเปญ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลช้อปส่งท้ายปีกับวันลดราคาสุดยิ่งใหญ่ 8 เดือน 8 และต้อนรับ 9 เดือน 9 ไปกับแพลตฟอร์ม ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนสินค้าของผู้ประกอบการ SME ได้จากแคมเปญนี้ ได้ที่ https://shopee.co.th/otop หรือ พิมพ์คำว่า SME หรือ สสว ในช่องค้นหาในแพลตฟอร์ม Shopee ได้ตลอดทุกวัน 24 ชม. ขณะที่ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในแคมเปญสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ สสว. www.sme.go.th