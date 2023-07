“โอซีซี” เมคอัพตัวเอง แต่งหน้าทาปากใหม่ สวยไม่แก่แต่วัยรุ่น

การตลาด - เปิดกลยุทธ์ โอซีซี ในเครือสหพัฒน์ ต้องรีเฟรชแบรนด์ ปรับเกมรบ ปรับทิศทางการรุกครั้งใหญ่ ต้องไม่ตกเทรนด์ และรับมือกับสถานการณ์ตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ที่เปลี่ยนไป ไม่แพ้กับการแข่งขันที่รุนแรงและเทคโนโลยีที่เข้ามากระทบในสนามเครื่องสำอางและแฟชั่นในแวดวงธุรกิจความงามในไทย ไม่มีใครที่ไม่่รู้จักชื่อ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) หรือ โอซีซี กรุ๊ป ในเครือสหพัฒนพิบูล ที่คลุกคลีกับวงการความงามในเมืองไทยมานานกว่าครึ่งศตวรรษหรือกว่า 50 ปีมาแล้วหากมองในแง่ของแบรนด์สินค้าแล้ว ต้องยอมรับว่า โอซีซี บริหารจัดการดูแลรับผิดชอบแบรนด์ต่างๆมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับแบรนด์หลักอย่าง COVERMARK, KMA, PAUL & JOE, SUNGRACE ยังรวมถึงแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ได้แก่ GUY LAROCHE LINGERIE & SWIMWEAR, GUNZE, G&G, SMILEYHOUND INNERWEAR และแบรนด์ผลิตภัณฑ์แฮร์แคร์และแฮร์คัลเลอร์ ได้แก่ DEMI HAIR CARE SCIENCE, BSC HAIR CARE, Wella Professionals, b-ex thailand, PAON SEVEN-EIGHT รวมถึงแบรนด์อื่น ๆ อาทิ ร้านตัดผมด่วน Easy Cut, At First Café และหน้ากากอนามัย IRIS OHYAMAนอกจากนั้นก็มีแบรนด์ใหม่ที่เข้ามาทำตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น แบรนด์ เวลล่า ที่ได้รับสิทธิ์ทำตลาดเมื่อปีที่แล้ว ขณะที่ล่าสุดปี2566นี้ ได้แบรนด์ใหม่ คือ DEMI เข้ามาเสริมทัพอีกด้วยกล่าวได้ว่าหลายแบรนด์ล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำวงการ หรือไม่ก็เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภค ผู้ใช้สินค้าอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตาม แม้ว่าตลาดรวมความงามในไทยจะมีการเติบโตที่ดี แต่อาจจะซบเซาลงไปบ้างในช่วงโควิด-19ระบาดที่ผ่านมาเฉกเช่นหลายธุรกิจ แต่ตลาดรวมความงามในเมืองไทย ก็ถือเป็นตลาดหนึ่งที่มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงไม่แพ้่กับธุรกิจอื่น เนื่องจากมีผู้ประกอบการจำนวนมากหลายราย และแต่ละรายก็มีการถือสิทธิ์ทำตลาดแบรนด์หลักๆไม่แพ้กันผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า มูลค่ารวมของตลาดความงามในประเทศไทยปี 2565 มีมูลค่าประมาณ 1.49 แสนล้านบาท โดยกลุ่่มที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ประมาณ 60% ของตลาดรวม รองลงมาคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผม ประมาณ20% กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ประมาณ14% และกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำหอม สัดส่วนน้อยที่สุด6%แน่นอนว่า ทุกแบรนด์ ทุกราย ย่อมต้องพยายามช่วงชิงตลาดมาให้่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งนี้ผลประกอบการของบริษัท ตั้งแต่ปี 2563 มีรายได้รวมประมาณ 862 ล้านบาท ( แบ่งเป็นเครื่องสำอาง 791 ล้านบาท หรือ 91.71% , เสื้อผ้า 65 ล้านบาท หรือ 7.63% , อื่นๆ 5 ล้านกว่าบาท หรือ 0.66% ) เป็นรายได้จากในประเทศ 100%ปี2564 มีรายได้รวม 718 ล้านบาท ( แบ่งเป็นเครื่องสำอาง 649 ล้านบาท หรือ 90.40%, เสื้อผ้า 55 ล้านบาท หรือ 7.70%, อื่นๆ 13 ล้านบาท หรือ 1.86% ) เป็นรายได้จากในประเทศ 100%ปี2565 มีรายได้รวม 860 ล้านบาท ( แบ่งเป็นเครื่องสำอาง 751 ล้านบาท หรือ 87.41%, เสื้อผ้า 98 ล้านบาท หรือ 11.43% , อื่นๆ 9 ล้านกว่าบาท หรือ 1.16%) เป็นรายได้จากในประเทศ 100% ส่วนปี2562 มีรายได้รวม 1,127ล้านบาททั้งนี้ในไตรมาสแรกปี2566นี้ โอซีซี สามารถทำรายได้รวมไว้ที่ 232 ล้านบาทโอซีซี เองในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดรวมความงามในไทย ก้าวมาถึงวันนี้ ดูเหมือนว่า จะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวก็เพื่อรองรับกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น และที่สำคัญเพื่อรองรับกับพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนางสาวธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โอซีซี กรุ๊ป ได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน รวมถึงสถานการณ์การตลาดในปัจจุบันที่มีการแข่งขันที่รุนแรงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางและแฟชั่น ซึ่งได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย อาทิ เทรนด์ของผู้บริโภค สภาพเศรษฐกิจโลก ผู้ประกอบการรายใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้น ความก้าวล้ำของเทคโนโลยีดิจิทัล ฯลฯ“ดังนั้น เราจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาองค์กร เพื่อให้ก้าวสู่สนามการแข่งขันธุรกิจในยุค Digital Business Transformation อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิตและการบริการ รวมถึงสร้าง Lovemarks ให้แบรนด์ต่าง ๆ ในเครือของเรา”การปรับเปลี่ยนใหม่นี้เริ่มกันในทุกภาคส่วนขององค์กรเลยทีเดียวในแง่ของบริษัทให้ความสำคัญกับการปรับภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะ Corporate Identity อย่างโลโก้ของ โอซีซี ที่มีการดีไซน์ใหม่ ภายใต้แนวคิด Connect The Dot ที่สื่อความหมายถึงการเดินทางของจุด 1จุด ที่มีการเชื่อมต่อและแปลงจุดเป็นตัวอักษร OCC ซึ่งสะท้อนถึงการเชื่อมโยงระหว่างองค์กร คู่ค้า พนักงาน ช่องทางการจัดจำหน่าย และพันธมิตรทางธุรกิจเข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ และขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยศักยภาพอันไร้ขีดจำกัด ทั้งยังมีการเลือกใช้สีของโลโก้ อย่างสี Orchid Purple เป็นสีหลักที่ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาและมีพลัง ผนวกกับสี Lapis Blue และ Passion Red ที่สื่อถึงความเป็นธุรกิจด้านความงามและแฟชั่นโอซีซีตั้งตวามหวังไว้อย่างมากว่า โลโก้ใหม่นี้ จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้องค์กรดูทันสมัย และดึงดูดผู้บริโภครุ่นใหม่มากขึ้น เนื่องจากกลุ่มคนรุ่นใหม่นี้ คือหนึ่งในทิศทางที่ี่โอซีซีจะต้องก้าวไปด้วยโดยวางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กร 3 แนวทางหลัก ๆ คือ 1.มุ่งพัฒนาแบรนด์สินค้าในเครือ ให้ตอบสนองไลฟ์สไตล์และความต้องการของผู้บริโภคในทุกมิติ2.สรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีนวัตกรรมที่ล้ำสมัย เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถสู้กับคู่แข่งในตลาดได้อย่างมีศักยภาพ3.เชื่อมโยงทุกช่องทางการขายแบบ Omni – Channel อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการผสมผสานระหว่างช่องทางออนไลน์ อาทิ Shopee, Lazada, LINE, Facebook, Instagram, TikTok ฯลฯ และช่องทางออฟไลน์ ซึ่งมีจุดขายหน้าร้านมากกว่า 1,800 จุดทั่วประเทศ​“รวมถึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนกลุ่มใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมธุรกิจกับเรา เพราะมีความพร้อมในการเป็น Strategic Partner ที่ไม่ใช่แค่บริษัทจัดจำหน่าย แต่เรา คือ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ที่มากประสบการณ์ และได้รับการไว้วางใจจากคู่ค้าตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี” บอสของ โอซีซี กล่าวแต่จากการที่โอซีซี มีแบรนด์ที่ดูแลมากเป็นพิเศษนั้น การปรับเปลี่ยนทั้งหมดพร้อมกันทั้งนั้นเป็นเรื่องใหญ่ จึงจำเป็นต้องทยอยทำไป โดยเลือกบางแบรนด์ในพอร์ตโฟลิโอท้ังหมด มาทำก่อนไม่กี่แบรนด์ โดยหลักๆก็จะดึงเอาแบรนด์ที่เป็นแบรนด์มีอายุนาน ภาพลักษณ์อาจจะไม่ค่อยทันสมัยแล้วในยุคนี้โดยสองแบรนด์แรกที่ถูกนำมาปรับลุก (Look )ครั้งใหญ่ คือ KMA กับ กีลาโรช ( GUY LAROCHE )นางสาวธีรดา กล่าวว่า “ในปี2566นี้ โอซีซี ได้มีการปรับภาพลักษณ์ให้แบรนด์ KMA ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่มีมายาวนานกว่า 30 ปี ให้มีความทันสมัย สอดรับกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคเจนใหม่มากยิ่งขึ้น รวมถึงมุ่งทำการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกแพลตฟอร์ม อีกทั้งยังเตรียมเปิดตัว Presenter คนใหม่ โบว์กี้ ไลอ้อน นักร้องสาวสวยเสียงดี มีคาแรคเตอร์โดดเด่น และเป็นตัวแทนของกลุ่ม Gen C และ Gen Z ในเร็ว ๆ นี้โดย KMA โฉมใหม่ ถูกสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ KEEP ME ASPIRING ซึ่งให้ความสำคัญกับ Genderless Trend เพราะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถอวดความงามจากตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้อย่างมั่นใจ พร้อมตอกย้ำความเชี่ยวชาญเรื่องเมคอัพงานผิว“ในส่วนของการทำการตลาดแบรนด์แฟชั่นในเครือ โอซีซี ในปีนี้เราได้รังสรรค์ชุดชั้นในและชุดว่ายน้ำแบรนด์ GUY LAROCHE คอลเลคชั่นใหม่หลากหลายสไตล์ ด้วยวัสดุคุณภาพสูง การตัดเย็บที่ประณีตทุกขั้นตอน และดีไซน์ที่หรูหรา สง่างาม และทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงไทยทุกกลุ่ม เพราะเราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่าง และมีเสน่ห์ในแบบฉบับของตัวเอง”นอกจากการปรับหรือรีเฟรชแบรนด์เดิมแล้ว ก็ยังขยายแบรนด์ใหม่ๆเพิ่มในพอร์ตอีกเช่นกัน เพื่อมาเสริมธุรกิจของ โอซีซี ให้เติบโตล่าสุดได้รับความไว้วางใจจาก NICCA CHEMICAL CO.,LTD ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมระดับพรีเมี่ยม DEMI HAIR CARE SCIENCE ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ซึ่ง แบรนด์ DEMI HAIR CARE SCIENCE มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของนวัตกรรม และการสร้างสรรค์ที่สะท้อนเทรนด์แฟชั่นผมที่ล้ำสมัย ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ DEMI HAIR CARE SCIENCE กว่า 600 รายการ ถูกคิดค้นและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีความงามทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อสกัด สารต่าง ๆ จากธรรมชาติ อาทิ สารสกัด EMP (Egg Membrane Protein) โปรตีนจากเยื่อไข่ ที่มีคุณสมบัติคล้ายกับสภาพเส้นผมโดยธรรมชาติ ลิขสิทธิ์เฉพาะ Demi Cosmetics มีประสิทธิภาพในการดูแล ฟื้นฟู และปกป้องเส้นผมให้คงไว้ซึ่งความแข็งแรง เพื่อผลลัพธ์ผมที่สวยจากโครงสร้างภายในอย่างแท้จริงนี่เป็นเพียงสองแบรนด์แรกที่นำมารีเฟรชปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้ดูทันสมัย และเป็นเพียงก้าวแรกในการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ ของ โอซีซีจากนี้คงต้องจับตามองต่อไปว่า การเดินเกมดรั้งใหม่ของโอซีซี จะเป็นอย่างไร