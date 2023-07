“ทริส คอร์ปอเรชั่น” มุ่งสู่ทศวรรษที่ 4 รุกบริหารจัดการองค์กรยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

กล่าวว่า ในปีนี้บริษัทได้ดำเนินงานมาครบ 3 ทศวรรษ มุ่งสู่ทศวรรษที่ 4 โดยจะเพิ่มบริการที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรในยุคดิจิทัลมากขึ้น เช่น PDPA and Data Governance, Cybersecurity, Digital Literacy พร้อมกับสนับสนุนการเตรียมความพร้อมขององค์กรรองรับความท้าทายแห่งโลกยุคใหม่ด้วยเครื่องมือ TRIS VUCA VACCINE เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนสำหรับจุดเด่นของทริส คอร์ปอเรชั่นที่ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นตลอดระยะเวลา 30 ปี คือ เรื่องของประสบการณ์และความรู้ ความเข้าใจในบริบทองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน การให้บริการอย่างมืออาชีพ พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 30401 Knowledge Management Systems ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์กรแรกที่ทำสำเร็จ“เราเป็น One Of The Best แล้วในเรื่องของ Consulting ของไทย ในการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับศักยภาพด้านบริหารจัดการ เรามีโมเดลที่เป็นมาตรฐานสากลที่เราเป็นผู้สร้างขึ้นมาในการประเมินผลงานและพัฒนาองค์กร เพราะฉะนั้นไม่ว่ารัฐ รัฐวิสาหกิจ จะใหญ่ หรือ เล็ก แข็งแรง หรือไม่แข็งแรง จะใช้กติกาเหมือนกัน แต่มี Handicap ให้เพื่อความยุติธรรม เหมือนการเล่นกอล์ฟที่ต้องมี Handicap ไม่ว่าคุณตีเก่ง หรือตีไม่เก่ง คุณก็ใช้กฎกติกาเดียวกันทั้งหมด เพราะนั่นคือมาตรฐานของเราที่ใช้และประสบความสำเร็จมากว่า 30 ปีในฐานะบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของไทย”นายสมพร กล่าวนายสมพร กล่าวต่อว่า นอกจากกลุ่มลูกค้าภาครัฐ ที่บริษัทเป็นที่ปรึกษาในการประเมินความสำเร็จและความคุ้มค่าของโครงการ และกลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ประเมินผลการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ในปีนี้บริษัทจะขยายกลุ่มลูกค้าไปยังภาคเอกชนมากขึ้นทั้งในกลุ่ม mai และ SET 100 ในการให้คำปรึกษาวางแผนกลยุทธ์ รวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนแนวทางส่งเสริมความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เรียกว่า ESG (Environment-Social-Governance) ผ่านการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรและการจัดทำรายงานให้สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานกำกับ รวมไปถึงยังได้พัฒนา TRIS VUCA VACCINE ซึ่งเป็นกรอบในการวิเคราะห์และปรับปรุงองค์กร เพื่อการเตรียมความพร้อมขององค์กรต่อความท้าทายในโลกสมัยใหม่หรือที่เรียกว่า VUCA Worldโดยปัจจุบัน บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีผู้ถือหุ้นเป็นองค์กรและหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลุ่มบริษัทประกันชีวิต เอส แอนด์ พี โกลบอล เอเชี่ยน โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี พร้อมมีเครือข่ายและพันธมิตรจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยที่ผ่านมาบริษัทมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงการประเมินผลการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ และการประเมินผล SET AWARD เป็นต้นทั้งนี้จะมีการจัดในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 นี้ ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากในเรื่องการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ซึ่งเป็น เรื่องสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องบูรณาการและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการและงานเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย โดยคาดว่าจะมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเข้าร่วมกว่า 500 คน