กรมเจ้าท่า ชู"ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี"แหล่งผลิตบุคลากรประจำเรือที่มีคุณภาพ หนุนโลจิสติกส์ประเทศ

กรมเจ้าท่า ชู"ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี" เผยหลักสูตรและห้องฝึกปฏิบัติจำลอง แหล่งผลิตบุคลากรประจำเรือทุกระดับ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในการขับเคลื่อนด้านโลจิสติกส์ และ สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีไทยแข่งขันกับนานาประเทศนายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) ตรวจติดตาม ผลการการดำเนินงาน การปฏิบัติราชการ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยมีนายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี พร้อมด้วยนายโอฬาร เฮงเจริญ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่าสำหรับ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เป็นสถาบันการศึกษาภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาชีพการเดินเรือพาณิชย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการผลิตคนประจำเรือทุกระดับชั้นให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีของประเทศ ตลอดจนพัฒนา ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มวิทยฐานะคนประจำเรือทุกระดับชั้นให้ได้มาตรฐานสากล ได้เปิดรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตร 5 ปี(ปริญญาตรี) ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 778 คน และกำลังจบการศึกษา 111 คนในเดือนสิงหาคมนี้โดยมี หลักสูตรฝึกอบรม ที่กรมเจ้าท่าให้การรับรองภายใต้ SCTW 2010 ประกอบด้วย กลุ่มหลักสูตรความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ, กลุ่มหลักสูตรด้านการเดินเรือและการเรือและภาวะความเป็นผู้นำ, กลุ่มหลักสูตรด้านช่างกลเรือ, กลุ่มหลักสูตรต่อเนื่อง, กลุ่มหลักสูตรเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวางและสินค้าอันตราย, กลุ่มหลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, กลุ่มหลักสูตรเรือโดยสาร, กลุ่มหลักสูตรวิชาครูและผู้ประเมินปัจจุบัน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ยังได้เปิดหลักสูตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกล เป็นรุ่นที่ 9, หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลรุ่นที่ 1, หลักสูตรผู้ตรวจเรือลำเลียง และยังมีโครงการฝึกอบรมตามมาตรฐานขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศInternational Maritime Organization (IMO)ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย และยังมีหลักสูตรที่จะเปิดอบรมในอนาคต อาทิ หลักสูตรสินค้าอันตราย IMDG Code , หลักสูตร SAR, หลักสูตรพื้นฐานเรือเดินเขตขั้วโลก BASIC TRAINING FOR SHIPS OPERATING IN POLAR WATER COURSE และหลักสูตรเรือเดินเขตขั้วโลกชั้นสูง ADVANCED TRAINING FOR SHIPS OPERATING IN POLAR WATER COURSEนอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมชมเรือฝึกสาครวิสัยและเรือฝึกวิสูตรสาคร และห้องฝึกปฏิบัติจำลองฝ่ายช่างกลเรือเบื้องต้น (Pre training engine room simulator) ห้องฝึกปฏิบัติจำลองฝ่ายช่างกลเรือเต็มรูปแบบ (Full mission engine room)ห้องฝึกปฏิบัติจำลองฝ่ายเดินเรือ (Navigation Simulator)เครื่องมือฝึกและอุปกรณ์การฝึกฝ่ายช่างกลเรือ (Training support machinery)ห้องทดลองไฟฟ้า (Electrical laboratory)และห้องเรียนอาคารเรียนริมน้ำ 6 ชั้นพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนในการศึกษาตั้งใจศึกษาหาความรู้ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในด้านโลจิสติกส์ สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน