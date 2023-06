ZEN ดันร้านอาหาร 'ลาวญวน' บุกยุโรป

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นกรุ๊ปผลักดันร้านอาหารแบรนด์ลาวญวนบุกต่างประเทศ เล็งเจาะตลาดยุโรป ลุยโมเดลทั้งขายแฟรนไชส์ และร่วมทุน ส่วนในไทยปีนี้เปิดใหม่รวม 7 สาขานายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจแบรนด์ไทย บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ZEN เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจร้านอาหารแบรนด์ ลาวญวน เพื่อสร้างการเติบโตมากขึ้น ซึ่งลาวญวนถือเป็นอีกแบรนด์ในเครือเซ็นที่มีศักยภาพ ดำเนินการมากว่า 11 ปีแล้ว ที่ต่อยอดมาจากแบรนด์ตำมั่ว เป็นร้านที่มีส่วนผสมของอาหารไทยอีสาน กับอาหารญวน ซึ่งหาได้น้อยมากในตลาด แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้ขยายตัวในเชิงรุกมากเท่าใดนักปี 2566 นี้วางแผนจะเปิดสาขาใหม่รวม 7 สาขาในไทย แบ่งเป็นของบริษัท 1 สาขา และของแฟรนไชส์ 6 สาขา จากปัจจุบันมีร้านลาวญวนประมาณ 20 สาขาแล้ว โดยบริษัทจะคงสัดส่วนไว้เป็นของบริษัท 10% และของแฟรนไชส์ 90%กลยุทธ์การขยายแฟรนไชส์ยังคงมุ่งเน้นการเปิดสาขาในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ตามหัวเมืองใหญ่ที่เป็น Landmark สำคัญของแต่ละภาค อีกทั้งยังมีแผนจะขยายสาขาไป Hyper Market ในไทย รวมถึงการวางรูปแบบสาขาเป็น Stand Alone ด้วยนอกจากตลาดประเทศไทยแล้ว บริษัทยังมองไปถึงตลาดต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะการเจาะไปที่ตลาดยุโรป ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และตลาดใหม่ มีคนไทยและคนเอเชียอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แตกต่างจากแบรนด์ตำมั่ว ซึ่งมีกว่า 100 สาขาแล้ว ที่เน้นไปที่ตลาดเพื่อนบ้าน เช่น CLMV ซึ่งปัจจุบันร้านตำมั่วเปิดแล้วใน 4 เมือง 4 ประเทศ คือ เสียมราฐ เวียงจันทน์ กัวลาลัมเปอร์ และย่างกุ้ง ส่วนรูปแบบหรือโมเดลร้านลาวญวนที่จะบุกตลาดยุโรปนั้น จะเปิดกว้างทั้งการร่วมทุน หรือการขายแฟรนไชส์ ซึ่งอยู่ระหว่างการหาพาร์ตเนอร์สำหรับยอดขายของแบรนด์ลาวญวนปีที่แล้วมีประมาณ 200 กว่าล้านบาท และคาดว่าปีนี้จะมีรายได้รวมประมาณ 300 ล้านบาท ขณะที่เซ็นกรุ๊ปทั้งหมดมีรายได้รวมประมาณ 4,200 ล้านบาท โดยยอดใช้จ่ายของร้านลาวญวนของลูกค้าอยู่ที่เฉลี่ย 500-600 บาทต่อคนนางสาวมยุรี จิตรกร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ลาวญวนจะมีการพลิกกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดใหม่ ด้วย The New Storytelling with New Experience ที่สื่อสารบนหัวใจสำคัญของแบรนด์ที่จะพาลูกค้าเดินทางครั้งใหม่ไปพร้อมกัน และร่วมลิ้มรสชาติที่คุ้นเคยกับความรู้สึกใหม่ด้าน Store Experience ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการตกแต่งร้าน ด้วยการย่อบรรยากาศและสถาปัตยกรรมจากจังหวัดนครพนมมาไว้ที่ร้านลาวญวน เพราะที่นั่นคือศูนย์รวมวัฒนธรรม ทั้งไทย ลาว และญวน เพิ่มเติมด้วยการนำรูปแบบอาคารสไตล์ยุโรปมาปรับใช้กับคู่สีใหม่ สีเขียวเหลือง, หมวกชาวญวน และ Landmark ต่างๆ ของบ้านเมืองก็ได้ถูกนำมาใช้ในการตกแต่งด้วย นอกจากนี้ยังมีการออกแบบยูนิฟอร์มพนักงานใหม่ โดยมีแรงบันดาลใจที่ดึงเอาสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดนครพนมมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวDining Experience ด้วยเมนูใหม่ที่พาให้คุณรู้จักการรับประทานแบบวิถีอินโดจีนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น แหนมเนืองโรล (สด), เมนูขายดีตลอดกาลอย่าง ปากหม้อญวน, เมี่ยงปลาทับทิมทอด, หมูยอทรงเครื่อง, ตำลาวสูตรแม่น้อย, ไก่ต้มริมโขง (โลว์ยูริก), เปาะเปี๊ยะทอด, ผัดหมี่มั่ว (จาน) และเมนูอื่นๆ อีกมากมาย ที่เสิร์ฟมาในจานชามและบรรยากาศบนโต๊ะอาหารแบบใหม่