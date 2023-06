แม็คโคร คิกออฟ กิจกรรม “แม็คโคร โฮเรก้า ภูมิภาค โรดโชว์” ชูพลังซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยในแนวคิด “Global To Local” พร้อมสนับสนุนเชฟไทยสู่ระดับสากล

แม็คโคร ประเดิมกิจกรรม “แม็คโคร โฮเรก้า ภูมิภาค โรดโชว์” ที่แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “Global To Local วิถีโลก...สู่ท้องถิ่น” โชว์พลังซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทย 5 ภูมิภาค สนับสนุนผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานธุรกิจร้านอาหาร สร้างความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ สร้างรายได้เติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวอมราลักษณ์ ลามุล ประธานคณะกรรมการจัดงาน มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 16 เปิดเผยว่า แม็คโคร ในฐานะผู้นำธุรกิจอาหารสดที่มีวัตถุดิบคุณภาพจากแหล่งผลิตระดับโลกที่ครบครันแห่งหนึ่งในประเทศ เดินหน้าจัดกิจกรรมประจำปีที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่ง และสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร โดยกิจกรรมแรกจะเริ่มจากการแข่งขันในระดับภูมิภาค กับงาน “แม็คโคร โฮเรก้า ภูมิภาค โรดโชว์” ที่มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศใน 5 ภูมิภาค ได้พบกับกิจกรรมที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการร้านอาหารให้เป็นที่ยอมรับกับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่กำลังฟื้นตัว ซึ่งจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป“การจัดงานครั้งนี้ อยู่ภายใต้แนวคิด ‘Global To Local วิถีโลก...สู่ท้องถิ่น’ เป็นการแสดงถึงพลังของซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทย ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยแม็คโครพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกมิติ ทั้งการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการยกระดับธุรกิจร้านอาหารให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และพร้อมสนับสนุนด้วยวัตถุดิบคุณภาพจากแหล่งผลิตชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการต่อยอดสร้างรายได้ในการทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน” นางสาวอมราลักษณ์กล่าวสำหรับการจัดงาน “แม็คโคร โฮเรก้า ภูมิภาค โรดโชว์” จะทยอยจัดใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เริ่มจาก ภาคกลาง วันที่ 13-17 มิถุนายน ณ แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ, ภาคตะวันออก วันที่ 20-24 มิถุนายน ณ แม็คโคร สาขาพัทยา, ภาคอีสาน วันที่ 4-8 กรกฎาคม ณ แม็คโคร สาขาขอนแก่น, ภาคเหนือ วันที่ 11-15 กรกฎาคม ณ แม็คโคร สาขาเชียงใหม่, ภาคใต้ วันที่ 18-22 กรกฎาคม ณ แม็คโคร สาขาหาดใหญ่ โดยมี 4 กิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย• World Chef Workshop กิจกรรมเวิร์คช็อปกับเชฟระดับโลก เชฟวิลแมน ลีออง ที่จะมาเวิร์คช็อป เสริมองค์ความรู้แบบวิถีคนครัวระดับโลกสู่การเสริมแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ• PRO-CHEF Cooking Class เรียนรู้การทำอาหารจากเชฟชื่อดัง เชฟอ๊อตโต้ ประภาศน์ ปาณะวีระ ที่จะมาสอนการทำอาหารเมนูสุดปัง เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจอาหารได้แบบง่ายๆ• Makro HoReCa Challenge 2023 เวทีเฟ้นหาสุดยอดเชฟจากทั่วประเทศ เพื่อชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเวทีระดับนานาชาติ ทั้งรุ่นเยาวชน และรุ่นมืออาชีพ กับการแข่งขันที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้ลุ้นไปกับวัตถุดิบปริศนา (Makro Mystery Box) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Global To Local วิถีโลก...สู่ท้องถิ่น” เพื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นเมนู ผนวกแนวคิดของเทรนด์อาหารระดับ Global ประยุกต์สู่ Local ที่นำเอกลักษณ์ของไทยมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว• Makro HoReCa Fair ร่วม ชม ชิม ช็อป วัตถุดิบอาหารจากทั่วโลกมากกว่า 300 รายการนางสาวอมราลักษณ์ ยังกล่าวอีกว่า “แม็คโคร ให้ความสำคัญกับนโยบายการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มโฮเรก้า มาตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจกว่า 33 ปี เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนของธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม ธุรกิจจัดเลี้ยง รับภาคท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคัก ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมที่จะจัดขึ้นใน 5 ภูมิภาค นับจากนี้ไปจนถึงงานใหญ่ช่วงปลายปี คือ งานมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 16 (Makro HoReCa 2023 ครั้งที่ 16) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2566 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้ต่อยอดธุรกิจและแข่งขันได้”