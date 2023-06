“เอพริล” รุกเบเกอรี่ครบวงจร ขายแฟรนไชส์-สยายปีกตปท.

ผู้จัดการรายวัน 360 – สิงหาฟู้ด อินดัสทรีส์ เปิดแผนรุกตลาดปีที่13ลุยเบเกอรี่ต่อเนื่องแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “April’s Bakery” (เอพริล เบเกอรี่) ชูยอดขายกว่า 400,000 ชิ้นต่อวัน ด้วยกลยุทธ์ขยายไลน์สินค้าหลากหลาย และช่องทางจำหน่ายที่แข็งแกร่ง พร้อมตั้งเป้ารุกตลาดทั่วภูมิภาคเอเชียนางสาวกนกกัญจน์ มธุรพร ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงหาฟู้ด อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และประธานบริหารแบรนด์ April's Bakery เปิดเผยว่า แผนการขยายตัวในปี 2566 และปี 2567 April’s Bakery เล็งเปิดตลาดการขายภายในประเทศ สู่ฐานลูกค้ากลุ่มชาวมุสลิมที่มีมากกว่า 4 ล้านคนในประเทศ โดยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้ผ่านมาตรฐาน HALALนอกจากนั้น ยังได้เริ่มดำเนินการวางแผนการส่งออกไปยังฐานลูกค้าที่ให้ความสนใจในสินค้าภายใต้แบรนด์ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพูดคุยและดำเนินการ รวมไปถึงทดลองส่งสินค้าบางส่วนไปยังลูกค้า อาทิ ออสเตรเลีย เกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนามพร้อมทั้งตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาโรงงานเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO), British Retail Consortium (BRC) เพื่อยกระดับสินค้าไทยไปสู่ระดับสากล สอดคล้องกับแผนพัฒนาสินค้าและขยายตลาดการส่งออกแบบขายตรง และ OEM อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ระหว่าการพัฒนาสินค้าให้ออกมาดีที่สุด และแบรนด์ยังเปิดรับลูกค้าเฟรนไชส์เพื่อร่วมขยายสาขาและร่วมมือทางธุรกิจ โดยเปิดรับเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ มาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ April's Bakery ภายใต้วิสัยทัศน์ “เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากล”ทางบริษัทฯ ขอแสดงเจตนาการจัดตั้งระบบควบคุมคุณภาพ ได้แก่ ระบบการจัดการโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะในโรงงาน หรือ Good Hygiene Practices (GHPs) และ ระบบ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) บริษัทยังสนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมระบบ GHPs & HACCP ให้แก่พนักงา จัดตั้งทีมสำหรับการตรวจสอบระบบ GHPs & HACCPในปี2566นี้ April’s Bakery ภายใต้การบริหารงานของ สิงหาฟู้ด อินดัสทรีส์ ได้เดินทางมาสู่ปีที่ 13 แล้ว ปัจจุบันมีการพัฒนาสูตรไส้ต่าง ๆ จนมีถึง 26 ไส้ และมีสาขามากกว่า 40 สาขา โซน Take home ในห้างชั้นนำ ตลอดจนร้านกาแฟกว่า 150 สาขาทั่วประเทศนอกจากนั้น April's Bakery ยังได้ขยายธุรกิจและสินค้าเข้าสู่ร้านสะดวกซื้ออย่าง 7/11 ทั่วประเทศ มากกว่า 13,500 สาขา และมียอดสั่งซื้อมากกว่า 100,000 กล่องต่อวัน มากถึง 400,000 ชิ้นต่อวัน โดนสินค้าที่จัดจำหน่าย ได้แก่ เปี๊ยะโมจิลาวาไข่เค็ม เปี๊ยะโมจิลาวาโอวัลติน เปี๊ยะหมูแดง เปี๊ยะจิ๋วไส้ถั่ว ฯลฯจากจุดขายของแบรนด์ที่เป็นเจ้าแรกในประเทศที่จำหน่ายพายสูตรฮ่องกง แต่ใช้กลยุทธ์การพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ลูกค้าแบบรสชาติคนไทย โดยไม่ทิ้งเอกลักษณ์ที่แตกต่าง ภายใต้การผลิตที่มีคุณภาพสูง สินค้าทุกชิ้นมีขั้นตอนการคัดสรร (QC) ที่เข้มงวด และควบคุมสูตรการผลิตทุกสูตร รวมถึงการขยายสินค้าที่หลากหลาย ไม่เฉพาะเปี๊ยะหรือพาย แต่ยังมีโรงงานผลิตเบเกอรี่ที่ผลิตเค้ก ขนมปัง และอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้แบรนด์ April's Bakery เป็นแบรนด์ที่ผลิตสินค้ากลุ่มเบเกอรี่ที่ครบวงจรนอกจากนั้น ยังผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ตนเอง และรับทำ OEM ให้กับลูกค้าหลาย ๆ เจ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างโอกาสให้แบรนด์สามารถพัฒนานวัตกรรม นำเสนอคุณภาพของสินค้า วางแผนทางการตลาดในหมวดหมู่สินค้า เพิ่มรสชาติใหม่ ๆ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยส่งเสริมการค้าและการขยายฐานลูกค้าในปี 2566 นี้ April's Bakery ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์น้องใหม่ “เปี๊ยะโมจิลาวาโอวัลติน” ที่มียอดขายทั่วประเทศถึง 50,000 กล่อง ต่อวัน รวม ๆ แล้ว April's Bakery มียอดขายสินค้าเพื่อส่งขายให้แก่ 7/11 มากกว่า 100,000 กล่องต่อวัน (400,000 ชิ้น)